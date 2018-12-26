И.о. губернатора Петербурга начал политическую «зачистку»

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Петербург лишился сразу двух вице-губернаторов в среду, 26 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку Игоря Албина, который курировал строительный блок, охрану культурного наследия, транспорт, энергетику и тарифы.

«В связи с принятым решением координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко», — сообщили в Смольном.

Накануне Беглов подверг резкой критике работу строительного блока, назвав ее «неудовлетворительной». Петербург он нарек «городом долгостроев», указав также на «безобразные» срывы по вводу новых станций метро.

Кроме того, покинул свой пост и вице-губернатор Михаил Мокрецов, который курировал финансовый и имущественный блок в Смольном. Кроме того, с августа 2017 года он одновременно возглавлял и комитет имущественных отношений. Эта отставка намечалась еще с ноября, однако сразу ее не приняли, Мокрецов остался дорабатывать до конца финансового года.

Его обязанности пока будет исполнять вице-губернатор Сергей Мовчан. Руководство же комитетом исключат из полномочий вице-губернатора 27 декабря. «Временное исполнение обязанностей КИО возложено на заместителя председателя комитета Александра Германа», — заявили в Смольном.

Напомним, накануне была уволена и глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Она также услышала в свой адрес критические замечания со стороны нового градоначальника, который потребовал переформатировать всю работу инвестиционного блока.