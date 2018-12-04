31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбор по-украински

Предыдущие обзоры:

Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия»(17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента(24−31 октября)

Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками»(1−7 ноября)

Украинские выборы: срывайте пломбы, хорошая будет драка! (8−20 ноября)

Украинские выборы: «Представьте: у нас война, а главнокомандующий — комик!» (21 ноября — 4 декабря)

Юлия Тимошенко

Прошлую неделю глава партии «Батькивщина» и лидер президентской гонки Юлия Тимошенко провела с пользой. Как и положено всякому толковому кандидату в президенты Украины, она посетила своих главных избирателей — истеблишмент США. Хотя сама экс-премьер Украины в этом, конечно же, не признается, и официальной целью визита было продвижение некоего формата «Будапешт+». Как нетрудно догадаться по названию, предложение состоит в том, чтобы гарантировать безопасность и неприкосновенность Украины по примеру Будапештского меморандума, расширив число участников такого нового соглашения.

За время визита Тимошенко успела принять участие в заседании «Атлантического совета» (известная экспертная организация), встретиться со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, с руководством Международного республиканского института, приняла участие в похоронах Джорджа Буша — старшего, а также провела встречи с сенатором из комитета разведки Джо Манчином и сенатором из комитета по армии Джимом Купером. Т. е. это были натуральные смотрины и попытка заручиться поддержкой на случай, если команда Порошенко решит продавить его на второй срок, даже несмотря на негативные для действующего президента результаты голосования.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Комментируя визит Тимошенко в США, журналистка Дарья Каленюк сообщила общественности о том, что визит Тимошенко был организован лоббистской компанией The Livingston Group LLC, чьи услуги обходятся экс-премьеру Украины в 50 тыс. долл. ежемесячно. Косвенно факт смотрин подтвердили и соратники Тимошенко.

А политолог Константин Бондаренко уверен, что этим визитом Тимошенко воздействовала не только на избирателей, но и на команду Порошенко:

«Я бы сказал, что Штаты явно не определились с кандидатами. Да им это и не нужно. Они взяли под свое управление антикоррупционную вертикаль, финансовую систему, армию. Кто бы теперь ни пришел к власти, мало что изменится в этом плане. Что касается Тимошенко, то, что она побывала в США, больше влияет на умы избирателей и перепозиционирование элит в Украине, чем на ставки в Вашингтоне. Я знаю, что люди из окружения Порошенко уже ищут контакты и пытаются повстречаться с Тимошенко или с кем-то из ее ближайшего окружения. Конечно, все эти фото с Волкером — это троллинг самого Порошенко [Волкер — выходец из лоббистской компании BGR Group, которую еще в начале 2017 года нанимала команда Порошенко — Ред], я понимаю, как он реагирует на подобного рода вещи», — рассказал он корреспонденту «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Почему опасения американцев и Тимошенко относительно нечестности выборов вполне обоснованны — см. ниже.

Пётр Порошенко

Пётр Порошенко на прошлой неделе также отметился за океаном. В издании New York Times вышла подписанная его именем колонка, в которой украинский президент требует… привлечь к ответу президента РФ Владимира Путина.

«Пока Запад говорит, Путин действует. Настало время ответить», — призывает Порошенко.

Не только Тимошенко троллит украинского президента. Арсений Яценюк, который ранее размещал билборды с пародией на слоганы кампании Порошенко, заявил, что готов стать техническим кандидатом действующего президента. Но только если последний вступит в его партию. Об этом Яценюк рассказал в эфире телеканала «Первый западный». Также он отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в президентских выборах, и окончательное решение будет принято в январе.

Народный депутат, экс-журналист Сергей Лещенко в интервью для «Страна.ua» описал стратегию Петра Порошенко на президентских выборах. В целом она совпадает с тем, о чем говорили ранее (выход во второй тур и победа там за счёт админресурса), однако есть любопытные подробности:

«У него в руках админресурс, силовики, генпрокурор, СБУ, секретарь Совета нацбезопасности, армия и т. д. Он имеет со старта 3−5%, которые никто не учитывает [речь о соцопросах — Ред.]. Сейчас он пытается выскочить из его старого ядра избирателей в националистическую среду. Почему? Он просчитал, что, если он выйдет во второй тур против Тимошенко, он победит», — размышляет Лещенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты Порошенко

Однако известный украинский социолог Ирина Бекешкина считает, что Порошенко и его штабистам не следует торопиться. По её мнению, для нынешнего главы Украины гораздо сложнее выйти во второй тур, чем в нём же победить. В интервью изданию «Украинская правда» она указывает на то, что пока что соперники Порошенко значительно упрощают ему задачу и дробят свои будущие результаты. Объединение Садового и Гриценко не состоялось, внутри «Оппозиционного блока» раскол (см. ниже) и т. п.

Однако это означает, что союзы могут возникнуть так же внезапно, как сегодня они распадаются.

Издание «Апостроф» информирует публику о подробностях избирательного штаба Порошенко. Известно, что за стратегию кампании в целом отвечает народный депутат от БПП Игорь Грынив (он же занимался этим и в 2014 году). А вот ответственным за подготовку к выборам в целом (организационная сторона) является заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук. Начальниками областных штабов оказались… главы облгосадминистраций — всё как во времена «злодейской власти» режима Януковича.

Консультирует президента на выборах даже Александр Турчинов, который во время выборов-2014 был в команде Арсения Яценюка, а до этого был многолетним руководителем избирательного штаба Юлии Тимошенко и её партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Кровавый пастор» Александр Турчинов

Возможную причину ухода Порошенко на третье место в соцопросах (ещё в октябре президент иногда прорывался на второе) политологи объясняют тем, что перестал работать фактор Гройсмана. Долгое время премьер-министр забирал на себя весь негатив — как громоотвод. Однако с началом агитации это закончилось. Причём Порошенко частично сам в этом виноват, поскольку активно вмешался в отопительный кризис и активно раздавал указания в стиле «немедленно сорвать пломбы и дать газ».

В интервью изданию Bloomberg Порошенко в очередной раз пообещал не переносить президентские выборы. По его словам, единственный, кто от этого выиграет, — Владимир Путин. Правда, для Порошенко-кандидата такое заявление может быть рискованным. Ведь это фактически означает, что чем дольше Порошенко остаётся президентом, тем больше выигрывает Путин.

Если глава Украины надеялся мобилизовать избирателей за счёт введения военного положения, то он, мягко говоря, промахнулся. Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», 60% респондентов не поддержали это решение, и только треть одобрили такую меру (к сожалению, «Рейтинг» не представил разбивку по регионам). Более того, 63% согласились с допущением, что Порошенко хотел ввести ВП на 60 дней и использовать это как повод для переноса выборов.

«Не поверил народ в эту историю. Видимо, не зря главный стратег кампании Грынив был сильно против военного положения. Говорят, даже до скандала дошло. А ближайшее окружение плюс Турчинов убедили это делать», — комментирует результаты опроса в Facebook журналист Сергей Щербина.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Не верю!»

Кстати, как выяснилось, не верят Порошенко не только собственные избиратели, но и европейские дипломаты.

«Мы не знаем, был ли это такой стратегический замысел или план, вряд ли кто-то в штабах в Киеве планировал такую многоходовку, но то, что Порошенко решил использовать кризис в своих целях, то в этом вряд ли можно сомневаться», — цитирует replyua.net одного из них на условиях анонимности.

Отрицательно оценивают эксперты и ещё одну затею Порошенко — денонсацию Договора о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве между РФ и Украиной.

«…Это не более чем пиар под выборы. Потому что этот договор и так автоматически прекращает свое действие 1 апреля 2019 года. Это делается в канун выборов для привлечения радикально настроенного антироссийского электората. Поможет ли это Порошенко, пока сказать трудно, ведь большинство украинцев никак не отреагировало на эту инициативу или отреагировало даже скорее негативно. То есть если он на выборах и будет иметь дивиденды, то не более 2−3%», — заявил политический эксперт Валентин Гайдай в комментарии для «ГолосUA».

Да, эти 2−3% будут Порошенко не лишними, однако по состоянию на сейчас позволят ему разве что приблизиться к комику Владимиру Зеленскому, даже не обойти его (свежие рейтинги кандидатов см. ниже). Т. е. проблему выхода во второй тур этот шаг однозначно не решает.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Кандидат от Юго-Востока Украины

По состоянию на начало декабря в «Оппозиционном блоке» (экс Партия регионов, по факту ведущая политсила для Юго-Востока Украины) наблюдается явный раскол. Часть партии пытается провести съезд, другая — называет его фейковым.

По порядку. Ещё в конце ноября областные организации партии начали получать письма, в которых говорилось, что 15 декабря состоится съезд партии. Однако часть руководителей региональных организаций объявили, что съезд — нелегитимен.

«[Александр] Касянюк [сопредседатель политисполкома партии — Ред.] не имеет полномочий собирать съезд. Его действия являются незаконными и содержат в себе состав преступления — подделка документов и препятствование деятельности политических партий. По этому поводу будут проведено расследование правоохранительными органами», — говорится в заявлении одного из бунтарей.

Уже из этой фразы понятно, что конфликт пошёл по уже наметившейся линии раскола в партии. Касянюк — «ахметовец» (представитель партийного крыла, ориентирующегося на бизнесмена Рината Ахметова), тогда как лидеры региональных организаций, назвавших созыв съезда незаконным, — «бойковцы» (ориентируются на Юрия Бойко — наиболее рейтингового сопредседателя партии, кандидата в президенты Украины).

Вадим Чуприна Юрий Бойко

Сам Бойко обвиняет в происходящем команду президента:

«На сегодняшний день уже 13 из 25 региональных организаций партии — то есть большинство — отказались принимать участие в незаконном фейковом съезде. По сценарию рейдеров, результатом этого нелегитимного съезда должен стать захват органов управления партией группой, которая открыто подыгрывает нынешней власти. Съезд партии «Оппозиционный блок» должен проводиться согласно законодательству и по нашему уставу, а не по команде с Банковой (имеется в виду администрация президента). Нельзя допустить, чтобы рейдеры Порошенко получили контроль над «Оппозиционным блоком», — говорится в заявлении Юрия Бойко.

Напомним, ранее мы уже высказывали предположения о том, что «ахметовцы» будут пытаться «слить» выборы в пользу Порошенко. Об этом говорит уже хотя бы то, что они довольно часто в Верховной паде поддерживают законопроекты, выгодные администрации президента.

«Ахметовцы» в свою очередь настаивают, что «Оппозиционный блок» пока вообще не выдвигал кандидата в президенты и сделает это только в январе. Об этом рассказал бизнесмен Вадим Новинский на собрании партии. Правда, уже на следующий день в Киеве состоялось собрание партактива ОП, в котором участвовали представители 16 региональных организаций — они поддерживают Бойко. Судя по всему, партию накануне выборов ждет масштабный раскол.

Вадим Чуприна Вадим Новинский

Прочие кандидаты

Львовский мэр Андрей Садовый тоже решил использовать провокацию в Керченском проливе для своей избирательной кампании. В своём YouTube-канале он выложил ролик, в котором предлагает обменять Виктора Медведчука (украинский политик, однако более известен как кум Владимира Путина) на задержанных украинских моряков.

«Я предлагаю его задержать за государственную измену. Думаю, его мы сможем обменять не только на наших пленных моряков, но и на всех политических заключенных, которые сегодня находятся в российских тюрьмах», — утверждает мэр и кандидат в президенты.

Кроме того, Садовый фактически призвал к неправосудным расправам над политическими оппонентами. Некоторые из них также выдвинули (готовятся выдвинуть) свои кандидатуры на пост президента Украины:

«Кстати, а почему свободно во время военного положения себя чувствуют Юрий Бойко, Вадим Новинский, Вадим Рабинович?»

Но и на этом Садовый не остановился, фактически предложив, пользуясь военным положением, начать массовую национализацию энергетической инфраструктуры. А именно облгазов и облэнерго, большая часть из которых принадлежит либо российским компаниям, либо тем украинцам, которых Садовый, не задумываясь, причислит к российским агентам.

Водник Андрей Садовый

С одной стороны, это лишь сотрясение воздуха: накануне выборов все украинские политики становятся радикалами. Но с другой, такие набросы увеличивают общий градус неадеквата на Украине. И ведь это Садовый, мэр Львова, имеющий имидж насквозь и до последней запятой европейского политика (относительно скромная жизнь, поездки на работу на велосипеде, а то и вовсе прогулки пешком).

Партия «Укроп» официально выдвинула Александра Шевченко кандидатом в президенты Украины. Российскому читателю этот политик незнаком, что и неудивительно. Политиком он стал, что называется, по нужде. Более он известен как владелец горно-лыжного курорта «Буковель» и младший партнёр бизнесмена Игоря Коломойского. По благословению последнего он и пошёл в политику. Реальных шансов на победу у него, конечно же, нет, несмотря на то, что он практически не вылезает из эфиров рейтингового телеканала «1+1» (принадлежащего Коломойскому). Реальная цель кандидата: оттянуть хотя бы пару процентов голосов у Петра Порошенко, а также провести свою партию в парламент на выборах будущей осенью.

В президенты собралась идти Ольга Богомолец, т.н. «главврач майдана». Для неё это уже не впервой, в 2014 году она также выдвигала свою кандидатуру. Однако с тех пор она успела попасть в Верховную раду, причём в списках"Блока Петра Порошенко». Но теперь Богомолец вдруг прозрела и увидела, что евромайдан «породил монстра», а «ситуация сегодня намного хуже, чем при Януковиче».

Еще один кандидат, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, о нападении на которого в Одессе мы сообщали в прошлом обзоре, заявил, что то же самое может грозить и другим кандидатам:

«Хочу также предупредить Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука: по информации, которую мы получили в ходе собственного расследования, подобные провокации готовятся и против них».

Igor Kruglenko a.k.a. Ingwar Анатолий Гриценко

Кстати, Гриценко едва ли не первым среди кандидатов (многие ещё даже не объявили о выдвижении) заявил, что готов «лечь» под более рейтингового кандидата.

«Объявляя о намерении баллотироваться в президенты, я говорил, что готов поддержать кандидата с более высоким рейтингом. Такое решение принято мной и нашей командой», — напомнил он во время пресс-конференции на этой неделе.

Учитывая его обвинения в адрес СБУ, союз с Порошенко можно исключить. Остаются две возможные кандидатуры — Тимошенко либо Зеленский. Вероятнее первая, учитывая, что супруга Гриценко (главред издания «Зеркало недели Юлия Мостовая) находятся с ней в неплохих отношениях.

Социология/Разное

Экс-глава Центризбиркома Украины Михаил Охендовский в интервью изданию «Страна.ua» рассказал, как фальсифицировала парламентские выборы — 2014 нынешняя власть.

«Как это [фальсификации — Ред] могло получиться? До примитивного просто. Скажем, количество избирателей, получивших избирательные бюллетени (явка) на участке, составило 258 человек. Фальсификаторы дописали в эту графу единичку. Получилось 1258. Возникший профицит — тысячу голосов — дописали в графу с количеством голосов «своего» кандидата. Вместо, например, 58 у него стало 1058. Количество голосов за остальных кандидатов осталось тем же. Баланс протокола не нарушен. Переписали нужные цифры на бланк, проставили подписи за членов участковых комиссий. Кстати, не за всех. Некоторые подписи на разных экземплярах были идентичны. Дальше такие протоколы были переданы в окружные комиссии, которые официально и доставили их в ЦИК. Всё. Вы спросите, как такое могло пройти мимо 18 членов окружной комиссии? Догадайтесь», — делится откровениями бывший чиновник.

На уточняющий вопрос Охендовский ответил, что выборы-2014 были самыми грязными в истории Украины, и фальсификации времён Виктора Януковича не идут ни в какое сравнение. Поэтому совершенно очевидно, что за пост главы государства команда Порошенко будет драться так же ожесточённо.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сплошное надувательство

Киевский международный институт социологии обнародовал результаты свежего исследования электоральных настроений. Среди опрошенных, которые уже определились со своим кандидатом, результаты были такими. На первом месте всё так же Юлия Тимошенко с 21,2%. На втором — шоумен и комик Владимир Зеленский (14,6%). Со значительным отрывом на третьем месте действующий президент Порошенко (11,6%). Также в первую пятёрку вошли Юрий Бойко (11%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8,7%).

Отдельно социологи опросили респондентов о предпочтениях во втором туре. Оказалось, что Порошенко в нём проигрывает любому политику из первой пятёрки. А вот Тимошенко, наоборот, побеждает почти всех, кроме Зеленского.