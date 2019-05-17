Очередные данные статистиков о миграционной убыли населения из Омской области вновь оказались шокирующими. В Омскстате сообщили, что за январь — октябрь 2018 года из Омской области выбыли 31,1 тыс. человек. В то же время приехали в регион 21,1 тыс. человек. Получается, что число выбывших превысило число прибывших на 10 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

По миграционной убыли населения Омская область — безусловный лидер среди всех сибирских регионов. Это подтверждают данные Новосибирскстата о миграции населения в Сибирском федеральном округе (СФО) в январе — сентябре 2018 года. К слову, миграционный прирост зафиксирован лишь в трёх регионах СФО, максимальный — в Новосибирской области (3,1 тыс. человек).

Более характерной для сибирских регионов оказалась миграционная убыль. В Омской области она за указанный период составила 8899 человек. Затем идут Кемеровская область (-4942 человека), Забайкальский край (-4690; с 3 ноября 2018 года переведён в состав Дальневосточного федерального округа, — прим. ИА REGNUM ), Алтайский край (-3942), Иркутская область (-3346), Бурятия (-2989; с 3 ноября 2018 года переведён в состав Дальневосточного федерального округа, — прим. ИА REGNUM ), Красноярский край (-1980), Томская область (-1402), Хакасия (-320). Миграционный прирост, помимо Новосибирской области, зафиксирован в Туве (+838 человек) и в Республике Алтай (+201).

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«Жить на нищенскую зарплату» либо уезжать

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейки (34)

Ситуация, когда люди буквально бегут из региона, для Омской области не нова. В 2009 году миграционная убыль из региона составила 340 человек; в 2010 году — 2628; в 2011 году — 1786; в 2012 году — 3073; в 2013 году — 2773; в 2015 году — 1800; в 2016 году — 5942 человека. За 2017 год из региона уехали более 30 тысяч человек.

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Подписчиков омских пабликов в соцсетях эта ситуация не удивляет. Одной из причин, почему люди бегут из региона, они называют низкие зарплаты.

Действительно, по данным Новосибирскстата за январь — сентябрь текущего года, в Омской области средняя зарплата является одной из самых низких в СФО и составляет 32 464 рубля. Ниже — только в Республике Алтай (29 439 рублей) и в Алтайском крае (24 760 рублей).

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Рассуждая о причинах миграционной убыли, омский блогер Владимир Лифантьев также обратил внимание на низкие зарплаты в Омске.

«Во-первых, Омск — это город с практически самыми низкими зарплатами среди регионов СФО. А цены при этом — высокие. Скоро у нас будет проезд в общественном транспорте 30 рублей — опять же, самый дорогой по Сибири (плата за проезд в Омске вырастет с 22 до 25 рублей при безналичной форме оплаты, до 30 рублей — при оплате наличными. При этом власти региона обещают, что для льготных категорий проезд станет даже дешевле — прим. ИА REGNUM ). Власти региона говорят о том, что зарплаты растут. Например, медики должны получать с каждым годом всё больше и больше. Да, окладная часть увеличивается, а премии убираются. По сути, денег на руки получать медики стали меньше. То же самое касается и учителей. Одна из депутатов горсовета Омска является учителем английского языка. До так называемой «оптимизации» она получала 38 тысяч рублей в месяц, а после при таком же объёме работы — до 24 тысяч. Но формально ей зарплату повысили. В общем, Омская область — это такой регион, где, чтобы нормально жить, надо либо быть крупным чиновником, либо запустить какой-нибудь крутой стартап. Либо ты просто вынужден жить на нищенскую зарплату. Либо уезжать. Средняя зарплата у нас — это 25−30 тысяч. У какого-нибудь старшего специалиста окладная часть 18 тысяч рублей. А если у тебя вдруг появилась семья, пояс нужно затягивать ещё туже», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

По словам Владимира Лифантьева, в Новосибирске проезд в общественном транспорте собираются поднять на три рубля (до 22 рублей), а в Омске — с 22 рублей сразу до 30. Постоянно растёт и стоимость коммунальных услуг.

«Омскую область можно причислить к депрессивным сибирским регионам. С социальной стороны мы опять начинаем падать в пропасть, мы деградируем. Вот народ и уезжает из Омска», — сделал вывод блогер.

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Массовая миграция

Чемоданы reg

Общественный деятель Татьяна Шнейдер не сомневается в том, что Омский регион считается одним из самых депрессивных даже не в Сибири, а в России.

«Активный отток населения из Омской области начался в 1999 году, и с годами он только увеличивался. Массовая миграция из региона объяснима. Во-первых, это полное отсутствие перспектив у молодых специалистов. После окончания вуза человек сталкивается с суровой реальностью, а именно, отсутствием рабочих мест в регионе. Омск по праву может считаться городом, в котором бесконечное количество торговых центров, а как следствие, рабочие места предоставляются исключительно в торговой сфере, и при том не всегда работодатели готовы трудоустроить «по-белому», — подчёркивает Татьяна Шнейдер.

Напомним, самый низкий в Сибири уровень безработицы зафиксирован в Томской области (5%), самый высокий — в Туве (12,3%). В Омской и Новосибирской областях уровень общей безработицы составил 6,2%.

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«Во-вторых, в Омской области — низкий уровень заработной платы. Средняя зарплата в регионе по факту составляет порядка 18 тысяч в месяц. И это при постоянном росте цен и отсутствии рабочих мест. В частности, в ближайшее время планируется повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте — это при низком уровне жизни. К слову, жители Иркутска платят за проезд 15 рублей. В трамваях и троллейбусах Томска стоимость проезда 16 рублей, в автобусах — 18 рублей. В Красноярске проезд стоит 22 рубля», — отметила собеседница ИА REGNUM.

По её словам, в-третьих, инфраструктура в регионе «остаётся на уровне конца 90-х годов».

«Это всё следствие бездарной управленческой политики, проводимой в регионе годами. Если взять как пример близлежащие области — Тюменскую и Новосибирскую, — то разница колоссальная. Считаю, что первым шагом к перемене ситуации должна стать кадровая перестановка в сфере управления регионом. Чиновникам пора перестать обслуживать свои интересы и научиться взаимодействовать с людьми, ради которых они должны работать. Массовое культивирование бесполезных и неработающих «круглых столов» по взаимодействию с населением не решат проблемы, потому что на них не присутствуют те люди, ради которых работает власть. Считаю, что проводимая в регионе политика должна быть максимально прозрачна и направлена на развитие, а не на стагнацию и полный регресс, что происходит в данный момент в Омской области», — резюмировала Татьяна Шнейдер.

Даже памятник пытался покинуть Омск

Odessey Держава. Скульптор — Василий Трохимчук (Омск).

В Омске широкую популярность приобрёл мем (информация о том или ином явлении, переданная с иронией или сарказмом) «Не пытайся покинуть Омск». Считается, что всё началось в 2014 году, когда из-за сильного ветра в Омске едва не унесло скульптуру «Держава», которую сами омичи называют «шар Бухгольца».

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Горожане тогда шутили, что даже шар попытался покинуть Омск, но у него не получилось. Сейчас фразу «Не пытайся покинуть Омск» печатают на футболках, постят в соцсетях в сопровождении забавных картинок, даже пишут на стенах зданий.

Ну, а если серьёзно, то многие подписчики омских пабликов в соцсетях подчёркивают, что готовы покинуть регион при первой возможности.

«Наверняка среди подписчиков группы немало людей, которые уезжали из Омска, жили в другом городе. Кто-то вернулся в силу обстоятельств, кто-то возвращаться не стал. Так вот, скажите, после того как вы побывали в другом городе, у вас огромное желание вернуться в Омск? Не к людям, которые здесь живут, а именно в сам город? Просто я уехал на короткий промежуток в Калининград, и у меня выработалось стойкое ощущение того, что я не хочу в Омске находиться от слова совсем… Хотя у меня тут фирма, куча дел, которые вроде даже в гору неплохо идут, но у меня огромное желание оставить все дела в Омске и заниматься этой же деятельностью, но уже в Калининграде», — такой пост 9 декабря опубликовал пользователь в группе «подслушано в Омске» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ИА REGNUM ).

В этот же день под постом появились следующие комментарии: «Вообще нет желания возвращаться», «Лучше сиди в Калининграде», «Уехал в Санкт-Петербург. Желания обратно в Омск ехать вообще нет, максимум в гости к родным» и так далее…

Кстати, омские власти как-то обвинили мем «Не пытайся покинуть Омск» в том, что он является препятствием для инвестиций.

«При том меме «Не пытайся покинуть Омск», который существует, конечно, большого желания нет у инвесторов двигаться в регион, где не хватает оптимизма. И ещё почему не шли — власть жила в закрытом режиме. Пока я не скажу, что мы привлекательны инвестиционно. В ментальном плане нет такого желания у бизнеса. Хотя поле для вложений инвестиционных достаточно широкое», — заявил губернатор Омской области Александр Бурков на «Инфоруме» 12 июля 2018 года. Его слова тогда приводил «Московский Комсомолец Омск».

Сам же Бурков, назначенный врио губернатора Омской области в октябре 2017 года, по его словам, «депресняка» в регионе не увидел. Хотя он признался, что друзья отговаривали его от поездки в «депрессивный регион».

«Мне друзья говорили: ну куда ты едешь, депрессивный регион. Почитал прессу, действительно депресняк. Но когда приехал, увидел совсем другую картину. Объехал многие регионы от Сахалина до Камчатки. Есть субъекты по состоянию более плачевные. В первую очередь в экономическим, промышленном, образовательном плане. Когда приехал в Омск, звонит жена, ну как, спрашивает. Я ей в ответ: «Ты хотела солнечный край, приезжай», — цитируетглаву области «Омск здесь».

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Какие регионы «по состоянию более плачевные», не уточняется. Однако факт остаётся фактом. Каждый год из Омской области уезжают десятки тысяч человек. Омская область лидирует по миграционной убыли в Сибири, и пока ситуацию переломить не удаётся. И неизвестно, удастся ли. Власти «депресняка» в регионе не видят, а простые жители — видят. И пытаются «покинуть Омск».