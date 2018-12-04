Стало известно, в каком регионе Сибири – самый низкий уровень безработицы

Томск, , 03:20 — REGNUM Согласно результатам исследований рабочей силы за август — октябрь 2018 года, уровень общей безработицы в Томской области составил 5%. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, это самый низкий показатель среди всех регионов Сибири.

В Красноярском крае уровень общей безработицы составил 5,2%, в Кузбассе — 5,9%, в Омской и Новосибирской областях — 6,2%.

Самый высокий в Сибири уровень безработицы зафиксирован в Туве — 12,3%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, с 14 по 21 ноября 2018 года в России численность безработных граждан увеличилась на 0,8% и составила 643 190 человек.

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А по информации вице-президента Конфедерации труда РФ, депутата Госдумы Олега Шеина, с 2011 года число рабочих мест в РФ сократилось на 5 млн человек.

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