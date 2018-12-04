Сотни тысяч человек покинули Сибирь в 2018 году

Новосибирск, , 06:37 — REGNUM За девять месяцев текущего года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 28,4 тыс. человек. Таковы данные Новосибирскстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего людей за это время уехало из Омской области — число выбывших в другие государства и регионы России превысило число прибывших на 8,9 тыс. человек. В период с января по сентябрь 2018 года в Омскую область приехало 40 360 человек, а покинуло регион — 49 259 человек.

За Омской областью следует Кузбасс — минус 4 942 человек (прибыло 56 410 человек, покинуло — 61 352 человека). На третьем месте Забайкальский край — минус 4 690 человек (прибыло — 21 492 человека, выбыло — 26 182 человека).

Миграционный прирост сложился всего лишь в трёх из 12 регионов Сибири. Максимальный — в Новосибирской области: 3 052 человек (прибыло за это время — 65 208 человек, покинуло — 62 156 человек). В Туве — плюс 838 человек (число прибывших — 10 016 человек, выбывших — 9 178 человек), в Республике Алтай — плюс 201 человек (9 730 человек прибывших против 9 529 человек уехавших).

Всего за девять месяцев 2018 года в Сибирский федеральный округ прибыло 485 013 человек, а покинуло округ — 513 432 человека.