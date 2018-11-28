«Чудес не бывает»: власти готовят омичей к подорожанию проезда

Омск, , 09:25 — REGNUM В Омске плата за проезд в общественном транспорте не менялась на протяжении трёх лет, при этом стоимость ГСМ росла. Именно это, по мнению властей Омска, является одним из оснований для роста стоимости проезда.

О планах повышения платы за проезд с 22 до 30 рублей высказались мэр Оксана Фадина и спикер горсовета Владимир Корбут.

«Тариф нужно менять. Второй момент — городской бюджет и то, что с ним было, когда тариф не менялся. Есть же ещё межбюджетная разница — давайте её платить из бюджета, но чудес не бывает! Нас поддерживают частные транспортные компании: они задают вопросы. Мы не перекладываем бремя ответственности на жителей, мы занимаемся оптимизацией», — цитирует Оксану Фадину «Омск-информ».

Градоначальница добавила, что куплены автобусы и меняется пропорция пассажиропотока. Также скоро в Омск должны приехать метановые автобусы большой вместимости.

По словам спикера горсовета Владимира Корбута, муниципальные предприятия не должны быть дотационными. Он отметил, что плата в 30 рублей за наличный расчёт не означает, что жители будут платить именно столько. Мол, перевозчики могут установить другую цену: и 20, и 22, и 25 рублей.

Добавим, информация о росте стоимости проезда вызвала в Омске большой общественный резонанс. Как предаёт корреспондент ИА REGNUM, ситуацию прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков. Его слова приводит пресс-служба облправительства:

«Я разделяю обеспокоенность мэрии сложившейся ситуацией в транспортной сфере. Мы понимаем экономические аргументы городской администрации. Но я обращаю особое внимание мэрии и депутатов горсовета на обязательность сохранения всех льгот на проезд для социально незащищённых категорий граждан: пенсионеров, школьников, студентов. Это остаётся на моем личном контроле».

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