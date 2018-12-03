



Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль

Власти Татарии на прошедшей неделе активно принимали высокопоставленных гостей, и путешествовали. Будучи в рабочей командировке в Москве Рустам Минниханов встретился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, стороны обсудили текущие итоги и пилотный проект по самозанятым, в котором участвует регион.

Неделя у республиканских властей началась с визита в Финляндию, с которой по итогам 2017 года внешнеторговый оборот составил $560 млн, что в 1,5 раза выше уровня 2016 года. И при этом более 97% от этой суммы приходится на экспортные поставки из Татарии. Во время визита Рустам Минниханов пригласил президента Финляндии Саули Ниинисте посетить Казань во время его следующего визита в Россию, а позднее между казанским технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и Business Oulu (агентство по развитию предпринимательства) были подписаны договоры о сотрудничестве. Также «ИТ-парк» договорился о взаимодействии с Helsinki Business Hub (инвестиционное агентство), а Рустам Минниханов встретился с представителями финских деловых кругов, заявив, что приоритет — это размещение финских производств в республике. На встрече Минниханов сообщил, что днём ранее в Хельсинки состоялось заседание татарстано-финляндской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, а «его итоги станут еще одной ступенью по сближению деловых кругов».

Казань посетили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова. Они приняли участие в очередном заседании межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. На мероприятии Рустам Минниханов отметил, что товарооборот с Чехией постоянно растёт — в 2017 году он составил 450 млн долларов США, уточнив, что скоро в Чехии будет открыто совместное предприятие по производству упаковки. Марта Новакова заявила, что самым ценным были «не официальные заявления, а поиск решений для совместного бизнеса», а отношения с республикой «очень хорошие, несмотря на внешнеполитическую ситуацию», и назвала одним из важных направлений для сотрудничества высокие технологии.

В сфере экономики республики есть как позитивные новости, так и негативные. Минпромторг России планирует поддержать проект АО «КЗСК-Силикон», который до конца так и не смогли реализовать из-за приостановки финансирования со стороны ВЭБ. В итоге АО, где доля правительства РФ составляет 48%, было признано банкротом, компания, на базе которой оно создавалось, попала под внешнее управление, а связанный с ним банк «Спурт» и вовсе лишился лицензии и является банкротом. Денис Мантуров отметил, что «та финансовая модель, которая изначально с Внешэкономбанком отрабатывалась, не сработала», но сегодня это предприятие важно, по номенклатуре еще важнее, и будут «продолжать искать инструменты, которые позволят в первую очередь сохранить предприятие и ту номенклатуру, которая производится там сегодня в части химической продукции».

Tatarstan.ru Проект АО «КЗСК-Силикон»

Тем временем минэкономики Татарии и предприниматели обвинили друг друга в неэффективности. Очную ставку власти и бизнесу устроило местное отделение «Деловой России». По сообщениям казанских СМИ, «мальчиком для битья» стал заместитель министра Айрат Шамсиев, который, впрочем, в долгу не остался, упрекнув предпринимателей в том, что республика скатилась на третье место в национальном рейтинге инвестиционного климата. На это предприниматели заявили, что «не первое место в рейтинге — объективный результат, потому что никакого содействия чиновники бизнесу не оказывают».

К слову, промышленная площадка «Алабуга», вероятно, потеряет льготный режим, позволявший привлекать инвесторов. Статус резидента освобождал их от налога на имущество и давал послабления по налогу на прибыль. Власти сослались на необходимость эффективного расходования бюджетных средств и приступили к ликвидации госучреждения «Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга», которое подписывало договоры с инвесторами, заинтересованными в размещении производств на пустующих площадях Елабужского автозавода, где работает площадка. Власти уверяют, что ликвидация дирекции никак не отразится на соседней особой экономической зоне «Алабуга».

Между тем кабинет министров России одобрил передачу более 97% акций АО «Иннополис» местному одноимённому университету. Таким образом, акции были исключены из плана приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы.

Рустам Минниханов на заседании координационного совета предприятий машиностроения региона заявил, что «создается целая программа по цифровизации», которой будут созданы рабочие группы по направлениям — в части передачи опыта и подготовки специалистов для машиностроительной отрасли.

Tatarstan.ru Международная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань»

Татарский националист, глава запрещённой в России организации, получил политическое убежище в Великобритании на пять лет. Об этом он сам рассказал в соцсети. Рафис Кашапов известен тем, что был осужден на три года колонии за возбуждение ненависти и вражды, а до этого у него был условный срок за схожее нарушение. В марте 2018 года он обратился в Европейский суд по правам человека, потребовав с властей России 20 тыс. евро компенсации морального вреда за условный срок, полученный им в 2009 году за признанные экстремистскими публикации.

Республиканские власти вводят пилотный проект — систему «Инцидент-менеджмент», которая призвана отследить негатив в соцсетях, а затем чиновники должны «вступить в коммуникацию» с недовольными пользователями. В проекте задействованы все министерства региона, власти районов. Эксперты, комментируя инициативу, отмечают, что она позволит наладить мониторинг общественных настроений перед выборами в Госсовет РТ, а также избежать того, чтобы «любой негатив переходил в политическую плоскость».

Инициативы по введению нового «пивного регламента» вызвали бурный протест среди пивоваров Татарии. Некоторые представители сообщества заявляют, что если вступит в силу новый техрегламент Евразийского союза, разрешающий заменять не 20%, а 50% солода другими ингредиентами, а также увеличивать долю сахара с 2% до 5%, то это будет в итоге «бурда в красивой упаковке». При этом эксперты добавляют, что в пивных странах «за такой техрегламент никто, мягко говоря, по головке не погладил бы», и удивляются, «почему у нас законодатель протаскивает такие глупые, вредные законы, в данном случае — техрегламент».

Налоговая служба Татарии подготовила список «друзей» — в топ-50 должников вошли 37,6 тыс. юридических лиц региона, которые должны фискальным органам в общей сложности более 8,2 млрд рублей. На первом месте антирейтинга региона оказалась компания, прописанная в Сабинском районе, коим уже почти 20 лет руководит брат Рустама Миниханова, — АО «Нефтегазстрой». Ею владеет известный в республике строитель инженерных коммуникаций Рашит Сахапов. В ноябре 2018 года судом он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств. Общая сумма составляла более 200 млн рублей. А вот главные банковские «погорельцы» оказались отнюдь не в начале списка основных должников.

Nalog.ru Налоговый кодекс

А между тем бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгению Даутову требуют признать банкротом. Внешэкономбанк выдвинул соответствующие требования и сумму претензий свыше 3,7 млрд рублей. На одном из совещаний Рустам Минниханов назвал Даутову, к слову, проходящую фигурантом ряда уголовных дел, «добросовестной женщиной», «не аферистом каким-то» и добавил, что «она взялась за тот проект, который оказался не по силам». Помимо уголовных дел, пострадавших клиентов банка, разорение «Спурта» повлекло трагедию в отдельно взятой семье. В мае 2018 года свёл счёты с жизнью один из должников банка «Спурт» — 57-летний бывший предприниматель Алексей М. Это произошло после того как он получил требование о возврате 8,96 млн рублей долга. По сообщению казанских СМИ, четыре месяца до этого он пытался попасть на приём к конкурсному управляющему, чтобы отдать в счёт долгов залог — 200-метровую квартиру, стоимости которой с лихвой бы хватило закрыть долг. Попасть на приём не удалось, переписка также не привела ни к каким результатам — сухие отписки не оставляли шансов. Родные потом скажут: «Он согнулся, как будто гигантский вес лег на его плечи, посерел, осунулся», а в конце мая очередной сухой ответ из банка без предложения вариантов решения проблемы привёл к трагедии. Мужчину нашел сын, при этом бизнесмен оставил краткую предсмертную записку со словами: «Все! Устал! Больше не могу! Кто может, простите. Ваш Алексей!». Родные погибшего пытаются добиться возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийстве.

В деле другого бывшего банкира — обанкроченного экс-главы «Татфондбанка» — наметились изменения. Особняк Роберта Мусина в «посёлке нефтяников» — под угрозой изъятия, так как у него обнаружили иную недвижимость. Помимо этого, Арбитражный суд Татарии признал недействительным брачный договор, который был заключён в период первого этапа процедуры несостоятельности — реструктуризации задолженности. С вердиктом чета Мусиных не согласна. А тем временем приближается годовщина ввода в ТФБ временной администрации, и бывшие клиенты банка, долги перед которыми превысили 158 млрд рублей, планируют напомнить о «памятной дате» митингом.

Визит в Финляндию

Делегация Татарии начала свою рабочую неделю с посещения Финляндии, внешнеторговый оборот с которой у республики по итогам 2017 года составил $560 млн, увеличившись относительно уровня 2016 года в 1,5 раза. При этом более 97% от этой суммы приходится на экспортные поставки из Татарии.

Tatarstan.ru Визит в Финляндию

Во время визита Рустам Минниханов пригласил президента Финляндии Саули Ниинисте посетить Казань во время его следующего визита в Россию.

«Взаимодействие между нашими странами опирается на прочный фундамент добрососедства. Татарстан, в свою очередь, придаёт большое значение сотрудничеству с вашей страной. В прошлом году наш товарооборот достиг $560 млн — это в 1,5 раза выше уровня 2016 года», — отметил Минниханов.

С министром экономики Финляндии Микой Линтиля стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Глава Татарии среди них отметил сферу образования, инфокоммуникационные технологии, транспорт и логистику, переработку отходов. Мика Линтиля уточнил, что сегодня Финляндия уделяет большое внимание вопросам энергосбережения, экологически чистого производства, и пригласил Рустама Минниханова принять участие в июньском Международном форуме по рециркулирующей (циркулярной) экономике. В конце встречи в присутствии Рустама Минниханова и Мики Линтиля состоялось подписание документов о сотрудничестве между казанским технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и Business Oulu (агентство по развитию предпринимательства). Также «ИТ-парк» договорился о взаимодействии с Helsinki Business Hub (инвестиционное агентство).

Позднее Рустам Минниханов встретился с представителями финских деловых кругов, заявив, что приоритет — это размещение финских производств в республике. Он сообщил, что днём ранее в Хельсинки состоялось заседание татарстано-финляндской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Его итоги станут еще одной ступенью по сближению деловых кругов», — резюмировал глава Татарии.

До этого в Москве Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной налоговой службы России Михаилом Мишустиным. Пресс-служба была немногословна, ограничившись сообщением, что стороны обсудили текущее положение дел, деятельность Управления ФНС по РТ и затронули тему введения налога на профессиональный доход.

Tatarstan.ru Михаил Мишустин и Рустам Минниханов

Напомним, с 2019 года Татария в числе трёх других регионов России будет участвовать в эксперименте по введению налога на самозанятых лиц.

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Акценты экономики

Сразу два важных делегата посетили Казань на прошлой неделе — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чешской Республики Марта Новакова.

Денис Мантуров в комментариях изданию «Бизнес-онлайн» приоткрыл завесу над будущим проекта АО «КЗСК-Силикон».

"К сожалению, та финансовая модель, которая изначально с Внешэкономбанком отрабатывалась, не сработала, — отметил Мантуров. — Поэтому сегодня для нас это предприятие важно, по номенклатуре — еще важнее. Будем продолжать искать инструменты, которые позволят в первую очередь сохранить предприятие и ту номенклатуру, которая производится там сегодня в части химической продукции. И мы рассчитываем на будущее…»

Напомним, АО «КЗСК-Силикон» создано на базе АО «Казанский завод синтетического каучука» в 2010 году, в число акционеров вошло правительство РФ, что позволило получить одобрение на крупный кредит от Внешэкономбанка. Планировалось, что строительство производственных мощностей для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки будет вестись на заёмные средства, львиную долю которых, а именно — 7,8 млрд рублей, должен был предоставить ВЭБ. В кредитовании также участвовал банк «Спурт», который аффилирован с КЗСК через теперь уже бывшего председателя правления Евгению Даутову, имеющую крупную долю в заводе. На этапе реализации проекта стройка остановилась из-за приостановки финансирования — было выплачено лишь 3,4 млрд рублей. ВЭБ не устроила стоимость проекта. Долги перед подрядчиками выросли, и один из них потребовал обанкротить АО «КЗСК-Силикон». Суд иск удовлетворил, и компанию признали банкротом.

Само КЗСК также пострадало — оно находится на этапе внешнего управления, но как стратегическое предприятие России его планируют спасать силами Минпромторга РФ и госкорпорации «Ростех». А вот банк «Спурт» лишился лицензии в июле 2017 года и осенью уже был признан банкротом. На сегодня он находится на этапе конкурсного производства, а Евгения Даутова выступает фигурантом ряда уголовных дел.

Anna Kudryavtseva АКБ «Спурт»

В начале ноября 2018 года суд удовлетворил заявление ООО «СК «Балкыш», которое объявило о готовности полностью погасить требования кредиторов компании «КЗСК-Силикон». Суд удовлетворил просьбу, компании дали время на расчёты с кредиторами АО.

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Делегация из Чехии приняла участие в очередном заседании межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. На мероприятии Рустам Минниханов отметил, что товарооборот с Чехией постоянно растёт — в 2017 году он составил 450 млн долларов США, уточнив, что скоро в Чехии будет открыто совместное предприятие по производству упаковки.

«Постоянно растет товарооборот с Чехией. В прошлом году это было 450 млн долларов США, и по итогам нынешнего года также ожидается рост. Налажены и связи на межрегиональном уровне. Так, стратегическим партнером Татарстана является Южно-Моравский край, — сказал Рустам Минниханов, добавив, что есть компании из республики, которые инвестируют в экономику Чехии. — Так, скоро мы откроем в Чехии предприятие по производству упаковки».

Марта Новакова отметила, что самым ценным были «не официальные заявления, а поиск решений для совместного бизнеса», и назвала одним из важных направлений для сотрудничества — высокие технологии.

«Самым ценным на этом форуме будут не официальные заявления, а поиск решений для совместного бизнеса. Наши отношения с Татарстаном очень хорошие, несмотря на внешнеполитическую ситуацию», — заявила министр Чехии.

5 декабря в Казани прошло восьмое заседание координационного совета предприятий машиностроения республики «Повышение эффективности деятельности предприятий. Цифровая трансформация производств». В числе гостей были чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Витезслав Пивонька, генеральный директор Агентства экономического развития федеральной земли Тюрингия ФРГ Андреас Края.

Tatarstan.ru Международная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань»

Выступая перед участниками заседания с приветственным словом, Рустам Минниханов напомнил, что отрасль машиностроения составляет более 20% объема промышленного производства республики. По итогам 2017 года объем отгруженной продукции в отрасли составил 522 млрд рублей.

Рустам Минниханов также сообщил, что в республике создается целая программа по цифровизации.

«Наши партнеры имеют огромный опыт по цифровизации. Мы создаем целую программу, будут созданы рабочие группы по направлениям — в части передачи опыта и подготовки специалистов для машиностроительной отрасли. От республики за это направление будет отвечать заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Главное — что наши партнеры поддерживают это решение. Мы должны быть взаимополезны», — добавил он.

Также на прошлой неделе отделение «Деловой России» устроило бизнес-сообществу очную ставку с министерством экономики региона, и во время встречи выяснили интересные подробности, вскрылись некоторые разногласия.

«Ждали встречи с министром, но он в последний момент сообщил, что не приедет. «Мальчиком для битья» стал его заместитель Айрат Шамсиев, который, впрочем, в долгу не остался, упрекнув предпринимателей в том, что Татарстан скатился на третье место в национальном рейтинге инвестклимата», — пишет газета «Реальное время», добавляя, что «предприниматели возражают: не первое место в рейтинге — объективный результат, потому что никакого содействия чиновники бизнесу не оказывают».

После выступления заместителя министра предприниматели выступили с ответными претензиями.

«Я бился с электросетями, и я все время буду ставить им 0 баллов из 5. Ресурсоснабжающие организации тянут нашу республику в тину. Упростите выдачу техусловий! Подключение газа — не должно это стоить сотни тысяч!» — цитирует издание гендиректора НПО «Энергия» Артема Кузнецова.

Tatarstan.ru Айрат Шамсиев (второй слева)

Член правления Торгово-промышленной палаты и Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Фарида Галеева выразила мнение, что «нет взаимопонимания между минэкономики РТ и предпринимателями», потому что «репутация ведомства неважная, и бизнес не совсем понимает спектр деятельности министерства».

"Предприниматели недоумевают, почему деятельность минэкономики сосредоточена на точечной поддержке отдельных предпринимателей и почему такие важные законы, как НДС и самозанятые, проходят без общественного обсуждения?» — резюмировала она.

Между тем не очень хорошей новостью недели стали и планы республиканских властей по ликвидации госучреждения «Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга», которому 15 лет поручалось подписывать договоры с инвесторами, заинтересованными в размещении производств на пустующих площадях Елабужского автозавода. В постановлении премьер-министра РТ АлексеяПесошина ликвидация объясняется целями «повышения эффективности расходов бюджета» региона и «унификации государственного регулирования инвестиционной деятельности». Именно минэкономики региона будет вместо дирекции перезаключить договоры с инвесторами «с сохранением всех условий».

"Татарстан прекращает действие льготного режима на региональной промплощадке «Алабуга», где работает ряд предприятий с иностранными инвестициями, а также производитель спецтехники ЕлАЗ. Статус резидента освобождал их от налога на имущество и давал послабления по налогу на прибыль. Власти ссылаются на необходимость эффективного расходования бюджетных средств. Потери на одного резидента могут достигать 20 млн рублей в год», — пишет газета «Коммерсантъ».

Власти уверяют, что ликвидация дирекции никак не отразится на соседней особой экономической зоне «Алабуга».

Изменение ожидается и в Иннополисе. Кабинет министров России одобрил передачу более 97% акций АО «Иннополис» (оператор строительства IT-города) местному университету «Иннополис». Этим шагом акции были исключены из плана приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы. Таким шагом планируется сократить затраты университета на образовательную деятельность более чем на 20%.

Tatarstan.ru Иннополис

ТОП-50 должников

В России налоговая служба впервые обнародовала данные об основных должниках по сборам и налогам. Казанское издание «Бизнес-онлайн» выделило из общего списка топ-50 компаний Татарии. В рейтинг крупнейших должников вошли 37,6 тыс. юридических лиц региона, которые должны фискальным органам в общей сложности более 8,2 млрд рублей. Крупный бизнес в список не попал, лишь «дочки» некоторых компаний оказались в нём. Также нет среди антилидеров и банковских «погорельцев».

"Скажем сразу, крупнейших предприятий республики, таких как ТАИФ, «Татнефть», ТАНЕКО, КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и т. д., в списках нет. У некоторых крупняков в базу попали лишь дочерние компании. Можно предположить, что оплоты татарстанской экономики просто не допускают малейшей просрочки платежей, ибо — надо отдать должное скрупулезности работников ФНС — в опубликованных данных есть даже «злостные неплательщики» 10−15 бюджетных копеек», — пишет издание.

Первое место антирейтинга региона заняла компания, прописанная в Сабинском районе, коим уже почти 20 лет руководит брат Рустама Миниханова, — АО «Нефтегазстрой». Ею владеет известный в республике строитель инженерных коммуникаций Рашит Сахапов. В ноябре 2018 года судом он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств. Общая сумма составляла более 200 млн рублей.

«Невезение началось в начале 2017 года, когда неожиданно в результате банкротного дела сторонней организации одна из фирм Сахапова — «Нефтегаз-Сервискомплект» — потеряла здание на улице Зинина, 4 в Казани, за которое бизнесмен заплатил 110 млн рублей. Возможно, сказался и крах банка «Спурт» (Сахапов был в числе его акционеров и крупных заемщиков). Так или иначе, в 2017 году «Нефтегазстрой» получил чистый убыток — 381,9 млн рублей. Вереницей потянулись иски от партнеров», — уточняет издание.

Второе место — за созданным в 2013 году в Казани ООО «Литера», которое должно государству 163,7 млн рублей, в основном по платежам НДС. Учредитель — Павел Софронов (председатель правления РОО РТ «Теньковский охотничий клуб»).

Прежнее название фирмы — ООО «Альфа», она выступала в качестве застройщика в 2015 году, завершив возведение казанского долгостроя ЖК «Золотая подкова».

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Третье место антирейтинга получило ООО «Логистические транспортные системы», имеющее долги по налогам 109,3 млн рублей. Сейчас оно находится в стадии ликвидации.

«Созданная в 2015 году компания насчитывала 1,2 тыс. сотрудников и занималась автомобильными грузоперевозками, оказывая услуги компаниям, входящим в ареал деятельности главы «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина», — резюмирует портал.

Напомним, Равиль Зиганшин — депутат Госсовета РТ, а компания «ПСО «Казань» осенью 2018 года подписала контракт на строительство второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье. Цена сделки — 38,7 млрд рублей.

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"Бурду в красивой упаковке»

В начале декабря 2018 года стало известно, что совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривает проект нового технического регламента безопасности алкогольной продукции, согласно которому в пиво разрешается добавлять меньше солода, заменив его зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо нынешних 20%, а сахар позволят увеличивать с 2 до 5%. Вокруг нового регламента, который станет обязательным, уже развилась активная дискуссия.

Компания «Татспиртпром» даже опубликовала официальный пресс-релиз на этот счёт, напомнив, что варит пиво на заводе «Белый Кремль» по классическим рецептам из 100% солода, и «в последующем не будут применять заменители данного продукта».

"Увеличение доли солодозаменителя может повлиять на вкус и качество пива. В настоящее время на пивном рынке есть продукция, состоящая как из 100% солода, так и содержащая его лишь на 50−60%. В случае утверждения технического регламента, продукт последних станет называться пивом, а не пивным напитком. Для потребителя, который привык к настоящему пиву, это усложнит задачу, так как покупатель должен понимать, что, приобретая дешевый продукт, он получает пивной напиток», — отметили в компании.

Tatarstan.ru Пивоваренный завод «Белый Кремль»

Гендиректор ОАО «Булгарпиво» Руслан Якушев в комментариях изданию «Бизнес-онлайн» заявил, что «транснациональные компании из пива просто будут делать бурду в красивой упаковке».

"Станут добиваться запаха и аромата хорошего пива за счет химических ингредиентов, но это уже будет не пиво. Поэтому я против. Пиво должно быть пивом! Мы не должны есть борщ из кубиков Gallina Blanca. Мы должны питаться борщом, сваренным из настоящей свеклы, капусты и картошки, на настоящем мясном бульоне», — добавил он, уточнив, что Россия — не совсем пивная страна, а вот в пивных странах «за такой техрегламент никто, мягко говоря, по головке не погладил бы».

«Почему такое происходит и кому это выгодно у нас? Ответ очень простой — это выгодно транснациональным компаниям. Используя тот же ячмень, который стоит 12 рублей, вместо солода, который стоит 33 рубля, они получат дополнительную сумасшедшую маржу. Это выгодно только им. Почему у нас законодатель протаскивает такие глупые, вредные законы, в данном случае — техрегламент, мне, честно говоря, абсолютно непонятно», — резюмировал он.

А замгендиректора ОАО «Татспиртпром» по техническим вопросам Фарит Шагиахметов в комментариях изданию «Вечерняя Казань» напомнил поговорку: «Чтобы сделать пиво, нужны вода, солод, хмель и совесть пивовара».

Напомним, Рустам Минниханов несколько месяцев назад обратился к Владимиру Путину с предложением разрешить продавать пиво на стадионах, объяснив это заботой о православных, добавив, что ему «стыдно говорить как мусульманину про пиво». Между тем крупнейшего производителя водки в России, который также запустил пивоваренный завод в Чистополе, — АО «Татспиртпром» — создали в 1997 году по решению именно республиканских властей. Компания обеспечивает выпуск 11,5% всей водки в России. По итогам 11 месяцев 2018 года она перечислила 17,9 млрд. рублей в виде налогов в федеральный и республиканский бюджеты.

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Лондонское убежище для татарского националиста

Один из бывших лидеров националистов Татарии, бывший руководитель запрещённой в России организации — набережночелнинского отделения Татарского общественного центра (ТОЦ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил политическое убежище в Великобритании сроком на пять лет.

Тарас Дем'яненко Рафис Кашапов (третий слева)

Рафис Кашапов известен тем, что в сентябре 2015 года был приговорён к трём годам колонии общего режима за возбуждение ненависти и за «публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности России». В сети интернет он опубликовал посты с заголовками, где действия России в Крыму сравнивались с оккупацией, Владимир Путин — с Гитлером, еще два материала были антироссийскими и откровенно русофобскими.

Тогда же ветерану татарского национализма, чья деятельность в последние годы сконцентрировалась в основном в соцсетях, суд запретил пользоваться ими в течение двух ближайших лет. До этого, в 2009 году, за публикации националистического толка в социальных сетях ему дали условный срок.

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В марте 2018 года Кашапов подал заявление в Европейский суд по правам человека, потребовав с властей России 20 тыс. евро компенсации морального вреда за условный срок, полученный в 2009 году.

А на прошлой неделе в группе в соцсетях один из братьев Кашаповых заявил о планах Рафиса Кашапова посетить ряд стран, чтобы встретиться с представителями диаспоры.

«Недавно Рафису Великобритания предоставила политическое убежище на 5 лет, за это мы все — родные, друзья и соратники — очень благодарны англичанам за их великодушие. Рафис в ближайшее время планирует поехать в США, Канаду, Украину, Турцию, Германию, Францию, Финляндию, Польшу и Болгарию, чтобы встретиться с представителями диаспор для создании филиалов и представительств общественного движения «Свободный Идель-Урал», если ему позволит здоровье», — пишет Нафис Кашапов, брат Рафиса, в обращении к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой разрешить въезд на Украину на три месяца.

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Соцсети под колпаком

Республиканские власти заявили о запуске системы мониторинга социальных сетей. Пилотный проект, получивший название система «Инцидент-менеджмент», призван выявлять негатив в социальных сетях. Правда, официальный голос Казанского кремля Лилия Галимова уже заявила, что речь не только об отслеживании негатива.

«Это отслеживание не негативных сообщений в соцсетях. Любые обращения граждан, по любому поводу, связанные с бытовыми моментами, — все будет отслеживаться. Нет задачи реагировать только на негатив», — отметила она, добавив, что это «дополнительный инструмент для государственной власти, чтобы быть в повестке, понимать, какие еще обращения граждан существуют», а мониториться они будут специальной системой.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Галимова добавила, что новых штатных единиц инициатива не потребует.

«С помощью него чиновники отслеживают в социальных сетях негативный контент, а затем «вступают в коммуникацию» с недовольными пользователями. В проекте задействованы все министерства Татарстана и администрации районов», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что опрошенные эксперты считают, что система позволит наладить мониторинг общественных настроений перед выборами в Госсовет РТ и избежать того, чтобы «любой негатив переходил в политическую плоскость».

Напомним, выборы в Госсовет в Татарии пройдут осенью 2019 года.

В комментариях изданию профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев отметил, что «проблему можно как решить, так и задавить».

"Сначала власти закрутили гайки СМИ, но потом они столкнулись с тем, что механизм обратной связи с населением был разрушен. Сейчас они пытаются восстановить эту связь», — добавил он.

Политолог Константин Калачев уточнил, что подобная система уже работает в Московской области.

«Это будет мониторинг общественных настроений перед выборами, власти смогут ориентироваться в народной повестке, избежать серьезных конфликтов», — резюмировал он.

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Бывший глава «Татфондбанка» и его банкротство

Республика внимательно следит за банкротством бывшего банкира, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, который фигурирует в уголовных делах с ущербом свыше 50 млрд рублей.

Tatarstan.ru ПАО «Татфондбанк»

Напомним, обанкротили его по инициативе конкурсного управляющего банка — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Первым этапом банкротной процедуры стала реструктуризация задолженности, но она не помогла восстановить платежеспособность должника, и уже в июле 2018 года суд перешёл к реализации имущества. Финансовый управляющий банкира провела инвентаризацию и оказалось, что ни заводов, ни пароходов у Мусина официально нет. Но не успели бывшие клиенты банка возмутиться тому, что «король-то голый», как стало известно, что шикарные и дорогостоящие апартаменты в Казани общей площадью 520 кв. м, подаренные в феврале 2017 года несовершеннолетним дочерям банкира, могут всё же изъять. Именно в них между тем и отбывает свой домашний арест по уголовным делам Роберт Мусин.

Во время слушаний по оспариванию сделки дарения было заявлено, что, по данным агентства по страхованию вкладов, семья Мусиных имеет в Казани и иное недвижимое имущество.

«На предыдущем судебном заседании по делу представитель Мусина, не признавая требования АСВ, в том числе отмечал, что это единственное жилье семьи. Семья Мусина — он, супруга и трое дочерей, две из которых несовершеннолетние, — проживает в Казани. Дочери 2010 года рождения посещают здесь же школу в шаговой доступности с самого первого класса», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Если сведения подтвердятся, то апартаменты в посёлке нефтяников, как зовут микрорайон, где находится квартира в Казани, статуса единственного жилья лишатся, и если сделку дарения оспорят, то их смогут продать для последующего формирования конкурсной массы.

В конце прошлой недели кредиторам удалось также оспорить брачный договор четы Мусиных, заключенный в июне 2018 года, то есть уже когда действовал первый этап банкротства бывшего главы «Татфондбанка».

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«Мы полагаем, что реализация каждого объекта целиком как единого будет гораздо экономически целесообразнее, чем реализация по одной второй», — цитирует издание представителя кредитора, потребовавшего расторгнуть договор.

А представитель семьи Мусиных заявила, что супруги уже определились с разделом имущества «и не намерены отступать».

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

15 декабря будет первая годовщина ввода временной администрации в некогда крупнейшем банке Татарии, где доля региона была свыше 40%. Бывшие клиенты банка, которые так и не смогли вернуть свои средства, планируют в этот день провести масштабный митинг.

Среди банкиров-банкротов ожидается пополнение?

Список обанкроченных банкиров следом за Робертом Мусиным может пополнить и Евгения Даутова — бывший председатель правления банка «Спурт», который лишился лицензии в связи с участием в софинансировании аффилированных с ним проектов, например АО «КЗСК-Силикон». Банкротные претензии к Даутовой выставила госкорпорация «Внешэкономбанк», которая выдала самый большой кредит на проект «КЗСК-Силикона», а Даутова и её компании выступили по нему поручителями. Сумма исковых претензий к экс-банкиру превышает 3,7 млрд рублей. Дело к производству уже принято, заседание по рассмотрению обоснованности претензий намечено на 23 января 2019 года.

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Напомним, на сегодня банк «Спурт» является банкротом, а лицензии он лишился летом 2017 года. Долги банка перед кредиторами превышают 12,189 млрд рублей. Евгения Даутова проходит фигурантом ряда уголовных дел — по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов юрлицам и хищения имущества банка под видом приобретения прав требования к юридическим лицам. По данным следствия, злоупотребление полномочиями экс-председатель допустила в форме ненадлежащего погашения задолженности по кредитам, а также фальсификации отчетности банка. До 6 февраля 2019 года Даутова пробудет под домашним арестом.

Впрочем ни банкротство банка, приведшее к проблемам у тысяч клиентов, ни уголовные дела не испортили мнения Рустама Минниханова о бывшем банкире. Публично комментируя ситуацию он отметил, что Даутова — добросовестная женщина.

«Чтобы реализовать этот проект, Даутова потеряла банк и сама (попала под арест , — прим. ИА REGNUM )… Хотя я считаю, что это добросовестная женщина, не аферист какой-то. Она взялась за тот проект, который оказался не по силам», — цитирует Минниханова издание InKazan.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Банкротство «Спурта» потянуло за собой на дно и клиентов банка, для некоторых семей всё закончилось трагедией. Один из должников «Спурта», с которого потребовали крупную задолженность, но отделывались отписками, не реагируя на предложение взять в обмен за долги заложенную пятикомнатную квартиру, не выдержал навалившихся проблем и свёл счёты с жизнью. Это произошло еще в мае 2018 года, а сейчас родные погибшего пытаются добиться возбуждения уголовного дела по факту доведения его до самоубийства.

«57-летний инвалид просил одного — забрать у него в счет долга пятикомнатную квартиру. В смерти вдова винит конкурсного управляющего», — пишет издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что «четыре месяца до этого пытался попасть на прием к управляющему и добиться согласия банка на реализацию залога — 200-метровой квартиры».

Алексей М занимался бизнесом с 1980-х годов, основные кризисы пережил без особых потрясений — «активно кредитовал и перекредитовывал свой бизнес в банках, имея хорошую кредитную историю». Залогом выступали две квартиры, площадь одной из которых — 200 кв. м. Проблемы начались в 2012 году: руководство банка «Казанский» неожиданно потребовало закрыть кредиты, так как банк готовили к продаже. Большая часть коммерческой недвижимости Алексея была продана, часть бизнес-проектов свернули.

«В итоге, распродав недвижимость, бизнесмен начал погружаться в долги. Начиная с 2012 года он ежегодно брал в банке «Спурт» кредиты на суммы от 1 до 2,5 млн рублей, закрывая одним кредитом другой», — уточняет издание, добавляя, что в январе 2017 года должник понял, что не может выплыть из долговой ямы, и попробовал продать квартиру в 200 «квадратов» стоимостью более 13 млн рублей.

stevepb Банкротсво

Гражданская жена вместе с детьми выписалась из квартиры и перебралась жить за город в утепленный садовый дом, но продать недвижимость по такой цене и такой площадью оказалось проблематично, а тут еще и банк «Спурт» в июле остался без лицензии. В банке ввели конкурсную администрацию, Алексей М. несколько раз пробовал попасть на приём к конкурсному управляющему, но безрезультатно. Девять месяцев к семье не выставляли претензий, в январе — феврале 2018 года Алексею М. пришло два письма за подписью представителя конкурсного управляющего АКБ «Спурт» Василия Столбова с требованием досрочно погасить всю задолженность по двум последним кредитам в размере 8,964 млн рублей.

«Он согнулся, как будто гигантский вес лег на его плечи, посерел, осунулся», — рассказала супруга должника, добавив, что попыток встретиться с управляющим он не оставлял, писал обращение, прося, чтобы в счет удовлетворения требований банк просто забрал заложенную квартиру, но в ответ получил формальный ответ, гласящий, что «передача квартиры в рамках досрочного исполнения обязательств по кредитным договорам в настоящее время не представляется возможным».

«Сухой ответ банка без объяснения причин и без предложения вариантов окончательно сломал Алексея. 10 мая 2018 года произошла для нас огромная трагедия — мы потеряли родного и близкого человека. Алексей Николаевич на фоне эмоциональных и моральных переживаний, не выдержав бездушного, формального отношения, добровольно ушел из жизни», — рассказала женщина и добавила, что мёртвым его нашел сын, а сам бывший бизнесмен оставил краткую предсмертную записку со словами: «Все! Устал! Больше не могу! Кто может, простите. Ваш Алексей!».

Семья требовала возбудить уголовное дело по факту доведения до самоубийства, но им отказали в этом. И бывшая жена, и последняя гражданская супруга погибшего выступали созаемщиками по его кредитам, поэтому со смертью главного кормильца эта история не закончилась. Обе дамы уже пенсионерки.

«Неужели за стопками бумаг и столбиками цифр люди разучились видеть и понимать людей? Ведь есть взаимовыгодное предложение, когда банку будут погашены основные долги и часть процентов и пени и когда жена, дети и внуки не лишатся всего и не повесят миллионный груз еще и на своих детей», — говорят они в комментариях казанским СМИ.