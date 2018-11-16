Оператору инвестпроекта, «потопившего» банк из Казани, дали ещё три месяца

Казань, , 04:17 — REGNUM Арбитражный суд Татарии продлил срок банкротства для оператора инвестиционного проекта, который должен был стать единственным в своём роде в СНГ, а в итоге «потопил» связанный с ним банк и создал финансовые проблемы для компании, на базе которой создали юрлицо. АО «КЗСК-Силикон», где правительство РФ имеет долю свыше 48%, пробудет под конкурсным производством ещё три месяца — до 11 февраля 2019 года, но производство по банкротному делу может быть прекращено уже 22 ноября, так как ранее суд одобрил заявление стороннего лица, желающего погасить все долги компании-банкрота, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО «КЗСК-Силикон» создано на базе старейшего предприятия Татарии — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) восемь лет назад, в число акционеров вошло правительство РФ, что позволило получить одобрение на крупный кредит от Внешэкономбанка. Планировалось, что строительство производственных мощностей для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки будет вестись на заёмные средства, львиную долю которых, а именно 7,8 млрд рублей, должен был предоставить ВЭБ. В кредитовании также участвовал банк «Спурт», который аффилирован с КЗСК через теперь уже бывшего председателя правления Евгению Даутову, имеющую крупную долю в заводе.

Спустя некоторое время после старта проекта, подписания контрактов с подрядчиками, стройка остановилась из-за приостановки финансирования — было выплачено лишь 3,4 млрд рублей. ВЭБ не устроила стоимость проекта.

За это время возникли долги перед подрядчиками и один из них потребовал обанкротить АО «КЗСК-Силикон». Суд иск удовлетворил и компанию признали банкротом. Само КЗСК также пострадало — оно находится на этапе внешнего управления, но как стратегическое предприятие России его планируют спасать силами Минпромторга РФ и госкорпорации «Ростех». А вот банк «Спурт» лишился лицензии в июле 2017 года и осенью уже был признан банкротом. На сегодня он находится на этапе конкурсного производства, а Евгения Даутова выступает фигурантом ряда уголовных дел.

В начале ноября 2018 года суд удовлетворил заявление ООО «СК «Балкыш», которое объявило о готовности полностью погасить требования кредиторов компании «КЗСК-Силикон». До 22 ноября ООО должны исполнить взятое на себя обязательство и дело о банкротстве после этого может быть прекращено. А пока суд продлил срок процедуры несостоятельности для АО.

Читайте также: Казанский химпроект с участием правительства России получил второй шанс

При этом суд сократил запрашиваемый арбитражным управляющим срок.

«Арбитражный суд приходит к выводу, что продление срока конкурсного производства на четыре месяца не целесообразно и может повлечь дополнительные расходы, связанные с процедурой конкурсного производства. В этой связи суд приходит к выводу о наличии оснований для вынесения судебного акта о частичном удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего и продлении срока конкурсного производства на три месяца. Отказывая в удовлетворении ходатайства о продлении срока на шесть месяцев, суд исходит из необходимости осуществления всестороннего контроля за расходами на проведение процедуры и деятельностью конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства, что предусмотрено положениями статьи 143 Закона о банкротстве», — отмечается в определении суда.

Примечательно, АО с января 2018 года находится на последнем этапе банкротства, но «реализация имущества АО «КЗСК-Силикон» не проводилась» и «расчеты с кредиторами не производились».