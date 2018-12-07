Инициатива властей Татарии мониторить соцсети вызвала недоумение у жителей

Казань, , 07:12 — REGNUM Жители Татарии отреагировали на инициативу властей по запуску системы мониторинга соцсетей «Инцидент-менеджмент» здоровым скептецизмом и недоверием. «Менеджмент — управление производством», а «социальным конфликтом не следует управлять, его нужно разрешать!», напомнили они властям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Типа очень «горячей линии»?», «Следить буду строго: мне сверху видно всё — ты так и знай!», «Очень строгое предупреждение?», «Высоко сижу — далеко гляжу!», «Будут оповещать Центр «Э»?», «Как в Китае станет? Плохо отозвался, понизили рейтинг лояльности! Со всеми вытекающими! Садики, кредиты, хорошая работа! Теперь либо хорошо! Либо никак!», «Негатив в соцсетях как был, так и будет, и анализировать там нечего, потому как ничего от этого не изменится», «Соцсети созданы для того, чтобы люди могли выражать свое мнение. И поэтому тут нужно анализировать не то, что творится в соцсетях, а то, что творится в реале», «Мало собирать и анализировать, надо и что-то делать, решать проблемы (социальные, не только свои)…», «Менеджмент — управление производством. Социальным конфликтом не следует управлять. Его нужно разрешать!» — пишут жители в ответ на инициативу.

О том, что подобная система тестируется в Татарии сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова на одном из брифингов. Она уточнила, что это будет дополнительный инструмент власти для работы с обращениями жителей и система используется уже почти во всех регионах России.

«Это не негативные сообщения в соцсетях отслеживаются, а любые обращения граждан по любым поводам. Они все будут отслеживаться. Нет задачи только на негатив реагировать», — добавила Галимова, уточнив, что набора штата не потребуется, заниматься мониторингом будут сотрудники информационно-аналитических отделов.

Напомним, летом 2018 года ходили слухи, что подобная система «Инцидент менеджмент» будет запущена Кремлём для отслеживания инфорповодов в соцсетях и реакции на действия властей. И тогда же в конце июля неофициально сообщалось, что систему тестируют в десяти регионах.