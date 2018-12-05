«А король-то голый!»: началась оценка имущества экс-главы «Татфондбанка»

Казань, , 03:57 — REGNUM Финансовый управляющий бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина начал оценку принадлежащего должнику имущества. Ценные бумаги двух республиканских компаний — ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» и ОАО «Галантерея-ткани» оценили в 36 134 000 рублей, но этой суммы не хватит на покрытие даже малой доли долгов Мусина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оценку провело ООО «Независимая экспертиза» из Ижевска. В казанских компаниях Роберту Мусину принадлежат обыкновенные именные акции номиналом 10 рублей — 77 847 штук, обыкновенные именные акции номиналом один рубль — 2 657 592 штук и такие же акции, но в количестве 1 152 800 штук в другой компании.

Ещё когда была обнародована опись имущества, принадлежащего бывшему банкиру, кредиторы удивились — ведь в списке не было ни самолёта, слухи о котором фигурировали в казанских СМИ, ни дорогой недвижимости.

«Украдёшь мешок картошки — точно сядешь. Украдёшь эшелонами — маленько пожарят на сковородке и отпустят», «Плохо искали значит», «Искать надо лучше!», «Вы у кредиторов ТФБ и «Интехбанка» спросите. Они вам подскажут», «Типа, ГОЛЫЙ КОРОЛЬ! А король-то голый! Ничего нет у нищего, кроме ерунды», «Вот так и бывает… Смешно», — пишут жители Татарии.

Напомним, бывший председатель правления лишившегося лицензии и обанкроченного «Татфондбанка» был признан банкротом по инициативе конкурсного управляющего банка. Первый этап в процедуре несостоятельности, который применили к Роберту Мусину, не помог восстановить платежеспособность должника, и с середины июля 2018 года в деле перешли к реализации имущества. Её планируется завершить к 25 декабря 2018 года, но срок может быть продлён.

Самым крупным кредитором депутата Госсовета РТ Мусина является банк, которым он некогда руководил. Помимо кредитов, он задолжал ему ущерб, который был подтверждён следователями в рамках уголовных дел. ТФБ, чьи долги перед бывшими клиентами превысили 158 млрд рублей, уже предъявил экс-главе претензии на 21,5 млрд рублей. Это часть причинённого ущерба, по остальным эпизодам уголовных дел, где Роберт Мусин проходит фигурантом, расследование еще не завершено.

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Перед организацией распродажи имущества финансовый управляющий, назначенный судом, проводил опись имущества бывшего банкира. В частности, выяснилось, что Мусин владеет долями в 11 юридических лицах, в четырёх из которых он — единственный владелец.

Также в результате инвентаризации выяснился ряд любопытных деталей: дорогостоящие апартаменты площадью свыше 520 кв. м в Казани бывший банкир подарил дочерям, с супругой в период первого этапа банкротной процедуры был подписан брачный контракт, а в числе пытавшихся стать кредиторами оказались две фирмы, полностью принадлежащие самому Мусину. Последних суд отказался включать в реестр.

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