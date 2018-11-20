Самой обсуждаемой и интригующей темой недели в Нижегородской области стала отставка заместителя министра здравоохранения региона. В истории были все элементы, присущие детективу и боевику одновременно — и вызов полиции, и визит бригады скорой психиатрической помощи, а главное — странное поведение чиновницы, которое закончилось ожидаемой развязкой. А началось всё с квот на бесплатные медуслуги и вопросов, связанных с их распределением, которые возникли у представителей ряда стоматологических клиник. Женщины, узнав о заседании профильной комиссии, где должны были рассмотреть квотирование, пришли на приём к замминистра Ольге Ермиловой, но дальше приёмной их не пустили. Более того, на место был вызван наряд полиции и бригада скорой психиатрической помощи. Как рассказала нижегородским СМИ одна из визитёров, представители министерства набрали номер и сказали: «У нас захват здания министерства здравоохранения!»

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

«Приехали первые, кто был поблизости — сотрудники ДПС. И давай смеяться!» — рассказала Светлана.

Вот только и полиция, и скорая отказались госпитализировать визитёров, а охранник после «воспитательной» беседы о том, кого можно, а кого нельзя пускать в святая святых, попал в больницу. Инцидент стал основанием для служебной проверки и последующей отставки замминистра. Прошла она тихо — неофициально сообщили и убрали данные Ермиловой с официального сайта минздрава области.

Отставка Ермиловой — это апогей деятельности и бездеятельности областной власти, которая в 2018 году не смогла освоить значительную часть средств, выделенных из федерального бюджета в рамках реализации адресных инвестиционных программ. Неизрасходованные средства на строительство метро, детсадов и школ, а также ликвидацию крупнейших свалок Дзержинска придётся вернуть в казну страны. Кроме того, на областную казну могут быть наложены штрафы за неисполнение целевых показателей. Цифры минфин региона смущённо скрывает. Может стыдно?

За всё это власть уже получила от горожан ёмкое определение, что «нету проектирования в регионе и нет проектантов», «фрагментаристы управляют — хуже нет этого», а в целом «наша власть сошла с ума». И, похоже, обострение затронуло и соседний регион. На днях губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что «про родину говорят или хорошо, или никак». Осталось только за упокой души выпить…

Kremlin.ru Валерий Радаев

В Заксобрании Нижегородской области наконец-то решили заняться депутатами-прогульщиками. Оказалось, что часть народных избранников за третий квартал 2018 года не посетили ни одного заседания комитетов. Есть и такие представители народа в областном парламенте. При этом пятеро из них члены партии «Единая Россия». Депутат Владислав Атмахов планирует обратиться в комитет по этике в связи с прогулами парламентариев — «они прежде всего не уважают своих избирателей», а «избиратели же надеются, что те будут работать над законодательством, предлагать свои инициативы». Некоторые прогульщики уже попытались оправдаться в СМИ — частыми командировками, тем, что болели.

Сфера экономики была богата на события. В 2019 году Нижегородская область получит 13,2 млрд рублей из бюджета страны на нацпроекты, но порядка трети от неё будет направлено на нацпроект «Экология». Не зря же на заседании Госсовета «без галстуков» глава области сидел за столом «экологов». По словам главы области Глеба Никитина, регион на втором месте по стране по объёму федеральных средств на реализацию нацпроектов в 2019 году.

В это же время Нижегородская область успешно разместила облигационный заём на 10 млрд рублей, а с губернатором префектуры Мияги Ёсихиро Мураи нижегородское правительство подписало план на 2018−2020 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Он позволит «разработать ряд эффективных мер по активизации межрегионального сотрудничества и укрепит существующие кооперационные связи».

20 ноября в регионе прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019 год. Более 7,7 тысяч человек посмотрели трансляцию слушаний. «Львиная» доля расходов бюджета пойдёт на реализацию 28 госпрограмм — 146 млрд рублей из 153,4 млрд рублей. Наибольший объём приходится на «Развитие образования» — 37,4 млрд рублей, «Социальную поддержку граждан» — 29,8 млрд рублей, «Развитие здравоохранения» — 25 млрд рублей и «Развитие транспортной системы» — 15,4 млрд рублей.

На заводе «Чкаловская судоверфь» — скандал. Работники несколько месяцев сидели без зарплаты и отопления в заводском общежитии из-за долгов директора, а после обыска на его квартире следователи нашли коллекцию дорогих часов, которая потянула на несколько миллионов рублей. Теперь, вероятно, она будет продана, чтобы частично погасить долги. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять дело о долгах заводчанам на особый контроль.

Artem Svetlov Табличка завода «Чкаловская судоверфь»

Нижегородские депутаты «порадовали» своих избирателей предложением о двойной индексации цен на ЖКХ, которую они не просто одобрили на очередном заседании, но даже написали письмо Глебу Никитину с просьбой установить верхний предел тарифа с 1 июля по 31 декабря 2019 года в размере 4,1%. Замспикера думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко на своей странице в соцсетях попыталась объясниться перед горожанами, почему «проголосовала за повышение тарифа». Она назвала этот шаг необходимой мерой для улучшения качества питьевой воды, подсчитав, что «повышение тарифов в абсолютных цифрах составит не более 51 рубля 20 копеек на семью из трёх человек», да и, по её словам, «доля платежей за воду в Нижнем будет ниже, чем в сопоставимых городах-миллионниках (Казани, Екатеринбурге и Перми) и, кстати, ниже, чем в Кстово и Дзержинске». Вот только горожан подобные слова не убедили, они вспомнили и уголовные дела в отношении поставщика услуги, и прошлые повышения тарифов. Недовольство ростом тарифов горожане объяснили также тем, что «уровень доверия к власти сейчас равен нулю или около того» и добавили на объяснение депутата, что за повышение тарифов народные избранники проголосовали без адекватного обоснования — «то есть без бизнес-плана отдали не свои средства».

"Как бы тактично напомнить Вам о понятии совесть? Вам самой-то не противно?» — задали Солонченко вопрос, оставшийся без ответа, и все эти объяснения назвали одним ёмким словом — «болтология».

Принять или отклонить просьбу депутатов, Глеб Никитин пока не решил. Спешка же с принятием двойной индексации — с 1 января и 1 июля — объяснима тем, что с января НДС вырастет до 20%, и чтобы компенсировать прирост, решено залезть в кошелёк жителей, а «то бедные коммунальные службы останутся совсем без денег».

Неделя в регионе началась с буйства стихии — ледяной дождь перешёл в снегопад, в итоге из-за аварии на теплосети без отопления остались 272 дома и 18 соцучреждений, а депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов поскользнулся на льду и получил черепно-мозговую травму. Депутат не унывает и на вопрос о здоровье бодро отвечает — «не дождётесь!»

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

На прошедшей неделе в Нижнем Новгороде остановили трамваи и троллейбусы. Всему виной долги муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс», которому «ТНС Энерго НН» ограничило энергоснабжение и поставило ультиматум. В ситуацию вмешались власти и пообещали найти решение, согласовав график погашения задолженности. Вот только погасить долги раз и навсегда не получается уже из года в год.

Пожилая жительница Бора, отметившая своё 88-летие, ветеран труда, инвалид первой группы Анна Левина стала героем ряда публикаций. Пенсионный фонд посчитал, что она должна вернуть 46 тыс. рублей выплат, сделанных ей за последние три года, так как проживает она в частном пансионе. Чиновников, а позднее и суд, удовлетворивший иск, не смутило, что пансионат оплачивает дочь пенсионерки, а вовсе не государство. При этом госвыплаты составляют 1,2 тыс. рублей в месяц, а пансион обходится в 1 тыс. рублей в сутки. Вот вам, бабушка, и помощь от государства.

В преддверии назначения нового министра экологии в регионе прошла выемка документов в государственном бюджетном учреждении «Экология региона», которое ведёт региональный кадастр отходов. Последний, в свою очередь, — информационная основа для регулирования деятельности в области обращения с отходами. Подробности визита сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области в госучреждения не комментируются. Между тем на пост министра экологии претендуют 11 человек, в том числе руководители ряда компаний сферы обращения с отходами. Это любопытно, особенно с учётом, что в регионе ожидается двойной рост тарифа на вывоз мусора. А жители скептически отметили, что много кандидатов «с отходами связаны» и «как бы область в одну большую помойку не превратилась».

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Зачем в приёмной замминистра потребовались психиатры?

Презабавнейшая история могла бы быть, если бы не одно «но». Случилась эта история в здании министерства здравоохранения, и главное действующее лицо в ней целый заместитель министра, причём первый, но теперь уже бывший, так как не та должность, чтобы допускать подобные вольности. Но обо всём по порядку.

Ежегодно в регионах распределяют квоты на обязательное медицинское страхование (ОМС), но в Нижегородской области руководители частных медучреждений жалуются на дискриминацию со стороны областного министерства здравоохранения при распределении бюджетов ОМС. Проблема давняя, но решения по ней так и нет.

Тут следует добавить, что проблема не надуманная. 23 ноября УФАС по области опубликовала сообщение, которое гласило, что суд подтвердил позицию антимонопольного органа о том, что «утвержденные комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области критерии распределения квот оказания медицинской помощи в рамках ОМС допускают субъективный подход» и «не содержат параметров, оцениваемых по каждому критерию», а «это приводит к несбалансированному подходу при распределении объемов оказания медицинской помощи по полису ОМС».

"Квоты у частных стоматологий закончились еще в мае, а в государственных клиниках люди стоят в очередях, чтобы вылечиться бесплатно. Сигналы руководства страны — не делать разницы между государственным и частным здравоохранением при распределении квот — в Нижегородской области, похоже, продолжают игнорировать», — пишет издание «Репортёр-НН».

Полис ОМС

Представители трёх частных клиник узнали, что в ближайшие дни в минздраве области пройдёт профильное заседание, где будет решаться судьба квот, и решили попасть на приём к замминистра Ольге Ермиловой. Авось услышит чаяния народа и бизнеса, хотя до этого «Светлана и Елена пытались в течение полугода записаться к Ермиловой на прием — безрезультатно». Решили идти так, без записи. Сначала ждали на первом этаже, но увидев, как Ермилова выходит из лифта, решили, что уделит им внимание, но та даже не поздоровалась, пройдя в свой кабинет. Светлана, Елена и ещё одна представительница медсферы, имя которой не сообщалось, дошли до приёмной, охрана на входе пропустила, а там началось настоящее шоу.

«Увидели приемную министра, постучали — закрыто. Потом изнутри послышались шаги, дверь открывается, выходит девушка — и вдруг налетает на нас и начинает выталкивать, орать на нас», — цитирует Светлану издание.

Всё это время, что длилась эпопея, замминистра сидела в своём кабинете.

По словам Светланы, им предложили записаться на приём на декабрь, но без точной даты, но такой вариант их не устроил.

«Они говорят: сейчас вызовем милицию! Они набирают номер и говорят: «У нас захват здания министерства здравоохранения!» — так они и сказали. Приехали первые, кто был поблизости — сотрудники ДПС. И давай смеяться!» — рассказывает Светлана.

Вызывали в приёмную и скорую психиатрическую помощь, но та отказалась адекватных посетителей госпитализировать.

При этом, по словам Светланы, «врач психбригады вошла, взяла у замминистра объяснительную», а «Ермилова ей сказала, что это нам «дурка» нужна!«

Проведя четыре часа в приёмной, женщины на приём не попали. Позднее стало известно, что охраннику после беседы с работодателем стало плохо и он был госпитализирован.

Инцидент стал основанием для служебной проверки и последующей отставки замминистра. Проверку официально прокомментировал лишь министр Антон Шаклунов в интервью изданию «Репортёр-НН», заявив, что она начата «по распоряжению губернатора». Позднее стало известно, что Ермилова всё-таки покинула свой пост. С официального сайта также исчезло указание, что она является первым заместителем.

Government-nnov.ru Антон Шаклунов

Поветрие какое-то среди чиновников, не находите? То с «макарошками» опростоволосилась министр труда саратовский, то свердловская чиновница заявила, что государство гражданам не должно и вообще рожать не просило, а тут на днях саратовский губернатор хватил лишка.

Валерий Радаев на встрече с молодежными активистами рассказал, каким должен быть настоящий патриот и добавил, что «про родину говорят или хорошо, или никак».

Читайте также: «Про родину говорят или хорошо, или никак», — саратовский губернатор

Нижегородцы остались с «Белым морем» и «Чёрной дырой» без денег

В экономической сфере региона не всё гладко, как хотелось бы жителям. Нижегородская область не смогла освоить федеральные средства, выделенные в 2018 году, и, похоже, их не только придётся вернуть, но ещё и штраф выплатить за недостижение целевых показателей.

«Нижегородская область не смогла освоить значительную часть средств, выделенных из федерального бюджета в рамках реализации адресных инвестиционных программ (АИП). В областном минфине опасаются, что по проектам строительства метро, детских садов и школ придется возвращать неизрасходованные средства обратно в федеральный бюджет, кроме того, на областную казну могут быть наложены штрафы за неисполнение целевых показателей. В ближайшие дни распорядители бюджетных средств должны подготовить предложения по освоению средств АИП», — пишет газета «Коммерсантъ».

Подсластили пилюлю в областном правительстве. После сообщения о возврате средств рассказали, что Нижегородская область занимает второе место по объему привлекаемых средств на реализацию нацпроектов в 2019 году — 13,2 млрд рублей. Больше только у Московской области.

«Самый большой объем средств — 4,27 млрд рублей — будет привлечен в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология», на втором месте нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 2,77 млрд рублей, на третьем и четвертом — «Демография» и «Здравоохранение». На эти важнейшие проекты региону планируется выделить 1,64 и 1,63 млрд рублей соответственно. Серьезные задачи по улучшению жизни нижегородцев позволит выполнить проект «Жилье и городская среда», на него в проекте бюджета страны для региона заложено 1,36 млрд рублей», — рассказал Глеб Никитин.

К слову, на заседании Госсовета «без галстуков» именно за столом «экологии» и сидел Никитин, и именно с экологией в том числе и не справились, хотя и получили федеральные деньги на это.

Министр финансов области Ольга Сулима, говоря о предстоящем возврате средств, рассказала, что «придется возвращать деньги, выделенные на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба «Белое море» и «Черная дыра», на строительство детских садов и школ», добавив, что «объемы там очень приличные», но конкретики по цифрам озвучивать не стала.

Kremlin.ru Шламонакопитель «Белое море» в Дзержинске

Тут следует напомнить, что дополнительные финансы на свалки в Дзержинске, имеющие поэтичные названия «Белое море» и «Чёрная дыра», были выделены из резервного фонда правительства РФ в апреле 2018 года. К слову, властям совершенно точно придётся вернуть 50 млн рублей из субсидии на дзержинские объекты, на это уже есть решение суда.

Читайте также: Хватит ли федеральной субсидии на закрытие дзержинской «Чёрной дыры»?

И что неприятно, министр финансов понимает, что «получить деньги из резервного фонда — это всегда очень сложная задача, нужно сделать целый круг обращений во все органы власти».

"Сомневаюсь, что мы сможем снова получить их в 2019 году», — сетовала Сулима, отчитываясь об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2018 года.

Жители региона ситуации не удивились.

«Нету проектирования в регионе и нет проектантов. Фрагментаристы управляют — хуже нет этого», «В бизнесе чтоб заработать, приходится очень сильно потрудиться, а в бюджете деньги дают, и проблема освоить! Столько проектов лежит на очереди строительства», — пишут горожане в соцсетях, комментируя новость о планируемом возврате средств, и вопрошают: «Не провал ли это ГлебСергеича?»

И еще пару слов об экономике…

Регион разместил облигационный займ на 10 млрд рублей, при этом, по словам губернатора, «спрос на облигации превысил предложение почти в два раза, что говорит о доверии инвесторов к области», а размещение средств «позволит избежать пиков платежей и сэкономить на обслуживании госдолга региона». Помимо этого, в ходе XV совместного заседания российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству, прошедшему в Токио, регион подписал план на 2018−2020 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с префектурой Мияги. Подпись поставил губернатор префектуры Ёсихиро Мураи.

«Уверен, что данный план позволит выработать ряд эффективных мер по активизации межрегионального сотрудничества и укрепит существующие кооперационные связи. Также он даст возможность развивать новые перспективные направления взаимодействия и позволит создать значимые совместные проекты», — отметил и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Government-nnov.ru Евгений Люлин с губернатором префектуры Мияги Ёсихиро Мураи

А также в области прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год. За ними следили свыше 7,7 тысяч человек.

Напомним, формирование расходов бюджета осуществлялось на основе 28 госпрограмм, они составляют 146 млрд рублей («Развитие образования» — 37,4 млрд рублей, «Социальная поддержка граждан» — 29,8 млрд рублей, «Развитие здравоохранения» — 25 млрд рублей, «Развитие транспортной системы» — 15,4 млрд рублей). Параметры бюджета на 2019 год: доходы и расходы — 153,4 млрд рублей. Он принимается бездефицитным.

Непопулярный шаг думы, или Кому служите, «слуги народные»?

Неприятные новости прилетели из думы Нижнего Новгорода. Городские народные избранники, которые должны в первую очередь представлять интересы народа их избравшего, кажется, об этом подзабыли. Они обратились к губернатору с просьбой «об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Нижний Новгород с 1 июля по 31 декабря 2019 года в размере 4,1%».

Напомним, двойная индексация была принята правительством РФ, чтобы сгладить повышение НДС до 20%, которое произойдёт с 1 января. Сгладить за счёт кошельков россиян. Вот только федеральные власти предложили поднять на 4,1% в целом — за два этапа, а предложение городских депутатов устанавливает рост почти на 6%.

«Необходимость дважды в год официально залезть в кошелек граждан России обусловлена тем, что с начала года до 20% увеличится налог на добавленную стоимость (НДС). И, если оставить все, как прежде, то есть индексировать тарифы только в середине лета, то бедные коммунальные службы останутся совсем без денег», — уточнило издание «Нижний Сейчас».

Dan Moyle Пустой карман

Читайте также: «Я проголосовала за повышение тарифов»: нижегородский депутат — горожанам

Объясниться перед своими избирателями, да и в целом горожанами за столь не популярный шаг решила замспикера, бывшая глава города Елизавета Солонченко, опубликовав соответствующее заявление на своей странице в соцсетях. Среди причин было названо качество воды, для улучшения которой требуется «положить новые трубы». Вот только объяснения госпожи-депутата нашло иной отклик у горожан, чем она явно ожидала. Не помогли и её заверения, что «повышение тарифов в абсолютных цифрах составит не более 51 рубля 20 копеек на семью из трёх человек», да и, по её словам, «доля платежей за воду в Нижнем будет ниже, чем в сопоставимых городах-миллионниках (Казани, Екатеринбурге и Перми) и, кстати, ниже, чем в Кстово и Дзержинске».

Ей напомнили, что сам водоканал доволен качеством воды.

«Вот вы пишите, что качество воды оставляет желать лучшего. Но ведь водоканал регулярно пишет, что все их пробы соответствуют всем нормативам и вообще они впереди планеты всей», — ответил депутату Роман Ф, приложив пресс-релиз, где водоканал сообщает, что «Нижний Новгород сегодня входит в пятерку лидеров по качеству воды в России».

На это депутат удивилась и пообещала спросить «при случае у руководства «Водоканала» про этот пресс-релиз».

Напомнили депутату и то, что по фактам неуплаты налогов на предприятии было возбуждено дело и что тарифы повышают не в первый раз.

«Наверное, в Кремле в воду что-то особенное добавляют, если нормальный разумный человек, попадая туда, сразу теряет вариативное мышление и любую проблему сводит к двум вариантам: повышать/не повышать…», «Сменить трубы за счет налогоплательщиков? А куда потрачены средства, выделяемые на это последние 10 лет??», «Нюанс в том, на мой сугубо частный взгляд горожанина, что тарифы повышаются каждый год два раза, на протяжении многих и многих лет, а трубы, выходит, всё равно ржавые. Это печально», «Стыдно, Елизавета Игоревна, стыдно голосовать за увеличение прибыли скандального водоканала», «БОЛТОЛОГИЯ…Тарифы ЕЖЕГОДНО растут и проблемы в водоснабжении так же», — пишут горожане под разъяснениями депутата Солонченко и добавляют, что «люди просто уже никому из вас не верят», да и «уровень доверия к власти сейчас равен нулю или около того».

Stuart Crawford Ржавые трубы

Ещё одна претензия, звучавшая в адрес депутатов, — голосование за повышение тарифов без адекватного обоснования.

«То есть вопросы есть, ответов нет, но за повышение Вы проголосовали. То есть без бизнес-плана отдали не свои средства. Как бы тактично напомнить Вам о понятии совесть? Вам самой-то не противно?» — спросил горожанин, но вопрос так и остался без ответа.

Решение о том, отклонить или принять просьбу городских депутатов, пока на областном уровне не принято. Последнее слово за губернатором.

«Власть всё дальше и дальше от нужд народа и реалий. Власть жиреет, народ беднеет. Кому служат депутаты, когда они принимают антинародные законы?» — вопрошает между тем общественность.

Депутаты-прогульщики

В нижегородском парламенте наконец-то заинтересовались депутатами-прогульщиками.

«Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Законодательного собрания, в III квартале ряд депутатов, в том числе Вадим Жук (ЕР), Юрий Лебедев (ЕР), Анатолий Лесун (ЕР), Александр Бочкарев (СР) и Вадим Рыбин (ЕР), не посетили ни одного заседания комитетов, в которых они состоят», — пишет издание «НТА-Поволжье».

Здание городской Думы в Нижнем Новгороде

Между тем у Александра Бочкарева — единственного есть очевидная причина. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере он находится под домашним арестом.

Попытались найти оправдание «прогулам» и другие депутаты, попавшие в «чёрный список». Юрий Лебедев заявил изданию, что количество комитетов сократили, а «он состоит лишь в комитете по бюджету и налогам» и «пока размышляет над тем, в состав каких комитетов он хочет войти». Анатолий Лесун отказался от комментариев, а помощница депутата Вадима Рыбина, который, к слову, руководит ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», заявила, что он отсутствовал «в связи с частыми командировками по делам завода». А вот Вадим Жук сослался на то, что «болел».

Депутат Владислав Атмахов намерен обратиться в комитет по этике в связи с прогулами парламентариев заседаний комитетов.

«Бывают различные жизненные ситуации, но они не должны повторяться за разом раз — каждый месяц. К сожалению, и в моем комитете есть депутаты, которые записаны, но не посещают заседания. Мало того, что это некое пренебрежение к своим коллегам, которые тратят время, не все же работают на постоянной основе, но самое главное — они прежде всего не уважают своих избирателей. Избиратели же надеются, что те будут работать над законодательством, предлагать свои инициативы», — цитирует издание народного избранника.

Долги по зарплате — часами?

Пока работники «Чкаловской судоверфи» мёрзли в заводском общежитии без тепла, не получали несколько месяцев зарплату, гендиректор компании собирал коллекцию из дорогих часов. Её то и обнаружили следователи, которые пришли с обыском к нему домой в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту невыплаты заработной платы работникам (ч.2 ст. 145.1 УК РФ). Дело возбудило Приволжское следственное управление на транспорте СК России, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Следствие установило, что руководство ПАО «Чкаловская судоверфь» не платило работникам более трёх месяцев. Долги превысили 15 млн рублей, но окончательная сумма неизвестна. Помимо этого, в отношении руководителя идёт проверка по возможному злоупотреблению полномочиями.

«По имеющимся данным, в общежитии ПАО «Чкаловская судоверфь» из-за долгов предприятия перед коммунальными службами было отключено отопление, в результате температура в квартирах опустилась до 10 градусов тепла», — отмечалось в сообщении ведомства с уточнением, что по поручению Александра Бастрыкина будет дана оценка действиям руководства, из-за которых «люди, фактически оставшиеся без средств к существованию, были вынуждены мерзнуть в неотапливаемых квартирах».

Уточняется, что изъятое в ходе обысков дорогостоящее имущество в целях дальнейшего обеспечения полагающихся потерпевшим компенсаций может быть реализовано.

Нижегородские СМИ уточнили, что речь идёт о коллекции наручных часов, общая стоимость которой исчисляется десятками миллионов.

«Нас всех посокращали. Это произошло где-то 8 ноября. Вроде как завод собираются делать банкротом. Зарплату так до конца и не выплатили. Те, кто жил в общежитии, вроде бы там до сих пор живут. Им даже все-таки включили отопление, провели из города. Я слышала что-то про то, что имущество директора собираются арестовывать», — цитирует сотрудницу завода издание «Открытый Нижний».

Банкротство

Напомним, судоверфь работает свыше 125 лет. У компании есть собственное деревообрабатывающее, судоремонтное, литейное, кузнечное и прочие производства.

Некогда ПАО было учреждено министерством имущественных отношений Нижегородской области. На конец сентября 2018 года в список аффилированных лиц ПАО входили Александр Фролов (доля — свыше 50%), Михаил Петров (более 20,8%) и ЗАО «Ветераны Афганистана» (более 22%).

Погодные условия

Погода не радовала жителей региона в начале прошедшей недели. 17−18 ноября ухудшились погодные условия, а уже к 19 ноября на дорогах наступил «день жестянщика» из-за образовавшейся наледи.

20 ноября утром из-за аварии на теплотрассе на территории парка им. А.С. Пушкина без отопления остались 272 дома и 18 социальных учреждений. Аварию устранили и к ночи тепло в дома и учреждения вернули.

В число пострадавших то ли от стихии, то ли от безобразной работы ДУКов в этот снегопад попал и депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов.

Bestalex Вадим Булавинов (в центре)

«Накануне депутат поскользнулся на территории своего придомового участка и получил черепно-мозговую травму. Вскоре самочувствие Булавинова ухудшилось. Он вынужден был обратиться в больницу», — пишет издание Newsnn.ru

Нижегородский обозреватель Андрей Вовк 23 ноября отметил, что встретил депутата и он был жив-здоров.

«Встретил в лифте телекомпании «Волга» Вадима Булавинова. На вопрос, как здоровье, бывший мэр Нижнего, депутат Госдумы ответил: «Не дождётесь!» — добавил Вовк.

Остановка по требованию…

20 ноября в Нижнем Новгороде остановились трамваи и троллейбусы. Причина — долги муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» перед ПАО «ТНС энерго НН», которое и обесточило 12 объектов транспортников. Сумма задолженности за поставленную электроэнергию превысила 107 млн рублей, а не платили за услуги — свыше пяти месяцев.

За неделю до этого городские власти предложили погасить часть долгов предприятия, вот только предложенная схема не покрывала даже части текущей задолженности.

Сейчас власти вмешались в ситуацию и пообещали за две недели разработать план-график погашения задолженности.

Напомним, ситуация повторяется из года в год, но кардинального решения у властей нет — ставят «заплатки» на проблему, доводя до обострения, после чего снова «заплатка» и чиновничье авось и как-нибудь.

Троллейбус в Нижнем Новгороде

Год назад энергетики уже грозились обесточить предприятие, тогда вмешалась мэрия и временное решение нашли, и вот снова схожая картина. В этот раз своё веское слово сказал губернатор, но надолго ли? Транспортное предприятие годами не может выбраться из предбанкротного состояния.

«Долги «Нижегородэлектротранса» уже приводили к серьезным последствиям в 2015 году. 28 декабря движение всех трамваев и троллейбусов в Нижнем Новгороде было остановлено. Его восстановили только на следующий день. Тогда предприятие задолжало порядка 150 млн рублей. По словам на тот момент директора департамента транспорта и связи администрации города Анатолия Гусева, для оплаты долгов НЭТу не хватало выручки», — пишет издание Newsnn.

Читайте также: Мэрия Нижнего Новгорода обещала погасить долг «Нижегородэлектротранса»

В театре абсурда: Пенсионный фонд против инвалида

Мировой суд нижегородского города Бор удовлетворил иск отделения Пенсионного фонда о взыскании свыше 40 тыс. рублей ежемесячных выплат, перечисленных за три последних года инвалиду первой группы, 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны Анне Левиной. Ведомство посчитало, что раз последние годы пенсионер живёт в частном пансионате, то и выплаты ей не положены, а значит, подлежат возвращению.

«88-летняя Анна Левина в Великую Отечественную войну подростком работала в тылу, но ее труд приравнен к боевым заслугам. Она — ветеран войны и ветеран труда. Но сейчас ее состояние требует постоянного ухода и круглосуточного медицинского контроля. Поэтому в 2014 году она поселилась в частном пансионате в поселке Керженец. Дочь Эльвира полностью оплачивает проживание своей мамы в этом месте, это стоит 1000 рублей в день», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн», уточняя, что выплаты от Пенсионного фонда составляли 1,2 тыс. рублей в месяц.

Компенсация по уходу за престарелыми гражданами выплачивалась с 2014 года и, по данным издания, уже тогда в фонде знали, что женщина живет в частном пансионате.

ИА REGNUM Отделение ПФР по Нижегородской области. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 35

Дочь пенсионерки Эльвира в комментариях изданию отмечает, что «такие выплаты ПФР имеет право отменить, если пожилой человек проживает в государственном учреждении, в таком случае получается, что человек получает двойную компенсацию», но её мама живёт в частном пансионате.

«По закону у нас всё чисто, никаких дополнительных трат наше государство не несет. По состоянию здоровья мама не смогла присутствовать в судебных заседаниях, да я бы ее и не пустила. Участие в театре абсурда и здоровым-то вредно, что уж говорить об инвалиде первой группы», — отметила она.

Эта история попала в медиа-повестку страны и вызвала живой отклик в сердцах россиян.

«Наша власть сошла с ума… Открываешь новости: «Безработных предложили штрафовать за неуплату взносов», «В правительстве решили повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года», «Пенсионный фонд в Нижегородской области отсудил у инвалида деньги, которые сам же и выплачивал»… Досадно жить в государстве, где люди никому не нужны, а лишь используются, как рабы», — пишет горожанка, комментируя ситуацию.

Читайте также: Пенсионный фонд «записал в преступники 88-летнюю нижегородку»

Скандал в госучреждении… в ожидании министра

На прошлой неделе в сфере экологии региона произошло сразу два события. В ГБУ «Экология региона», которое ведёт областной реестр отходов, являющийся основой для регулирования деятельности в области обращения с отходами, пришли с «рабочим визитом» сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области. Нижегородские СМИ пишут о выемке документов в госучреждении скупо, а официальные органы ограничиваются лишь фразой о том, что есть уголовное дело, но возбуждено не в области, поэтому подробностей не сообщается.

Бытует мнение, что это в подведомственных учреждениях, так готовятся к встрече нового министра экологии, конкурс на должность которого проходит в регионе, и в чьи полномочия также входит вопрос оборота мусорных отходов. Ранее Глеб Никитин заявлял, что спектр «болевых точек» в области очень широк — «несанкционированные свалки и объекты накопленного экологического ущерба, состояние водных ресурсов и лесных угодий, качество воздуха и питьевой воды в городах региона».

Балашов Никита Евгеньевич Сосновый лес в окрестностях Дзержинска, Нижегородская область

Из 38 претендентов на кресло министра экологии, которое освободилось в сентябре 2018 года после отставки Арсения Дряхлова, отобрали 11 кандидатов. В их числе — ожидаемые персоны, чьё присутствие логично, например, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, начальник управления природопользования Наталья Мочалина, а есть и неожиданности. Из последних — руководитель управления Росприроднадзора по Тверской области Алексей Кузьмин. Помимо этого, выдвинулись на вакансию и прошли заочный отбор руководители ряда коммерческих компаний: гендиректор ООО «Сибирская экологическая компания» Татьяна Большухина, замдиректора ООО «Экосфера» Александр Гаврилов, заместитель руководителя организации ЗАО «Управление отходами — НН» Александр Ковальчук, исполняющий ообязанности директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Денис Егоров, глава управления экологии АО «Управление отходами» Андрей Погодин.

«И этот человек, чтобы вы понимали, сразу столкнётся с повышением тарифов, которые вчера одобрила гордума, и с двойным ростом тарифа на вывоз мусора. Как раз до 20 декабря РСТ обещали дать тариф, и повышение будет точно, просто об этом пока не говорят вслух», — комментировал вопрос отбора министра нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях.

Большое количество «бизнесменов от мусорной отрасли» в списке претендентов на министерский портфель отметили и жители региона.

«Что-то как-то все с отходами связаны, как бы область в одну большую помойку не превратилась», — скептически заявляли горожане.

У отборочной комиссии губернатор попросил также учитывать не только профессиональные компетенции и управленческий опыт кандидата, но и готовность к диалогу с экологической общественностью.

Читайте также: Бизнесмены и чиновник из Твери претендуют на кресло нижегородского министра