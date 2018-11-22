Бизнесмены и чиновник из Твери претендуют на кресло нижегородского министра

Нижний Новгород, , 11:50 — REGNUM

В Нижегородской области подвели итоги заочного отбора кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов. В итоговом списке осталось 11 претендентов, из которых шестеро являются представителями руководства коммерческих компаний. В числе участников — руководитель управления Росприроднадзора по Тверской области Алексей Кузьмин и первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, начальник управления природопользования Наталья Мочалина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, пост министра освободился в сентябре 2018 года после отставки Арсения Дряхлова. На эту вакансию через портал «Команда правительства», где проходил заочный этап отбора, было подано почти 40 заявок, из которых отобрали 11.

В числе тех, кто получил шанс войти в состав нижегородского правительства есть и неожиданные лица, например, руководитель управления Росприроднадзора по Тверской области Алексей Кузьмин. Из логичных кандидатов — первый замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина. Защита проектов, которые представили кандидаты, планируется в первой половине декабря. Назначить главу ведомства губернатор Глеб Никитин должен до конца 2018 года.

«И этот человек, чтобы вы понимали, сразу столкнётся с повышением тарифов, которые вчера одобрила гордума, и с двойным ростом тарифа на вывоз мусора. Как раз до 20 декабря РСТ обещали дать тариф, и повышение будет точно, просто об этом пока не говорят вслух. Плюс у министра экологии сразу проблемы Дзержинска и нижегородские парки», — отметил нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях, уточняя, что из представленных кандидатов он бы выделил Наталью Мочалину, так как «она работает тысячу лет, и логично, что заявилась».

«Есть люди из Москвы, Твери и даже из «Газпрома». Все с опытом и высокой квалификацией, так что есть, из кого выбрать», — резюмировал эксперт.

В итоговый список помимо уже перечисленных кандидатов попали директор ИП Бахтин Д.В. и ООО «Регион Бизнес Консалт» Данил Бахтин, гендиректор ООО «Сибирская экологическая компания» Татьяна Большухина, замдиректора ООО «Экосфера» Александр Гаврилов, заместитель руководителя организации ЗАО «Управление отходами — НН» Александр Ковальчук, исполняющий ообязанности директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Денис Егоров, эксперт, куратор проектов АНО «Международный центр наилучших природоохранных технологий» Павел Кривых, глава управления экологии АО «Управление отходами» Андрей Погодин, директор московского областного отделения международной академия наук, экологии, безопасности человека и природы Сергей Романов и Екатерина Путилова — начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Напомним, нижегородцам через тот же портал предоставили возможность поставить для будущих министров экологические задачи. Всего прошли модерацию 177 предложений, но из реальных к исполнению было выбрано 21. На их базе экспертная комиссия сформирует задания для деловой игры и вопросы для разрешения их в рамках защиты программ кандидатов.