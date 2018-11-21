Мэрия Нижнего Новгорода обещала погасить долг «Нижегородэлектротранса»

Нижний Новгород, , 00:59 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода вмешалась в ситуацию с обесточенными объектами МП «Нижегородэлектротранс», который осуществляет пассажирские перевозки на трамваях и троллейбусах, и обещает согласовать график погашения задолженности транспортного предприятия в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН».

При этом в компании отметили, что точный срок погашения долга МП в администрации не назвали.

Кроме того, ситуацию контролирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В ходе переговоров процедура ограничения потребления электроэнергии в отношении транспортников была приостановлена.

«Городской электротранспорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе энергетиков.

Напомним, 20 ноября ПАО «ТНС энерго НН» обесточило 12 объектов МП «Нижегородэлектротранс». Долг предприятия за потребленную электроэнергию составляет более 107 млн рублей, глубина задолженности — свыше пяти месяцев.

Причем отмечалось, что 15 ноября городской администрацией был предложен график платежей указанного предприятия, а также МП «Нижегородское метро» — долг более 38 млн рублей и МП «Нижегородпассажиравтотранс» — 1,8 млн рублей. Однако предлагаемая мэрией схема не покрывала даже текущей задолженности предприятий за октябрь и ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы электротранспорта в Нижнем Новгороде наблюдаются не первый год. В октябре 2017 года энергетики грозились обесточить объекты МП, но мэрии удалось договориться с поставщиком и урегулировать схему погашения задолженности. На 2 октября 2017 года задолженность МП «Нижегородэлектротранс» перед ПАО ГК «ТНС Энерго» составляла 71,9 млн рублей, в том числе просроченная — 46,9 млн рублей. Неоплаченным являлось потребление электроэнергии за 3,5 месяца.

Тогда появление долгов объяснялось арестом счетов предприятия в связи с налоговой задолженностью, которую также необходимо было погашать.

В декабре 2015 года из-за долгов все же была ограничена подача электроэнергии «Нижегородэлектротрансу». В результате на линии не вышло две трети подвижного состава.

Транспортное предприятие пытается выбираться из предбанкротного состояния. На начало 2018 года кредиторская задолженность «Нижегородэлектротранса» составляла 640 млн рублей, к сентябрю долг сократился до 540 млн рублей.