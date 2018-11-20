Белорусские безработные стали снова получать «письма счастья», из которых следует, что не подтвердившие занятость будут должны уплатить так называемый «налог на тунеядцев». Таким образом, Александр Лукашенко со всей решимостью наступает на грабли 2017 года, когда введение налога вызвало массовые протестные выступления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-диктатор

Рассылает письма «комиссия по координации работы по содействию занятости населения» — таковая создана в каждом городе. В извещении сказано, что «комиссия не располагает сведениями о Вашей занятости в экономике», а посему гражданам предлагается подтвердить свою занятость. Тем, кто не сможет или не пожелает этого сделать, будут повышены коммунальные платежи — для начала за газ и подогрев воды в пять раз.

Таким образом, наличие в семье безработного ещё сильнее ухудшит материальное положение остальных членов семьи — ведь все будут вынуждены страдать. На сей счёт совмин Белоруссии 24 апреля принял постановление № 315, согласно которому стоимость коммунальных услуг будет делиться на количество зарегистрированных в жилом помещении граждан и неким образом для «тунеядцев» будет рассчитываться отдельно по повышенным с 2019 года тарифам. Тем самым создана благодатная почва для внутренних конфликтов и анекдотов.

Кете Кольвиц. Нужда (фрагмент). 1893-1894

Однако совсем не смешно, если учесть, что, по данным министерства антимонопольного регулирования и торговли, в 2017 году население оплачивало 69,7% затрат на услуги ЖКХ. Не от хорошей жизни: по самым щадящим подсчётам, за чертой бедности в Белоруссии находится около полумиллиона человек. Выселение обнищавших должников стало обычной практикой, но дело дошло уже до изъятия детей из семьи из-за нищеты родителей.

Показатель в $500 средней начисленной (не реальной) зарплаты, который Александр Лукашенко потребовал обеспечить в 2017 году, до сих пор не достигнут. По данным Белстата, во II квартале 2018 года почти половина домохозяйств располагала ежемесячным уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов в размере менее 400 белорусских деноминированных рублей (примерно $200), и лишь 10,4% — более 800 бел.руб. (т.е. от $400). Вопреки расхожему мифу, социальное расслоение в белорусском обществе очень даже заметно.

Peter Roberts Расслоение

Всех безработных внесут в специальную базу данных неработающих граждан — её уже формируют специальные комиссии с чрезвычайными полномочиями. Логично предположить, что затем эту базу интегрируют с базами «невыездных». То есть безработный не сможет уехать из Белоруссии в поисках лучшей жизни. Он не сможет это сделать даже через российский аэропорт, так как в рамках Союзного государства базы данных «невъездных» и «невыездных» интегрируют.

История вопроса

Александр Лукашенко, подписав в 2015 году печально известный и явно плохо подготовленный декрет №3 «О содействии занятости населения» (более известный как «декрет о тунеядцах»), рассчитывал, что около полумиллиона белорусов станут налогоплательщиками как минимум «налога на тунеядство». Однако документ был настолько плох, что реализация его практически сразу пошла через пень-колоду. В итоге действия декрета было приостановлено, а сам он отправлен на доработку. Возникла пикантная ситуация с уже собранными «налогами на тунеядство».

В начале этого года, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет №1 по содействию занятости населения — переработанный вариант подписанного в 2015 году декрета №3 «О содействии занятости населения» (более известного как «декрет о тунеядцах»). Принципиальное отличие между двумя документами: отказ от сбора денег «на участие в финансировании государственных расходов» с трудоспособных неработающих граждан — вместо этого с них требуется оплата полной стоимости услуг госмонополий в сфере ЖКХ — газоснабжения, подогрева воды и отопления. Угрозы оставить «тунеядцев» без бесплатного медобслуживания и прочих госуслуг явно противоречили Конституции и не были реализованы.

thethreesisters «Исправление» ошибок

Конституция Белоруссии содержит норму, согласно которой труд — это право, а не обязанность. Принуждение к труду запрещено, однако активно используется. Во всех нормальных странах безработным выплачивают адекватное пособие, а не облагают их налогами. В неправовом государстве (как утверждают белорусские юристы и общественные деятели) отстаивать свои права бесполезно.

На соседней с администрацией президента улице находится Верховный суд, который в народе называют «Вярхоуны цуд» («верховное чудо») — его председатель Валентин Сукало, как и главы других назначенных Александром Лукашенко судебных органов, не усмотрел ничего противозаконного во введении дискриминационных норм в отношении безработных. Не заметил ничего противозаконного и антиконституционного председатель Конституционного суда (также расположенного рядом с администрацией президента) Пётр Миклашевич.

hobvias sudoneighm Ничего не слышу, ничего не вижу

Спустя месяц, 26 февраля, совмин РБ принял постановление №154 во исполнение президентского «антитунеядского» декрета, зафиксировав, что уровень официальной безработицы не должен превышать 1%. Затем, в апреле, было опубликовано правительственное постановление № 239 от 31.03.2018 г. «Об утверждении Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций».

Первый замминистра труда и социальной защиты Андрей Лобович заявил 6 апреля, что граждане, в том числе работающие за границей, будут обязаны «подтвердить свой статус легально работающих за пределами Белоруссии при обращении в комиссию», призванную следить за плательщиками «антитунеядского» налога. Например, соответствующие документы должны будут подать студенты, обучающиеся в российских вузах, а также постоянно проживающие в Белоруссии граждане России. Чиновник уточнил, что «обжалование решений комиссией по координации работы по содействию занятости населения не предусмотрено». Он также подчеркнул, что цель принятых мер (декрета №1 и постановления №239) — не пополнить бюджет, а помочь гражданам.

Гюстав Доре. Медведь и садовник, или Медвежья услуга (фрагмент)

Затем, 27 апреля, начальник управления политики занятости Минтруда и соцзащиты республики Олег Токунзаявил, что министерство готовит специальные рекомендации для работы комиссий в рамках реализации декрета №1 «О содействии занятости населения», который в СМИ уже получил название «концептуально иной» декрет «о тунеядцах». По его словам, до 1 декабря 2018 года министерство должно сформировать перечень «трудных жизненных ситуаций», который позволит спецкомисссиям включать или не включать граждан в списки «тунеядцев».

К слову, в белорусском законодательстве отсутствуют термины «тунеядство» и «тунеядец». Однако с подачи Лукашенко подзабытый с советских времён термин вошёл в широкий оборот. Российской молодёжи он известен по биографиям Иосифа Бродского, Виктора Цоя и многих других знаменитостей эпохи СССР, вынужденных формально трудоустраиваться по требованиям партийно-советской номенклатуры. Идеализируя белорусские реалии, особо ретивые товарищи в России подталкивают наступить на любимые грабли, прекрасно зная, что детям богатых и влиятельных российских граждан все эти «антитунеядские» изыски — до одного места.

Цитата из х/ф «Лето». Реж. Кирилл Серебренников. 2018. Россия Виктор Цой

Также весной, 17 мая, белорусские «палаточники» — члены Палаты представителей Нацсобрания — рассмотрели обновлённый «антитунеядский декрет» и, за исключением обладательниц двух мандатов, проголосовали за документ. Декрет о содействии занятости населения представляла министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Она сообщила, что до 1 декабря 2018 года планируется составить базу формально безработных трудоспособных граждан, чем займутся специально созданные комиссии. Эти комиссии будет действовать параллельно действующей сети государственной службы занятости.

Занятых в белорусской экономике в январе 2018 года, по данным Белстата, насчитывалось 4,3408 млн человек. Министерство труда и социальной защиты отчиталось о численности зарегистрированных безработных на конец января 2018 г.: 23,8 тыс человек или 0,5% от численности рабочей силы. По состоянию на 1 ноября, по данным минтруда, насчитывалось 14,3 тыс безработных или на 43,6% меньше, чем год назад.

Казалось бы, зачем тратить столько сил и средств при столь мизерном количестве безработных. Фокус в том, что повод для беспокойства есть: «официальных безработных» намного меньше, чем фактически безработных. Официальный данные по безработице, младенческой смертности и прочая красивая цифирь идёт в ООН и потом со ссылкой на эту международную организацию используется пропагандистами, в том числе окучивающими российские телеканалы.

Питер Брейгель Старший. Льстецы. 1592

Реальная безработица в Белоруссии вычисляется очень сложно, хотя спецслужбы располагают такой информацией. Периодически чиновники озвучивали разные цифры — и четверть миллиона, и около полумиллиона нетрудоустроенных, а следовательно — недообложенных налогами, идущими на содержание «слуг народа» и их дворцов. В белорусской прессе фигурировала цифра 240,5 тыс. безработных — её высчитали по данным III квартала 2018 года с использованием методологии Международной организации труда.

В феврале представитель минтруда и соцзащиты республики Олег Токун, выступая в эфире государственного радио, заявил, что министерству по данным за 2016 год не известно о трудоустройстве 250 тыс. граждан, лишь часть из которых может оказаться трудовыми мигрантами. Однако извещений гражданам с предписанием уплатить «налог на тунеядство» было отправлено около 470 тыс. — с почти двойным запасом. И многие, испугавшись репрессий, уплатили. Интересно и другое: данные белорусского минтруда за позапрошлый год и данные МОТ в конце года удивительным образом совпали. Не удивительно, что власти предприняли очередную попытку решить хроническую проблему пополнения госбюджета перед очередными непростыми временами.

Фердинанд Ходлер. Безработный (фрагмент). 1891

«У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе. Нам надо в свойственной манере пройти этот этап, не сбросив обороты. Народ нам это не простит. Политическая кампания — это экзамен. Поэтому нам придется сдавать и один, и второй экзамен, и отчитываться перед народом. Наши люди умеют спрашивать», — предупредил он товарищей 13 ноября.

На предвыборные пряники нужны деньги. Не удастся стрясти с «тунеядцев» — можно занять у России. Не получится много занять — можно сделать широкий жест и отменить что-нибудь непопулярное — «налог на автовладельцев» или «налог на тунеядцев». В крайнем случае можно что-нибудь совсем уж глупое ввести и тут же отметить, подвергнув жесточайшей публичной порке бояр-самоуправцев. Или террористов изловить.

Мигрировать нельзя остаться

На неуклонный рост трудовой миграции из Белоруссии с 2011 года обратили внимание в Институте демографии НИУ ВШЭ авторы исследования «Миграция в России. Предварительные итоги 2017 года». Согласно выводам, в 2017 году по сравнению с предыдущим миграционный прирост населения России увеличился в обмене с Белоруссией в 4,5 раза. Тенденция была ясна давно, однако власти Белоруссии пытались её скрывать за скромными показателями официальной статистики Департамента по миграции МВД, тогда как львиная доля белорусов трудоустраивалась за рубежом без излишнего привлечения к себе внимания. Согласно тому же источнику, почти ¾ белорусов мигрировали на заработки в Россию.

Jason Hopkins Как песок сквозь пальцы

«А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают», — корил Лукашенко чиновников 14 августа.

Основная причина бегства белорусов за границу — отвратительное качество государственного менеджмента. Ненамного выше качество управления организациями, подчинёнными министерствам и госконцернам, а это почти половина чистых активов белорусской экономики с примерно 25% совокупной выручки от общереспубликанской. При отсутствии собственно белорусского пряника и сокращении «поддержки» России остаётся только кнут и нагнетание различных фобий — вплоть до повторения новой мировой войны, как недавно стращала Белтелерадиокомпания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нагнетание ненависти

Лукашенко стращал молодёжь тяготами и лишениями на чужбине, обещал удвоить зарплаты учителям и поднять зарплаты медикам, и даже предпринял шаги в этом направлении, однако «народец» упорно вострил лыжи в Россию и Евросоюз. Недавно неонацистская «Белгазета» процитировала весьма симптоматичный глас вопиющего на Форуме регионального развития Могилёвской области председателя Республиканской конфедерации предпринимательства, обозначившего задачу увеличить среднюю зарплату «до 1200−1500−2000 рублей».

«Иначе от нас сбежит два миллиона молодых людей. Не может быть заработная плата в Беларуси ниже той, что в соседних странах», — заявил Владимир Карягин.

Бессмысленный и «жэстачайшы»

Годом ранее рассерженные такой гиперопекой белорусы вышли на «марши нетунеядцев», не на шутку напугав местные власти. Прошли массовые задержания (в том числе излюбленные операми «превентивные»). На улицы была выкачена техника, демонстративно выставлены водомёты и автозаки, выведен спецназ. Лживое государственное телевидение крутило фейковые сюжеты о заговорах и едва ли не террористической войне против «молодого белорусского государства» («тысячелетие государственности» которого так и не отпраздновали). В итоге Лукашенко был вынужден приостановить действие своего декрета, отправив его на переработку.

Anton Motolko ОМОН задерживает протестующих против «закона о тунеядцах»

«Жэстачайшыя» меры по борьбе с «тунеядством» ушли на второй план. Наличие себя как силы, с которой граждане несчастной Белоруссии вынуждены были считаться, «слуги народа» стали являть в других репрессивных акциях. Например, приговорили к пяти годам по «делу регнумовцев» троих белорусских публицистов, критиковавших политику властей, и тут же их выпустили. Взялись за беспроигрышный вариант борьбы с пьянством и алкоголизмом, ввели и тут же отменили ограничения на продажу алкоголя.

Усилили цензуру в СМИ через переработку соответствующего закона и учреждение псевдоэкспертной синекуры при Мининформе. Почти еженедельно повышают цены на бензин и массово взымают налог с давно проданных домов, манипулируя формулировками регистрации недвижимости в БТИ. Много было разных инициатив, в том числе карикатурных и отдававших откровенным ретроградством. До налога на воздух пока дело не дошло, а так бы жизнь совсем стала сказочной — из сказки про Чиполлино. Наигравшись с новыми игрушками, друзья народа вернулись к старому доброму «тунеядству».

Цитата из м/ф «Чиполлино». Реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР «Сладкая» жизнь

»400 тыс должны быть вовлечены именем революции в работу!» — призывал Лукашенко в октябре 2014-го. Прошло четыре года, воз и ныне там. За это время численность занятых в экономике сократилась почти на 3%.

Самое смешное во всей этой ситуации то, что Лукашенко заявляет о построении в Белоруссии «социально ориентированного государства» и каждый год 7 ноября поздравляет белорусов с Днём ВОСР. Не прошло и месяца с очередного поздравления, как бывший коммунист в очередной раз продемонстрировал «верность идеалам Великого Октября».

Впрочем, Лукашенко не единственный такой бывший. Ему явно не хватает глубины и безбашенности своего учителя — бывшего лидера ЦК Компартии Туркменской ССР Сапармурата «Туркменбаши» Ниязова, просто однажды взявшего и отменившего пенсии. Пенсионеров-то в Белоруссии больше, не стоило бы мелочиться.