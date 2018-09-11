Демографический кризис в Белоруссия: причины и путь выхода

Егор Свиридов, , 13:17 — REGNUM

Согласно официальной статистике, падение рождаемости в Белоруссии набирает темпы с 2017 года. На самом деле коренное население республики вымирает давно, а видимость демографической стабильности поддерживается за счёт прибытия мигрантов из СНГ.

Белорусские социологи отмечающийся с 2017 года спад рождаемости чаще всего объясняют так называемой демографической ямой 90-х: к настоящему времени в детородный возраст (18 — 30 лет) вступили женщины, рожденные в 90-х годах прошлого века, — в период резкого снижения уровня рождаемости в странах бывшего СССР. И почему-то совсем мало говорится о том, что важной причиной складывающейся демографической ситуации является изменение менталитета населения в сторону снижения или даже отсутствия собственно потребности в детях. Не в ребенке, а именно в детях.

В 2016 году в Белоруссии была принята государственная программа на 2016−2020 годы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь». Программа «разработана в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития республики» и связывается с «улучшением физического и репродуктивного здоровья населения, созданием предпосылок для повышения рождаемости и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, всесторонним укреплением института семьи».

Среди ряда заявленных целевых показателей госпрограммы — увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 года; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,75; миграционный прирост — 70 тысяч человек.

Справочно: Суммарный коэффициент рождаемости является наиболее точным показателем уровня рождаемости и характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава. В условиях самой низкой смертности (скажем, японской) простое воспроизводство населения обеспечивается уровнем рождаемости с суммарным коэффициентом рождаемости, равным 2,08 ребенка.

Документ разрабатывался и принимался в 2016 году в период, когда в республике отмечался существенный подъём рождаемости. Следует отдать должное разработчикам программы: они осознавали, что увеличение рождаемости — явление, скорее всего, временное, а заявленные для достижения показатели, мягко говоря, весьма эфемерны. Поэтому, дабы предвосхитить в будущем какие-либо претензии по поводу утвержденных целевых показателей, в тексте постановления оговаривается, что влияние на достижение заявленных показателей могут оказать различные так называемые риски, в частности — социально-демографические риски, связанные с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста, увеличением возраста женщин при рождении первого ребенка, планированием семьями деторождений на более поздний срок. Влияние указанных рисков может привести к снижению уровня рождаемости и снижению суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,75; к снижению ожидаемой продолжительности жизни при рождении ниже 75,3 года; к уменьшению миграционного прироста ниже 50 тысяч человек.

В конце мая Белстат обнародовал демографические показатели за январь — апрель 2018 года. Численность населения Белоруссии на 1 мая 2018 года составила 9,4813 млн человек. В январе — апреле 2018 года родилось 30 778 человек, умерло 42 805 человек, естественная убыль населения составила 12 027 человек (в январе — апреле 2017 г. — 9099 человек). За указанный период в республику прибыл 5741 человек, выбыло 4248 человек, миграционный прирост составил 1493 человека (в январе — апреле 2017 года — 1631 человек). Снижение рождаемости отмечается по всем регионам, включая и г. Минск.

Белоруссия, как это часто любят нам напоминать, — «страна в центре Европы». Европейские страны, наряду с развитыми демократическими институтами, инновационными технологиями и высоким уровнем жизни, характеризует также и депопуляция коренного населения, кризис института традиционной семьи, переход от многодетного (потребность в рождении 5 и более детей) и среднедетного (потребность в рождении 3−4 детей) менталитета к малодетному (потребность в рождении 1−2 детей), а зачастую и вовсе сознательный отказ от рождения детей.

Как и в других европейских странах, принимаемые правительством Белоруссии финансово-экономические меры стимулирования деторождения, по мнению ряда социологов, могут привести лишь к тому, что те женщины, которые хотели бы иметь 2 или 3 детей, но откладывали их рождение из-за финансово-бытовых проблем, реализуют свои желания. Это так называемое отсроченное деторождение. Именно такое явление мы и наблюдали в республике в 2014—2016 годах. Но проблема состоит в том, что всё меньше мужчин и женщин желают иметь двух или трех детей, не говоря уже об их большем числе. И никакие меры финансового стимулирования, никакое финансовое благополучие не повлияет на решение этих людей ограничиться одним ребенком.

Одной из ведущих проблем современной демографии является влияние на рождаемость через воздействие на репродуктивные ориентации. Именно репродуктивные ориентации — это главное, что определяет уровень рождаемости. Потребность в детях является ключевым звеном в структуре репродуктивного поведения и зависит от социальных норм и сформированной в детстве иерархии ценностей. Условия жизни определяют лишь возможность реализации этой потребности. В этой связи несомненный интерес представляют результаты социологического исследования Н. Г. Филатовой. Проведённый ею анализ «показал, что первоначальные представления о числе детей в будущей семье возникают уже в 4−6-летнем возрасте».

Порой приходится слышать, что низкая рождаемость — одна из неотъемлемых черт высокоразвитой цивилизации, в которой невозможно повысить рождаемость до уровня, обеспечивающего воспроизводство населения. До сих пор эту проблему пытались решить такими методами, как введение различных пособий, льгот, оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком и т. п.

На самом деле решение проблемы — не в материальном стимулировании, а в изменении сознания. Нравственные ценности должны стать ключевой мотивацией и дополняться мерами материального стимулирования, а не наоборот.

Глобально следует говорить о двух задачах демографической политики в отношении рождаемости. Во-первых, создание условий для рождения и воспитания в семьях желаемого числа детей. Как показывают результаты многочисленных исследований, здесь наиболее важной мерой социально-экономического характера может быть содействие молодым семьям в улучшении жилищных условий. Во-вторых, формирование потребности семей в рождении троих детей.

На данный момент государство мерами социально-экономической поддержки способно решать лишь первую задачу. Для вывода страны из демографического кризиса этого недостаточно — требуется реализация комплекса мер, направленных на формирование в качестве идеальной модели семьи стабильного брака с тремя детьми, а решение такой задачи намного сложнее.

Для выработки действенных стратегических мер демографической политики необходима серьёзная научная база, масштабные социологические исследования условий, факторов и механизмов репродуктивного поведения. Однако подобные мероприятия госпрограммой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» не предусмотрены.