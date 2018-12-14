31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Предыдущие обзоры:

Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия» (17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента(24−31 октября)

Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками» (1−7 ноября)

Юлия Тимошенко

Комитет избирателей Украины опубликовал результаты проверки финансовых отчётов партии за этот год, из которых следует, что партией «Батькивщина» с апреля по сентябрь потрачено уже почти 98 млн грн на рекламу (это более чем трёхкратно превышает все расходы партии за весь 2017 год). Из них 53 млн грн ушло телеканалам, 19 млн грн — на наружную рекламу.

Igor Kruglenko Юлия Тимошенко

Всего же украинские партии потратили во II—III кварталах на рекламу уже 350 млн грн.

Тимошенко пожинает первые горькие плоды сотрудничества с певицей Анастасией Приходько. Дело в том, что данный VIP-агитатор умеет петь, но не умеет говорить — жанры дискуссии, дебатов, публичного выступления даются её нелегко. В партии об этом знают, поэтому даже отрядили ей кого-то вроде сопровождающего (видимо, чтобы отваживать слишком настойчивых журналистов). Но это не всегда помогает. Журналистка Янина Соколова пригласила Приходько в эфир «5 канала» (принадлежит структурам президента Порошенко), однако общение не сложилось. Певице было явно сложно отвечать на вопросы, «провожатый» работал ещё и суфлером. В один из моментов Приходько заявила, что больше не хочет принимать участие в программе, и попросту ушла из студии прямо в разгар эфира.

Главной темой минувшей недели стал «холодомор» в Смеле и ещё ряде городов Украины (несмотря на минусовую температуру, отопление там частично включили только к середине ноября после народных бунтов и скандалов). Поэтому совершенно неудивительно, что кандидаты начали эксплуатировать эту тему. Тимошенко 16 ноября, явно нарушив свои планы, рванула в Смелу, благо это всего 200 км от Киева. В частности, она заявила, что лишь часть котельных города начала работать, а значит остальные жители города продолжают мёрзнуть. Пришедшие к ней на встречу жители, впрочем, и сами это знали. Им Тимошенко напомнила (и, очевидно, будет теперь активно использовать этот тезис) о том, что компания Олега Ольхового (бывший директор фитнес-клуба Порошенко «5 элемент») получила крупное месторождение газа в Полтавской области.

Пётр Порошенко

Сам президент тоже не преминул попиариться на замерзающих украинцах: на одном из совещаний через голову «Нафтогаза» он лично, на камеру, распорядился дать газ котельным Смелы:

«Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение: немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность».

Да и вообще Порошенко в последнее время уделяет этой теме немало времени. Скажем, 12 ноября он предупредил правительство, что если в бюджете не будет увеличена сумма средств на субсидии для населения страны — он не подпишет госбюджет-2019. Серьёзность своих слов президент подчеркнул напоминанием, что ещё никогда к такой мере не прибегал.

В свою очередь, первый зампредседателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко в интервью изданию «Главком» заявил, что не следует кивать на низкий рейтинг Порошенко, ведь «мы ещё не включились в борьбу» (это правда, официального заявления Порошенко о его участии в выборах до сих пор не было):

«…наших «фишек» вы еще не видели».

ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошеко

Видимо, угроза не подписать госбюджет как раз и была одной из таких «фишек».

Кононенко на самом деле лукавит. По крайней мере одну из «фишек» мы наблюдаем ещё с весны — многострадальный томос об автокефалии, т. е. попытка создать на Украине «правильную» православную церковь «без москалей». С этой «фишкой» связана одна любопытная подробность избирательного бюджета партии Порошенко. Согласно подсчётам, в III квартале БПП потратил на рекламу всего 33 млн грн (3-е место после «Батькивщины» и «Самопомощи» мэра Львова Андрея Садового). Однако журналистка Олеся Медведева в авторском блоге «Ясно.Понятно» (анализ предвыборной гонки) сообщает, что администрация президента настойчиво «нагибает» владельцев рекламных площадей, заставляя тех вешать предвыборную рекламу от президента как социальную. Т. е. бесплатную. А значит, нельзя сказать наверняка, сколько Порошенко уже потратил на выборы, рассказывая избирателям языком плаката об автокефалии, языке и армии («Армия, вера, язык» — предвыборный слоган Порошенко).

Кандидат от Юго-Востока Украины

Объединение условных «юго-восточных» политических элит Украины сдвинулось с мёртвой точки. Сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович 9 ноября подписали соглашение об объединении оппозиции. Причём спустя несколько дней новое объединение подбросило и вторую (явно заранее заготовленную) сенсацию: Рабинович заявил об отказе выдвигать свою кандидатуру в пользу Бойко. Т. е. теперь он — VIP-агитатор, поскольку Рабинович лучше держится на публике, в особенности на дебатах.

Сам же Бойко сообщил журналистам, что основная задача нового политического объединения — «нацелить курс государства на мир и развитие».

«Это одновременно большое доверие и большая ответственность. Я четко осознаю, что должен защитить избирателей, причем не только юга или востока, а всей страны, от сегодняшнего режима. То, до чего довела сегодняшняя власть людей, заслуживает только скорой смены этой власти, смены всего курса, для того чтобы защитить людей и обеспечить мир и стабильность в государстве», — подчеркнул кандидат в президенты.

Впрочем, сейчас важнее то, что оппозиция далеко не так едина, как хочет казаться. Представители т.н. «ахметовской группы» (часть руководства, близкая к бизнесмену Ринату Ахметову) утверждают, что были против и не давали своего согласия на это объединение, сделанное от имени всей партии. В частности, об этом сообщил ближайший соратник Ахметова Борис Колесников, а позже — и еще один партнёр олигарха Вадим Новинский.

«Объединение с Рабиновичем — личная инициатива Бойко и Левочкина, которую ни с кем в «Оппозиционном блоке» не согласовывали… Мы созываем политсовет, на котором будем обсуждать сложившуюся ситуацию, и будем созывать съезд», — говорится в комментарии.

Ахметов Ринат

Решение политсовета было прогнозируемым: политсовет «ОБ» не поддержал ни соглашение, подписанное Бойко с Рабиновичем, ни в принципе сотрудничество с его политсилой.

«Бойковцы» в ответ говорят: «Вам не нравится Бойко? Не вопрос, давайте своих кандидатов». И бьют тем самым в больной место, поскольку «ахметовцы» предлагали в качестве единых кандидатов мэров Мариуполя и Запорожья. Наверняка оба лично преданы Ахметову, но выдвигать их в таком качестве нужно было года 2−3 назад, а не за четыре месяца до выборов. Поэтому гипотеза «бойковцев» о том, что у Ахметова хотят не своего кандидата выдвинуть, а сорвать объединение юго-восточных элит, выглядит вполне логично. Тот же Новинский в недавнем интервью «Украинской правде» говорил о том, что Ахметов ещё в 2016 году перестал интересоваться политикой. В его статусе «интересоваться политикой» означает вкладываться в перспективного кандидата и приводить его к власти. Ещё 15 лет назад в этом был смысл, поскольку в госсобственности оставались интересные Ахметову активы. Теперь его задача — сохранить нажитое, а значит, он может идти на любые компромиссы. С любой властью. Тем более что и делать-то ничего не нужно, достаточно лишь сорвать процесс объединения и «сдать» выборы Порошенко без боя. Ведь для Порошенко кандидат от Юго-Востока — это реальная угроза не выйти во второй тур.

Вадим Рабинович после объединения заявил, что идут переговоры ещё с 5−6 партиями. А также выразил надежду на то, что вскоре весь «Оппозиционный блок» присоединится к процессу.

Прочие кандидаты

Наблюдатели уличили лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко в почти побуквенном цитировании предвыборного слогана, использовавшегося во время выборов российскими президентами Борисом Ельциным и Владимиром Путиным («Сильный президент — сильная Россия). «Сильный президент — порядок в стране» — значится на бордах Олега Ляшко. На основании этого наблюдатели сделали вывод, что, возможно, в штабе Ляшко работает кто-то из штабистов Сергея Тигипко (занял 3-е место на президентских выборах в 2010 году), поскольку последний «висел» на билбордах со слоганом «Сильный президент — сильная страна». Они-то восемь лет назад, скорее всего, и принесли на Украину этот российский слоган, который теперь так неожиданно «выстрелил».

Тем временем список кандидатов всё продолжает увеличиваться. Надежда Савченко (со слов её сестры — Веры) также будет принимать участие в выборах президента.

«Для неё это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает», — пояснила она корреспонденту издания «Главком».

ВАДИМ ЧУПРИНА Надеждв Савченко. Верховная Рада Украины

Напомним, с марта 2018 года Надежда Савченко находится в СИЗО по обвинению в подготовке покушения на высших руководителей Украины и подготовке государственного переворота. Денег ни на кампанию, ни на регистрацию у Савченко нет, их хотят собрать через пожертвования.

А вот экс-премьер-министр Арсений Яценюк пока не подтвердил своего участия в президентских выборах, зато пояснил смысл своего появления на билбордах:

«Это ответ на то, что было сделано политической партией «Народный фронт», 81 депутатом, которые не разбежались после отставки премьер-министра Яценюка, а которые держатся, как одна единая команда, уже четыре года. Это ответ на работу семи членов Кабинета министров, которые сегодня от «Народного фронта», и это мой отчет о том, что лично я сделал», — сказал политик в эфире «Радио НВ».

Что же до выборов, то решение будет принято во время съезда партии «Народный фронт». В принципе, уже сам факт скорого созыва съезда логично рассматривать в качестве такого подтверждения. Ведь если готовности участвовать в выборах нет — зачем съезд собирать?

Эксперты это подтверждают.

«Задача «Народного фронта» — иметь три ключевые должности при любом президенте. Это должность главы МВД, спикера парламента и, главное, премьер-министра… Еще летом казалось, что большинство Фронта так или иначе, но перейдет под её [Тимошенко — Ред.] знамёна. Но сейчас ситуация уже не столь однозначна. Как говорят, на изменение позиции повлияли американцы, которые донесли Яценюку мысль, что Тимошенко поддерживать не стоит. Поэтому «фронтовики» ведут активные торги и с президентом», — говорит источник «Страна.ua», близкий к руководству партии.

Правда, это скорее не торг, а откровенный шантаж. Торг был в 2014 году, когда партия Яценюка взяла второе место на парламентских выборах. Какое место она возьмёт осенью 2019 года — никто не знает. Однако известно, что социология даёт Яценюку убийственно малый рейтинг и колоссальный антирейтинг. Его банально не любят, и это ничем не исправить. Заумный очкарик, выскочка — так его подсознательно воспринимает избиратель. В 2014 году это удалось сгладить тем, что лицом кампании «работал» нынешний генпрокурор Юрий Луценко. К тому же четыре года в парламенте не сделали «Народный фронт» более единым — это примерно такой же конгломерат фракций, как и «Оппозиционный блок».

Aleksandr Andreiko Арсений Яценюк

Начали этот шантаж билбордами, а продолжают эфирами. 16 ноября в программе «Народ против» на телеканале ZiK одной из темой обсуждения было якобы готовящееся слияние «Народного фронта» и «Батькивщины».

Украинские националисты выдвинули единого кандидата в президенты — представителя «Свободы», экс-вице-спикера Верховной рады Руслана Кошулинского. Соответствующее заявление подписали собственно партия ВО «Свобода» (лидер — Олег Тягнибок) и наиболее радикальные организации: «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Организация украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Конгресс украинских националистов ((организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и даже печально известная своими выходками «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«2019 год будет определяющим для Украины: или наша страна утвердится как Украинское самостоятельное соборное государство, или упадет в пропасть реванша промосковских сил. Чрезвычайно важными в этом являются президентские и парламентские выборы. На них надо дать решающий бой реваншистам, и только националисты являются теми, кто способен остановить агентуру Кремля», — говорится в заявлении радикалов.

Социология

13 ноября СМИ опубликовали результаты очередного совместного социсследования (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа «Рейтинг»). Первое и второе места заняли Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский — аналогичные результаты показывали и соцопросы на протяжении последнего месяца. А вот результат Тимошенко в сравнении с популярностью Порошенко (3-е место) должен заставить команду президента серьёзно призадуматься: 21% и 10% соответственно. Т. е. поддержка Тимошенко растёт (т.н. «болото», т. е. неопределившиеся избиратели, постепенно начинают выбирать себе фаворита), тогда как действующий президент в лучшем случае топчется на месте. В первую пятёрку попали лидер партии «Гражданская платформа» Анатолий Гриценко и возможный кандидат от Юго-Востока Юрий Бойко.

Для президента Порошенко в совместном исследовании КМИС и прочих компаний есть сразу две неприятные новости:

— более половины опрошенных заявили, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах;

— по состоянию на начало ноября Тимошенко выигрывает второй тур у любого из возможных партнёров.

Обладатель почетного второго места Владимир Зеленский в интервью ТСН прокомментировал ситуацию.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что готов бороться во втором туре президентских выборов. Также он спрогнозировал свое место на финальном этапе гонки.

«У меня второе, у Тимошенко — первое. Нормально, если так. Хорошая драка. Но я думаю так, что я как мужчина настоящий просто обязан пропускать женщину вперед».

При этом артист также сообщил, что решение о своем участии в выборах он «оставляет на будущее», поскольку сейчас у него много творческой работы и предновогодних съемок.

А вот опрос социологического центра имени Михаила Драгоманова порадует Порошенко больше. В нём его рейтинг 11,4%, т. е. на 1,4% больше, чем у Зеленского, занявшего 3-е место. А у Тимошенко не заоблачные 21%, а всего 15,1%. Замыкают пятёрку все так же Анатолий Гриценко (7,2%) и Юрий Бойко (6,6%).

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг чиновников

Правда, беглый анализ предыдущих исследований центра показывает, что их результаты отчего-то всегда более лояльны действующему президенту, чем у прочих социологических компаний. Т. е. не исключено, что единственная цель этого исследования — разгон новостей о растущем рейтинге президента.

Подтверждает эту гипотезу и тот факт, что в конце октября центр имени Михаила Драгоманова проводил исследование об отношении украинцев к «поместной» церкви (одной из «фишек» кампании Порошенко). С легко угадываемым результатом: ⅔ опрошенных «поместную» церковь одобрили.

Разное

Еженедельник «Фокус» указывает на две важные особенности выборов-2019. Во-первых, отмечает издание, за всё время украинской независимости президентская избирательная кампания 2019 года станет первой, в которой не будет политтехнологов из России. Прежде всего, говорится в публикации, это связано с запретом на въезд на Украину многим видным российским политконсультантам. Однако и западных консультантов вряд ли станут привлекать — денег мало, да и история с Полом Манафортом должна отпугивать их от работы с украинскими заказчиками.

Впрочем, украинские политики могут справиться и силами украинских специалистов, а также собственными. Та же Юлия Тимошенко будет опираться на своих сопартийцев, многие из которых работают с ней последние 15−20 лет и прошли уже по 4−5 кампаний.

По информации издания, с Тимошенко в эту кампанию сотрудничает медиаконсультант Алексей Мустафин, народный депутат Виталий Чепинога (экс-спичрайтер Тимошенко), основательница политконсалтинговой фирмы SIC Group Ukraine Екатерина Одарченко. Её организация, кстати, успела принять участие в медиасопровождении кампании Ангелы Меркель в 2009 году. Так что Украина не только потребитель, но и «экспортёр».

Штабом Порошенко, по данным издания, руководит Игорь Грынив (работает в команде Порошенко с 2011 года, руководил штабом во время выборов 2014 года). Хотя официально у Порошенко заявляют, что ещё рано и штаб они пока не формировали. Снова сотрудничает с Порошенко и политолог Тарас Березовец, успевший ранее поработать с Юлией Тимошенко и даже Виктором Януковичем. Впрочем, это не единственный перебежчик от Тимошенко — Олег Медведев (в свое время занимался медиасопровождением раскольника Филарета) и Виктор Уколов также остаются в команде президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В ЦИК Украины напомнили участникам выборов о том, что до начала избирательной кампании (т. е. до 1 января 2019 года) агитация является незаконной. Правда, непонятно, что с этим напоминанием делать — агитируют все основные участники без оглядки на мнение ЦИК. Да и сами чиновники признали, что «…избирательная комиссия попросту не имеет юридических инструментов о запрете досрочной агитации», а само нарушение запрета нарушителям ничем не грозит, поскольку:

«…является частью общественных правоотношений, которая регламентируется не юридическими, а нравственными нормами».

Волонтер и общественный деятель Роман Синицын обратил внимание на один любопытный аспект кампании. Мэры крупных городов могут значительно изменить расклады. С Киевом понятно: Кличко будет по мере сил поддерживать Порошенко. Глава Львова Садовый — сам кандидат, тут тоже всё очевидно. Однако остаются Одесса, Харьков, возможно, Днепропетровск. Они пока никому не присягали.

«Тот же Геннадий Труханов. Он криминальный авторитет с российским паспортом. Тем не менее мэр Одессы. У него депутатское большинство в горсовете и практически личная муниципальная охрана за общественный счёт. Это титушки [вышибалы — Ред], которые лучше экипированы, чем работники полиции. И прокуратура его. Администрация президента — это все видит и терпит. Харьков — то же самое», — негодует эксперт.

Если убрать в сторону слова о «криминале» и «российских паспортах», остальное в целом верно. Это города-миллионники. Как в Одессе, так и в Харькове не слишком любят Порошенко. Кому-то из кандидатов остаётся лишь перетянуть мэров на свою сторону.