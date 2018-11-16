Холодомор и апокалипсис в прямом эфире: обзор энергетики Украины

Андрей Стеценко, , 13:17 — REGNUM

Кризис ЖКХ

Примерно с прошлых выходных (10−11 ноября) украинцы имеют возможность наблюдать своего рода live-show энергетического апокалипсиса. Примерно в двух десятках городов Украины отопительный сезон не начался даже спустя месяц после его официального старта. На слуху за эту неделю — Кривой Рог, Смела, Павлоград, Шепетовка — города из разных областей Украины, разного размера (от 50 до 600 тыс. человек). Объединяет эти населенные пункты одно: это райцентры с крупными долгами за газ.

Мы уже писали о том, что «Нафтогаз» добился от правительства в этом году официального разрешения отключать бытовых и коммунальных потребителей от газоснабжения даже в отопительный сезон — при условии, что у них есть задолженность и потребители не согласовали график её погашения. Однако в «Нафтогазе» решили не ждать новых долгов и отказались выделить лимиты газа должникам.

Но выбор «клиентов» для отключения у компании оказался довольно специфический. Дело в том, что крупнейшие должники по газу — это пять самых больших городов Украины: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепропетровск. Однако их отключать в «Нафтогазе» не рискнули.

Проблема, кстати сказать, для Украины не нова, та же Смела уже привычно мёрзнет в ноябре уже три постмайданные года. Однако в прошлые годы «Нафтогаз» и местные газовые операторы хотя бы давали добро на отопление школ и детсадов. В этот раз перед холодом оказались равны все.

Первыми разобрались с ситуацией в Кривом Роге: в начале этой недели там попросту взяли штурмом «Криворожгаз» и подключили местную ТЭЦ самовольно. Правда, сильно теплее в городе не стало, поскольку дома успели остыть и теперь, по словам специалистов, на их прогрев необходимо минимум полмесяца.

У Петра Порошенко всю неделю думали, что же делать. Ведь «холодомор» бьёт по его рейтингу как кандидата в президенты. И только в конце недели он решился на активные действия.

«Даю вам несколько часов — мне как президенту доложить, что тепло запущено. Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение: немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность», — заявил он на заседании государственной комиссии по предотвращению возникновения ЧС в Смеле 15 ноября.

Правда, президент опоздал на три дня: местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в городе ещё 12 ноября.

«Если с точки зрения КПК [криминально-процессуальный кодекс — Ред.], то президент там на несколько статей наговорил!» — комментирует его слова экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Кроме того, 14 ноября в правительстве Гройсмана приняли решение ввести временный мораторий на отключение теплогенерирующих компаний от газа и электроэнергии до конца отопительного сезона. Т. е. отменили своё же решение, принятое в начале осени.

Впрочем, в Кабмине оправдываются, мол, не всё так однозначно.

«Три месяца местные депутаты искали средства, чтобы дать гарантии и запустить отопление — это 15 млн грн. В то же время на стимулирующие выплаты за интенсивность, за напряженность работы сотрудникам местного совета Смелы было выплачено 10 млн грн. Таких же премий на всю сферу социально-культурную было выделено 5 млн грн. У меня вопрос, эффективно ли используются средства, которые сегодня направляет государство на местный уровень? Я считаю, что нет», — рассказал о подробностях местной бухгалтерии вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко на заседании правительства.

Хотя почему бы местным депутатам и не выделять по 15 млн грн на премии, если в руководстве «Нафтогаза» занимаются тем же самым?

Сегодня вся Украина должна «Нафтогазу» около 23 млрд грн, и каждый месяц этот долг растёт ещё на 500 млн грн. 20 из 23 млрд должны теплокоммунэнерго, причем большая часть этих 20 млрд — уже давно безнадёжный долг. В т.ч. и из-за политики «Нафтогаза», который намеренно держит теплоснабжающие компании в кабале.

«То есть, как только деньги там [на счетах теплокоммунєнерго — Ред.] появляются, НАК тут же забирает свою часть. А уже то, что останется, идет на зарплаты, ремонты и пр. А нередко списывают все. Но денег все равно не хватает. И 95% предприятий — хронические должники «Нафтогаза». Причина в том, что НАК идет на хитрость — списывает средства не на закупку газа, а на уплату пени и штрафов, то есть предприятие платит только проценты, а сам долг растет, и на него снова начисляются проценты. Таким образом задолженность искусственно раздувается — скажем, если вы были должны за газ за два месяца, то через какое-то время окажется, что должны уже за четыре», — раскрывает особенности работы монополиста для издания «Страна.ua» руководитель аналитического отдела Ассоциации городов Украины Ярослав Рябошук.

И это лишь одна из возможных схем, в целом у «Нафтогаза» есть разные варианты.

В итоге можно сделать вывод — «холодомор» может в любой момент повториться практически в любом другом городе Украины, кроме разве что мегаполисов (с учетом приближения президентских и парламентских выборов оставлять крупные города без тепла зимой власть не даст).

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 13 ноября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 17,071 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 6 ноября сократились на 124 млн кубометров.

Мы уже сообщали о намерении украинских квазисуверенов (среди них и компания «Нафтогаз») выйти на рынок заёмного капитала. Напомним, эксперты тогда раскритиковали эту идею, указав, что размещение облигаций будет очень для них невыгодным — учитывая, под какие проценты в последнее время занимала деньги Украина. Так оно и получилось.

«Нафтогаз Украины» размещает 5-летние еврооблигации на 2 млрд USD. Таргет доходности 10,9% годовых. Это на 2% выше доходности еврооблигаций Украины с похожим сроком обращения. Ужасный прайсинг, который уже обвалил котировки еврооблигаций других украинских квазисуверенов», — написал в Facebook управляющий партнёр инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Он предупредил, что такой заём будет означать увеличение процентных платежей компании более чем на 200 млн долл. в год.

Сам глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на следующий день после критики планируемого размещения в СМИ заявил, что с займом решили повременить. В свойственной для себя манере он обвинил во всём… «пророссийские» медиа.

«Чтобы остановить очередную «зраду» от наших «поклонников» в пророссийских медиа. Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций «Нафтогаза»: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск 5-летних долговых обязательств нецелесообразным. Продолжаем отслеживать рыночную ситуацию», — заявил менеджер через социальные сети.

В комментариях в заявлению Коболева предположили, что правительство попросту не выдало компании гарантии, поскольку это увеличило бы расходную часть бюджета и в итоге его дефицит.

В прошлых обзорах мы сообщали о претензиях, которыми обменялись между собой «Нафтогаз Украины» (требует от правительства возместить ему 6,6 млрд грн компенсаций за поставку газа населению) и правительство в лице Государственной фискальной службы (потребовала от «Нафтогаза» выплатить 16,3 млрд грн НДС за штрафные выплаты от Газпрома, которые присудил «Нафтогазу» Стокгольмский трибунал). Однако по факту ситуация ещё серьёзнее, в особенности на фоне скандала со срывом отопительного сезона в 20−30 городах Украины.

Эксперты напоминают, что 6,6 млрд грн — это мелочь в сравнении с 200 млрд грн, которые «Нафтогаз» потребовал от правительства ещё в начале осени (90 млрд — на субсидии, 93 млрд — для «Укргаздобычи» за реализацию газа по цене ниже рыночной и 25 млрд компенсаций — для самого «Нафтогаза»). Сегодня, когда правительство пошло в атаку и объявило мораторий на отключение газа и электроэнергии теплоснабжающим компаниям, у «Нафтогаза» развязаны руки. Во-первых, руководство компании может заявить что-то вроде «ах, нам нельзя отключать — тогда вы это всё и оплачивайте». Либо же просто пойти на конфликт и не подчиниться. Правительство и президент сегодня в слабой позиции, у них скоро выборы. А потому ради красивой картинки они могут пойти на многое. В частности — всё-таки дать компании гарантии на выпуск облигаций.

Или же на реализацию планов компании по банкротству облгазов: «Нафтогаз», безусловно, хочет захватить рынок конечных продаж.

«На нём, вопреки сложившемуся мнению, что несбалансированная цена на газ разоряет продавцов, всё же можно хорошо заработать. Схема следующая: на Украине идет неполный учет газа, так как 25% домохозяйств не имеет счетчиков. Поэтому часть газа, который по документам отпускается населению, облгазы продают промышленным предприятиям, а разницу в цене кладут себе в карман. Вместо того чтобы взять эту ситуацию под контроль, «Нафтогаз» навешивает облгазам так называемый небаланс [якобы облгазы выбрали газа больше, чем официально приобрели — Ред.] и насчитывает миллиардные долги и штрафы, то есть создаются условия для банкротства облгазов. Это ещё больше укрепит монополию «Нафтогаза», — пояснил изданию «Страна.ua» руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Европейский Техас

Министр энергетики Рик Перри, приезжавший на неделе на Украину запретить правительству устанавливать режим протекционизма для украинской угледобывающей отрасли (чтобы не страдали пенсильванские шахтёры), также совершил великое географическое открытие — обнаружил на Украине… Техас.

«Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине таков — и это своего рода моё заявление: Украина может стать Техасом в Европе», — произвел сенсацию представитель Вашингтона.

Министр намекает на то, что в Техасе теперь добывают углеводороды новыми методами, что позволило получить нефть из сланцевых пластов, причём стоимость её добычи сегодня вписывается в рынок. Т.е. Украине, где нефть добывали ещё с конца позапрошлого века, стоит брать пример с Техаса и смелее осваивать добычу углеводородов в сланцевых породах.

Президент Американо-украинского делового совета Вильямс Морган накануне визита Рика Перри дал интервью украинскому изданию «Деловая столица», в котором заявил, что совокупно инвесторы уже сейчас готовы вложить в украинскую газодобычу около 1 млрд долларов.

«Но они не будут заводить деньги, пока Украина не введет правило — заключать договоры о разделе продукции по результатам аукциона, к которому могут быть допущены и иностранные компании… Уже более года с представителями украинской власти ведутся переговоры о необходимости такого шага. Но пока эти переговоры не дали результата. Можно сказать, что это одна из серьезных ошибок, допущенных украинской властью: МВФ требует от Украины повышения тарифов на газ для населения, а увеличив местную добычу, тарифы можно было бы снизить», — уточняет Морган.

Также на встречах Перри с лидерами Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом неоднократно была отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток — 2».

Электроэнергия

Непонятная чехарда с долгами теплокоммунэнерго отражается также и на энергорынке Украины, ведь месяц с момента начала отопительного сезона простаивали сразу несколько ТЭЦ — в Кривом Роге, Северодонецке и других городах. Т. е. оператору энергорынка приходилось предусматривать это обстоятельство и загружать дополнительные мощности для покрытия потребности этих городов в электроэнергии.

По итогам десяти месяцев Украина экспортировала электроэнергию на 266 млн долл. (+27,1% к аналогичному периоду прошлого года). Как и прежде, основными покупателями остаются Венгрия (154,7 млн долл.), Польша (62,7 млн долл.), Молдавия (42,17 млн долл.) — они принесли Украине более 97% выручки.

Глава наблюдательного совета «Укрэнерго» Шевки Аджунер в интервью «РБК-Украина» заявил о том, что Украина планирует интегрироваться в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) за 5, а не за десять лет, как предполагалось ранее.

В «ДТЭК-Энерго» (частный крупнейший энергохолдинг Украины, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) такому объединению откровенно рады.

«Это даст серьезное расширение возможностей перетоков… Сегодня у нас объемы торговли в европейском направлении около 4 млрд кВт•ч, а после синхронизации они вырастут до 20 млрд кВт•ч. Это означает, что перетоки могут быть как в одном, так и в другом направлениях. Направление перетоков будет зависеть от ценовой конъюнктуры. Что сегодня происходит? Возьмем, например, Польшу. За последние несколько месяцев там серьезно выросли цены, доходит до 70 евро за МВт•ч, а наш тариф — где-то 50 евро за МВт•ч. Что мы будем делать? Конечно, мы будем экспортировать. Будет и по-другому, как было два года назад. Тогда цена в Европе составляла около 40 евро, у нас — около 55 евро», — рассказал в интервью «Украинской правде» гендиректор компании Максим Тимченко.

Впрочем, это скорее исключение, поскольку девальвация гривны будет подстёгивать перетоки в европейском направлении.

И разумеется, на этом пути в Европу украинцев будет ждать рост цен на электроэнергию. Как рассказала в интервью изданию «Обозреватель» глава Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, на первом этапе цена вырастет до 1,85 грн/кВт•ч (сегодня украинцы платят 90 грн за первые 100 кВт•ч и 1,68 грн за каждый последующий). Однако это произойдёт лишь в том случае, если будут приняты предложение НКРЭКУ по тарифообразованию. Иначе рост может быть гораздо более резким. Учитывая, что действующие тарифы будут держать до начала июля 2019 года, предложения НКРЭКУ, вероятнее всего, примут, ведь на осень 2019 года назначены парламентские выборы. И если правительство не вмешается и допустит рост тарифа для населения до 2,6−3 грн/кВт•ч (т.е. примерно до нижней границы стоимости электроэнергии в Европе — примерно столько за неё платят в Сербии), выборы действующая власть однозначно проиграет.

Уголь

14 ноября в МТП «Южный» прибыл балкер с 50,5 тыс. тонн импортного угля, предназначенного для Дарницкой ТЭЦ (Киев) и Черниговской ТЭЦ. В настоящее время идёт его разгрузка. 21 ноября ожидается прибытие ещё 76 тыс. тонн угля — в этот раз для Криворожской ТЭС.

Это — лишнее свидетельство роста импорта угля Украиной. В январе — октябре она закупила на внешних рынках 17,425 млн тонн угля (+2,343 млн тонн в сравнении с аппг). Общая стоимость этого угля превысила 2,461 млрд долл. (+310 млн долл. к аппг).

62% этой суммы было заплачено российским поставщикам. Ещё 30% продала Америка. Остальное приходится на Канаду (5,16%) и прочие страны.

СМИ сообщают, что до абсолютного рекорда Украина пока не дотянула — в 2011 году было импортировано угля на сумму 2,761 млрд долл. Однако структура этого импорта отличается. Сегодня в нём значительно больше энергетического угля, тогда как в 2011 году он закупался в основном для нужд металлургической промышленности. К тому же в 2011 году Украина ещё и экспортировала уголь (775 млн долл.). А значит — если сравнивать сальдо, а не чистый импорт, — то рекорд 2011 года уже взят.

Поправить дела в угледобывающей отрасли правительство намерено созданием Национальной угольной компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Верховной раде. По всей видимости, именно её в правительстве хотят видеть получателем средств на развитие шахт.

Рецепт этот не нов. Похожие структуры создавались во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Однако тогда на отрасль выделялось куда больше средств, чем теперь, — в бюджете-2019 на эти цели заложено всего 2,6 млрд грн, т. е. менее 100 млн долл.

Рик Перри во время визита не только обещал Украине сделать из неё Техас, но и был пугающе откровенен. Скажем, посетив Трипольскую ТЭС (Киевская область), американский министр заявил буквально следующее:

«Мы стоим на горе угля из Пенсильвании, и это прекрасный пример партнёрства США и Украины [4-й страны мира по объёму запасов угля — Ред]… и мы с нетерпением ожидаем его расширения в будущем».

На фоне этого заявления планы по созданию Национальной угольной компании кажутся почти издевательством.

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