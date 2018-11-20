В Челябинске сменилась власть. 20 ноября депутаты городской думы одобрили просьбу Евгения Тефтелева об отставке. Временным главой города стал его заместитель Владимир Елистратов. Впереди новый конкурс.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Тефтелев

Евгений Тефтелев считается человеком губернатора Бориса Дубровского. Основная часть его трудовой биографии связана с Магнитогорском. 26 декабря 2014 года, через три месяца после губернаторских выборов, был назначен сити-менеджером Челябинска. А 25 августа 2015-го городская дума избрала его главой областного центра.

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Тогда, в августе 2015-го, депутаты проголосовали за него единогласно. Он мог оставаться на этом посту вплоть до очередных выборов депутатов, которые пройдут в сентябре 2019-го. Не сложилось. Сегодня, 20 ноября 2018 года, та же дума столь же дружно отправила его в отставку.

Andreas Kontokanis Отставка

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Претензии горожан

Евгений Тефтелев не пробыл на своём посту и четырёх лет. Его отставка мало кого удивила. К градоначальнику со стороны горожан накопилось немало претензий. Как признаются местные жители, последней каплей стал разразившийся в сентябре мусорный коллапс. Кучи мусора, разбросанные по всему городу, горожане прозвали «тефтелевыми».

Кроме того, на протяжении всего правления крайне острой темой был общественный транспорт. Как отмечает один из горожан, мэр обещал, что тарифы на проезд не будут подниматься. Но произошло иначе. Кроме того, власти города заявляли о намерении довести соотношение муниципального и частного общественного транспорта с 30 на 70 до 50 на 50. Этого тоже не свершилось.

Cheladmin.ru Евгений Тефтелев

Планам по выравниванию частных и муниципальных перевозок было не суждено сбыться из-за чехарды с перевозчиками. В 2016 году, спустя два года после прихода Тефтелева, обанкротилось муниципальное унитарное предприятие «Челябинский автобусный транспорт» («ЧАТ»). Оно было создано в 2010 году и пришло на смену действовавшему около 10 лет МУП «Челгортранс». Причиной банкротства, как это обычно бывает, стали долги.

Вместо «ЧАТ» в 2017 году создали ООО «Общественный городской транспорт». По форме — частная структура, но её учредителями являются два других МУПа — «Служба организации движения» и «Служба благоустройства». В новое предприятие перевели работников «ЧАТ», транспорт и инфраструктуру.

Chelyabinsk74 Автобусы ЛиАЗ 5256 в Челябинске

Но проблемы никуда не ушли. Горожане жалуются на обилие на линиях старых автобусов. А в начале ноября водители и кондукторы объявили забастовку в знак протеста против задержек зарплаты. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что деньги есть. Вопрос лишь в документах, которые должно было оформить руководство ООО «ОГТ», а прокуратура выяснила, что один из топ-менеджеров ООО «ОГТ» имеет свою транспортную фирму, тоже осуществляющую пассажироперевозки, и в ущерб «Общественному городскому транспорту» всячески лоббировал её интересы.

Общественный транспорт и мусор — то, что любой горожанин видит невооружённым глазом. Есть к Тефтелеву и другие претензии. В качестве примеров можно привести оптимизацию детско-юношеских спортивных школ, обернувшуюся скандалом, точечную застройку и т. д. Добавим к этому обилие на челябинском рынке компаний из Магнитогорска. Одна из них — «Центр коммунального сервиса», которая в разгар мусорного коллапса начала разгребать в Челябинске завалы. Наконец, как пояснила одна из горожанок, в городе не видно руки хозяина.

АндрейХьюстон Типичный челябинский пейзаж

«У меня ощущение, что на город всем наплевать», — заявила одна из горожанок корреспонденту ИА REGNUM.

Правозащитница Валерия Приходкина отмечает, что в городе «уже ничего муниципального» нет». «Все сети в частных руках», — сказала активистка.

«Мы, жители — в заложниках. Как нас можно «приговорить», показали мусорщики», — сообщила она корреспонденту ИА REGNUM. Состояние Челябинска горожанка оценила как катастрофическое.

«Всё больше жилого фонда приходит в аварийное состояние. Всё меньше врачей в поликлиниках. Всё больше образование ложится на плечи родителей. Просвета не видно», — сказала Валерия Приходкина.

Рокировка

При всём таком багаже слухи о скорой отставке Евгения Тефтелева мало кого удивили и расстроили. Смена власти в Челябинске стала актуальной и в преддверии губернаторских выборов. До них осталось меньше десяти месяцев. При этом, как отмечают местные политологи, в Челябинске, где проживает треть всех избирателей Челябинской области, электоральные перспективы губернатора Бориса Дубровского весьма слабы.

Kremlin.ru Борис Дубровский

Отметим, некоторые политологи сомневались в необходимости замены мэра Челябинска. Тем не менее 15 ноября Борис Дубровский сделал своё известное заявление. Евгений Тефтелев покидает мэрию города.

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«Итак, отставка Евгения Тефтелева все же состоялась. Было много сомнений, насколько рациональна смена главы областного центра для предвыборной кампании губернатора, но нет сомнений, что это решение отвечает настроениям горожан. Челябинцы оправданно считают, что их город достоин большего, и к работе мэрии предъявляются высокие требования», — написал на своей странице в соцсети Facebook политтехнолог Александр Мельников.

Впрочем, что касается губернаторских перспектив Дубровского, то эксперты весьма осторожны. А политолог Александр Подопригора даже уверен: никакого участия Бориса Александровича в очередных выборах просто не будет.

«Потому что у Дубровского рейтинг в Челябинске точно даже ниже, чем у Тефтелева, — он находится где-то в отрицательных величинах», — цитирует его «Клуб регионов».

Клиффорд Берримен. Парад «хромых уток» (фрагмент). 1915

Тем не менее 20 ноября депутаты гордумы удовлетворили просьбу Тефтелева об отставке. Временным главой города стал его заместитель Владимир Елистратов. О том, что город возглавит именно он, стало известно заранее. Ещё вчера, 19 ноября, губернатор Дубровский поставил перед ним задачи, в основном по благоустройству. Как отметил глава региона, времени на раскачку нет. Отметим, до выборов осталось десять месяцев. Но решение по основному кандидату на пост губернатора примут уже в ближайшее время. То есть на всё про всё у временного преемника Тефтелева есть месяц-два. Может, немного больше. Удастся ли за столь скромный срок переломить ситуацию в Челябинске?

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Добавим, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM местные жители не уверены в том, что от перемены мест чиновников ситуация в городе улучшится. Часть горожан настаивает на том, что мэра нужно выбирать на прямых выборах. Кроме того, для многих странным и непонятным оказалось то, что Евгений Тефтелев не уходит в политическое небытие. Да-да, теперь уже бывший мэр останется в команде Бориса Дубровского. Ему уже нашли новую должность, и должность эта — вице-губернатор.

«Меня тревожит низкий уровень доверия населения к региональной и местной власти. А потому перемещение с муниципального уровня на региональный мэра областного центра позитива людям не добавило. Власть для людей осталась непонятной…», — констатировал житель Челябинска, бывший министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Сальвадор Дали. Средний бюрократ с распухшей головой в процессе доения черепной арфы (фрагмент). 1933

По мнению некоторых наблюдателей, перед грядущими выборами Борис Дубровский выглядел бы более выигрышно, если бы публично подверг Тефтелева критике. И уж тем более, отмечают граждане, не стоило его оставлять в команде. Реальность пока оказывается другой.

Некоторые эксперты отмечают, что теперь уже бывший мэр у многих горожан прямо ассоциируется с Дубровским, ведь Евгений Тефтелев именно из его команды, и эта ассоциация со знаком «минус». И рейтинг самого Дубровского не намного опережает тот, что имеется у непопулярного экс-мэра Челябинска. Нынешний губернатор очень хотел бы поучаствовать в очередных выборах. Это видно по развёрнутой им пиар-кампании. Но сможет ли? Пока совсем не факт.