Мэр Челябинска отправлен в отставку

Челябинск, , 11:27 — REGNUM Глава Челябинска Евгений Тефтелев отправлен в отставку. Такое решение сегодня, 20 ноября, приняли депутаты городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для отставки стало личное заявление градоначальника. Врио главы города стал вице-мэр Владимир Елистратов. Возможно, он и будет новым мэром.

Напомним, 15 ноября губернатор области Борис Дубровский объявил о замене мэра Челябинска. Известно, что Евгений Тефтелев получит высокий пост в правительстве региона.

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