Губернатор будущему врио главы Челябинска: «Времени на раскачку нет»

Челябинск, , 07:14 — REGNUM Заместитель главы Челябинска Владимир Елистратов ещё не утверждён в качестве врио мэра, но ему уже дали поручения по улучшению жизни горожан. Будущий преемник Евгения Тефтелева был специально приглашён на правительственное совещание, которое провёл губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На этом совещании Дубровский поставил перед Елистратовым ряд неотложных задач. В первую очередь речь шла о городском благоустройстве.

«Времени на раскачку нет, в курс дела вы должны войти оперативно и максимально погрузиться в работу», — заявил Дубровский.

Отметим, официально Владимир Елистратов станет врио главы лишь сегодня, 20 ноября. Сегодня же дума должна рассмотреть вопрос об отставке нынешнего мэра. Напомним, с августа 2015 года во главе Челябинска находится Евгений Тефтелев. Сейчас он покидает этот пост и может получить высокую должность в правительстве региона.

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