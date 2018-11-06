Неделя в Татарии была не только экономически, но и политически активной. Активисты ряда общественных организаций Татарии снова «раскачивали лодку». 7 ноября на митинге, посвященном очередной годовщине принятия конституции республики, участники заявили, что из документа «изъяли основополагающие статьи» о том, что «Татарстан — суверенное демократическое государство». Основной темой акции стало требование возврата к конституции образца 1992 года, в резолюции отмечалось, что «в 2000—2005 годах в Татарстане произошел «тихий» государственный переворот», когда, «не спрашивая мнения народа Татарстана, под предлогом «приведения в соответствие» в Конституцию республики были внесены такие изменения, которые привели к уничтожению государственности Татарстана».

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Глава республики Рустам Минниханов в своём официальном обращении ко Дню конституции между тем заявил, что принятие конституции «стало важной вехой в современной политической истории республики, заложило правовые предпосылки её развития и роста авторитета в общероссийском масштабе», а также Конституция «сыграла особую роль в становлении новой системы общественных отношений, основанной на конструктивном межнациональном и межконфессиональном сотрудничестве, сохранении историко-культурного наследия, успешном развитии гражданского общества, становлении правового самосознания людей».

В этот же день 7 ноября в Казани прошёл митинг в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, где также не обошлось без резких мнений. Одна из участниц заявила, что «пришла сюда потому, что не согласна с политикой нашего государства», добавив, что «мы не то что бедные — мы нищие!», и выступила против повышения пенсионного возраста. А первый секретарь казанского горкома КПРФ, депутат думы Казани Алексей Серов с трибуны вспомнил ряд скандалов, связанных с высказываниями чиновников, добавив, что разве «могут быть едины пенсионер с прожиточным минимумом в 3,5 тысячи рублей — и чиновник, который говорит на камеру: «Я — министр, мне не позволяют понятия жить на эти деньги, я буду жить на 6 тысяч рублей в день»?»

В Набережных Челнах назревает скандал в сфере ЖКХ. На очередном заседании совета депутатов подняли тему перехода челнинских управляющих компаний в собственность москвичей и их предложение перейти на прямые договоры с пользователями услуг. Депутат-коммунист Владимир Васев упрекнул власть в давлении авторитетом, а подрядчиков капремонта и вовсе обвинил в 20-процентных откатах. На что градоначальник Наиль Магдеев заявил, что обратится «к правоохранительным органам по заявлению в части откатов».

В Казани ходят активные слухи о массовом увольнении сотрудников правоохранительных органов по собственному желанию. Причина — возможное повышение пенсионного возраста и для силовиков, что лишит тех права на ранний выход на пенсию с 45 лет, заставив дорабатывать до 50 лет. Источники в комментариях казанским СМИ отмечают, что «просят об увольнении в основном молодые, те, кто совсем недавно поступил на службу».

Республиканские депутаты обсудили земельный вопрос, отметив, что нужно навести порядок с картами городов и деревень, так как возникло несколько совсем уж парадоксальных случаев — «два жителя приграничного Агрыза, имея татарстанскую прописку, фактически живут на территории Удмуртии», схожая ситуация на границе с Самарской областью — «половина населенного пункта лежит на территории Самарской области». А в границах районов Татарии ситуация еще более странная — часть населённого пункта фактически «ушла» на территорию другого района. Депутаты отметили, что «если оставить это так, как есть, то при постановлении границы на кадастровый учет деревни придется делить пополам — одна в одном районе, другая в другом», а «жители, если примкнут к более статусному муниципальному образованию, могут потерять часть льгот».

Одним из самых обсуждаемых скандалов стала приостановка выплат 120 инвалидам в Казани. СМИ сообщили, что это произошло из-за ошибки в справках. Представители Пенсионного фонда отметили, что бюро медико-социальной экспертизы по региону предоставило в ведомство списки по несовпадению первичных сведений на 120 граждан, получающих пенсию по инвалидности. В результате — «каждому гражданину было направлено письмо с уведомлением о расхождении с первичными документами и необходимости обратиться, по рекомендации, в органы МСЭ для контрольного переосвидетельствования и подтверждения инвалидности». На сегодня, по сведениям ведомства, проблема решена.

Важное событие произошло в Казани — по итогам международного конкурса был выбран проект экорайона, который позволит решить проблему вкладчиков «лопнувших» банков. Средства от реализации — около 10 млрд рублей планируется направить на выплаты бывшим клиентам банков, но при этом только по «Татфондбанку» сумма требований кредиторов уже превышает 158 млрд рублей.

В сфере экономики не обошлось без новостей. Республиканские власти озаботились проблемой нехватки кадров в агропромышленном секторе — поручено создать рабочую группу, чтобы проанализировать ситуацию с подготовкой кадров и нехваткой на селе специалистов. Госкорпорация Ростех подала в ФАС ходатайство на приобретение 42% акций «Казанского электротехнического завода», взамен она отдаст республике 2,6% акций ПАО «КамАз». На форуме нефтепереработчиков Татарии обсудили последствия налогового манёвра и сокрушались, что ТАНЕКО снова перенесло сроки выпуска бензина марок АИ-92 и АИ-95. А правительство Татарии в рамках II отраслевого форума по государственно-частному партнерству «Инвестиции в индустрию спорта» подписало соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. На форуме глава Татарии заявил, что «на спорте можно зарабатывать деньги», и среди важных задач — загрузить спортивные объекты и «привлечь частный капитал для строительства спортивных объектов».

Делегация Татарии на прошлой неделе посетила Томскую область и казахский город Петропавловск, где прошёл форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. На встрече Рустама Минниханова с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным отмечалось, что регионы «делают ставку на научно-образовательный комплекс, высокотехнологичное производство», а глава Татарии заявил, что «заинтересован в укреплении всестороннего сотрудничества». В Петропавловске глава республики пригласил Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева посетить объект ЮНЕСКО — древний город Болгар.

В сфере культуры Татарии произошло крупное событие — именно в столице республики был открыт первый в России памятник выдающемуся артисту балета, балетмейстеру Рудольфу Нуриеву.

В той части Волги, что находится в Татарии, экологическая общественность обнаружила почти 40 бесхозных затонувших объекта, которые вредят главной реке страны. Их ликвидируют в рамках реализации проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга».

Активисты группы «Город без преград» в открытом обращении к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пригласили адресата проинспектировать улицу в Казани, названную в его честь на предмет доступности для инвалидов, после того как в очередной раз убедились в недоступности её для маломобильных групп. Приглашение активисты обосновали тем, что может региональные власти к его визиту «отремонтируют и запустят лифты, обеспечив их соответствие требованиям доступности — установив пандус с надлежащим углом наклона». Другого способа решить проблему они не видят — «мнение граждан не является значимым для властей».

Тем временем в двух городах Татарии остаётся нерешённой многолетняя проблема с жильцами аварийных домов. В Альметьевске аварийщики, чьи дома уже снесли, но суммы выкупа за квартиры не хватает на приобретение другого благоустроенного жилья, полгода живут на улице и «собираются зимовать в шалаше на месте снесенного дома», а в Зеленодольске, попавшие в схожую ситуацию, уже месяц пикетируют мэрию, требуя прекратить дела в суде об их принудительном выселении и вывести дома из программы расселения. Жильцам пока еще просторных квартир власти предложили арендовать на время отопительного сезона квартиру в 19 кв. м. Аварийщики в шоке — «в таких квартирах только 6−7 кв. м жилой площади», на которой власти «предлагают разместиться семьям в три-четыре человека». Проблеме не первый год — с 2011 года выкупная цена за аварийное жилье составляет чуть более 11 тыс. рублей за «квадрат» и все годы она не менялась, в то время как рыночная цена жилья в городах выросла в три раза.

Митинги на 7 ноября

7 ноября — день когда в Татарии отмечали сразу два праздника: День республиканской конституции и 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В честь этих событий прошли два митинга, и оба не обошлись без резких высказываний.

Активисты, пришедшие на митинг, посвященный очередной годовщине принятия конституции, заявили, что из документа «изъяли основополагающие статьи» о том, что «Татарстан — суверенное демократическое государство».

"Требование «вернуть Конституцию Татарстана 1992 года» стало ключевым на митинге. В принятой активистами резолюции сказано, что «в 2000—2005 годах в Татарстане произошел «тихий» государственный переворот»: «Не спрашивая мнения народа Татарстана, под предлогом «приведения в соответствие» в Конституцию республики были внесены такие изменения, которые привели к уничтожению государственности Татарстана». Участники митинга возмущены, что из конституции изъяли «основополагающие статьи»: «Республика Татарстан — суверенное демократическое государство», «Земля, ее недра являются общенародным достоянием», «Законы Республики Татарстан обладает верховенством на всей ее территории», — пишет газета «Коммерсантъ».

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

Глава Татарии Рустам Минниханов в своём официальном поздравлении ко Дню конституции между тем отметил, что «базовые принципы конституционного устройства Татарстана выдержали испытание временам, стали предметом изучения специалистов в области права, примером для других регионов нашей страны».

"Наша республика была одним из первых субъектов Российской Федерации, обновивших свои конституционно-уставные документы на изломе эпох, когда процесс перемен в экономическом строе и политической системе нашего общества только начался, — сказал Минниханов. — Принятие Конституции Татарстана стало важной вехой в современной политической истории республики, заложило правовые предпосылки ее развития и роста авторитета в общероссийском масштабе. Крайне важно, что основные положения нашей Конституции созвучны духу и букве Конституции Российской Федерации, двадцатипятилетие которой мы будем скоро отмечать.

Единая правовая система выступает одним из важнейших факторов единства и могущества нашей страны. Конституция Татарстана сыграла особую роль в становлении новой системы общественных отношений, основанной на конструктивном межнациональном и межконфессиональном сотрудничестве, сохранении историко-культурного наследия, успешном развитии гражданского общества, становлении правового самосознания людей».

А тем временем около 200 участников другого митинга в Казани в этот день обсуждали пенсионную реформу — повышение пенсионного возраста.

«Я пришла сюда потому, что не согласна с политикой нашего государства. Мы не то что бедные — мы нищие! Я против повышения пенсионного возраста. Ну и что, что я на пенсии, у меня дети есть», — цитирует «Вечерняя Казань» одну из участниц митинга Ирину Михайловну.

С трибуны критично о сложившейся ситуации высказался и депутат Казанской гордумы, первый секретарь казанского горкома КПРФ Алексей Серов:

«Буквально два дня назад отмечался новый праздник — так называемый День народного единства. Но как народ может быть един при таком строе? Могут быть едины пенсионер с прожиточным минимумом в 3,5 тысячи рублей — и чиновник, который говорит на камеру: «Я министр, мне не позволяют понятия жить на эти деньги, я буду жить на 6 тысяч рублей в день»? 7 ноября — это и есть настоящий день народного единства! Единства народа в борьбе за свои права!»

ИА Красная Весна Плакат против пенсионной реформы

Напомним, саратовский министр труда Наталья Соколова была отправлена в отставку после обнародования её слов о том, что «макарошки всегда стоят одинаково», меню будет «сбалансированным и диетическим». Это прозвучало при обсуждении прожиточного минимума пенсионеров, во время чего чиновники поспорили о том, может ли человек прожить на 3,5 тыс. рублей. Соколову отправили в отставку с формулировкой «за пренебрежительное отношение к темам, столь чувствительным для населения». Но несмотря на этот резонанс, прожиточный минимум, сумма которого и стала предметом разразившегося скандала, позднее был принят облдумой большинством голосов.

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К слову, Алексей Серов, упомянувший саратовского министра, по итогам 2017 года задекларировал доход в 641 тыс. рублей (около 53 416 рублей в месяц при средних зарплатах в регионе около 32 тыс. рублей) и пять квартир площадью от 30 до 62 кв. м (четыре в индивидуальной собственности, а одна — в долевой).

«Смута» в Набережных Челнах

На очередном заседании совета Набережных Челнов участники обсудили ситуацию в сфере ЖКХ.

Депутат от КПРФ Владимир Васев во время своего выступления затронул тему перехода челнинских управляющих компаний в собственность москвичей и их предложение по заключению жильцами прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, попросив городские власти «не давить своим авторитетом» в этом вопросе.

«Исполком выступает против прямых договоров, утверждая, что они приведут к удорожанию коммунальных ресурсов. Ведь при прямых договорах ресурсоснабжающим организациям придется увеличить штаты и создавать свои абонентские отделы. Я считаю, что исполком лукавит, приводя такие аргументы. Тарифы у нас устанавливает республика. И они никак не могут измениться без соответствующих решений Тарифного комитета РТ. И даже если ресурсоснабжающие организации обратятся в комитет с просьбой о повышении тарифов, то оно составит не больше пяти копеек на квартиру в месяц», — цитирует депутата издание «События».

Депутат также коснулся капитального ремонта домов, тема которого для города стала болезненной в этом году — ведь по темпам он находится на 39 месте и на конец первой декады ноября капремонт жилого фонда в автограде выполнен лишь на 81,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Напоследок докладчик высказал пожелание, чтобы капремонт стал прозрачным, попутно обвинив подрядчиков, участвующих в ремонте жилого фонда, в тотальных откатах.

«На сегодня система откатов на капремонте приближается к 20 процентам. Откаты субподрядчикам платятся безналом. 5 процентов генподрядные, тогда как в среднем по Татарстану — 3 процента. Плюс к этому 15 процентов — с сантехники, 12 процентов — с фасадов платится генподрядчику за работы, фактически не производимые: это демонтаж труб и зачистка фасадов зданий. Эти работы выполняет субподрядчик, но по бумагам оформляется на генподрядчика. Я не буду учить правоохранительные органы работе, но могу с уверенностью заявить, что движение этих денежных средств легко отследить и собрать доказательную базу», — цитирует слова депутата издание «Бизнес-онлайн».

Данное заявление без внимания не оставил и мэр Наиль Магдеев, который заявил, что обратится «к правоохранительным органам по заявлению в части откатов» и «прокурор это возьмет в работу», чтобы «выяснить, кто такими противоправными вещами занимается».

Границы «стёрлись»

Важный вопрос разграничения территорий внутри Татарии и по границам с другими регионами обсудили республиканские депутаты и пришли к неожиданным умозаключениям.

На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ обсуждался вопрос регистрации границ муниципальных образований республики, а также изменения в региональный закон «О местном самоуправлении в РТ».

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Рустэм Мерзакреев напомнил, что в регионе на сегодня 956 муниципальных образований, но сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости внесены лишь по 950 из них.

«Внесение в ЕГРН сведений о границах двух муниципальных районов и четырёх поселений затрудняется тем, что несколько сельских населенных пунктов по мере расширения вышли за пределы границ своего района. Это касается Менделеевского и Елабужского районов, где произошло рассечение границы деревни Салтыковка Менделеевского района границей Поспеловского сельского поселения из соседнего района. А в Мензелинском районе граница села Канонерка рассекает границу Старомазинского сельского поселения», — отметил он.

По словам Мерзакреева, было также выявлено, что Сокуры частично прописаны в Сокуровском поселении, а по границам кадастрового учета находятся в Кирбинском, а населённый пункт Полянка частично ушла в Рыбную Слободу, в Альметьевске два дома и вовсе ушли за границу региона.

«Есть и совсем парадоксальные, если не сказать противозаконные, ситуации. Так, два жителя приграничного Агрыза, имея татарстанскую прописку, фактически живут на территории Удмуртии. Такая же ситуация на границе с Самарской областью», — пишет издание «Реальное время».

Карта Республики Татарстан

На заседании комитета прозвучало, что «половина населенного пункта лежит на территории Самарской области, два человека там прописаны».

Председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин отметил, что, «если оставить это так, как есть, то при постановлении границы на кадастровый учет деревни придется делить пополам — одна в одном районе, другая в другом», поэтому исправления вносить надо, чтобы «не было проблем у населения», например, в случае, когда «жители, если примкнут к более статусному муниципальному образованию, могут потерять часть льгот».

"У нас есть райцентры, которые имеют разные статусы. Актаныш — это райцентр, маленький городок, но статус у него сельского поселения. А есть райцентр меньше Актаныша, но носит статус поселка городского типа. А если населенный пункт оказывается в городском поселении, то все льготы отменяются, все тарифы, свет, газ — как в городском поселении», — цитирует главу комитета издание.

Депутаты решили продолжить работу и завершить процесс государственной регистрации границ муниципальных образований в республике до конца 2018 года.

Из полиции «бежит» … молодёжь?

В Татарии ходит слух, что в Управлении МВД Казани не всё гладко — начался массовый отток свежих сотрудников.

«Просят об увольнении в основном молодые, те, кто совсем недавно поступил на службу», — пишет «Бизнес-онлайн» со ссылкой на собственный источник в МВД.

Подобное явление объясняют слухами о предстоящем повышении пенсионного возраста и в рядах правоохранительных органов. То есть, если на сегодня по выслуге лет сотрудники полиции могут уйти на пенсию после 20 лет службы — с 45 лет, то после «инноваций» это станет возможным лишь с 50 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

«Наши источники отмечают, что стресс в связи с этим испытывают в основном рядовые и младшие офицеры. Между собой они обсуждают вариант «уйти, пока не поздно, пока не потеряно время», — добавляет издание.

Официальных заявлений о том, что реформа захватит и силовиков, пока нет.

Акценты экономики

Особое внимание в сфере экономики прошлой недели можно уделить ряду событий.

Республиканские власти озаботились вопросом обеспечения квалифицированными кадрами села, что и стало темой видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами.

Первый заместитель министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов отметил, что из проживающих в сельской местности 907 тыс. человек лишь 8%, или 71 тысяч, работают в сельхозпроизводстве.

«В целом дефицит по различным направлениям составляет более 750 специалистов. Сокращается и количество специалистов, имеющих высшее образование — за 3 года снижение составило 7%. Так, потребность работников массовых профессий в растениеводстве составляет более 977 человек (6%); в животноводстве — около 868 человек (5%). Сложная ситуация и по молодым специалистам, несмотря на наличие в республике двух аграрных высших учебных заведений, 18 средне-специальных учебных заведений, из них 7 ресурсных центров. Доля молодежи до 30 лет, трудоустроенной на селе за последние три года, составляет всего 10%, а доля работников старше пенсионного возраста с 7% в 2014 году выросла до 10% в 2018», — отметил Титов, добавив, что при этом в регионе действуют меры привлечения выпускников на село.

Напомним, подъемные средства для молодых специалистов составляют 300 тыс. рублей, а выпускникам средне-специальных учебных заведений выплачивают 150 тыс. рублей. При этом в первый год работы специалистам положены доплаты — по 7,5 тыс. рублей в месяц. Также с 2014 года в регионе работает механизм мотивированной целевой подготовки, когда студент становится стипендиатом сельхозпредприятия и берет обязательство о трудоустройстве. Таких студентов уже около 200.

Глава Татарии по итогам совещания поручил создать рабочую группу, в которую войдут специалисты минсельхоза РТ, представители вузов, в том числе аграрного университета, чтобы проанализировать ситуацию с подготовкой кадров для агпрокомплекса и нехваткой на селе специалистов.

«Если не будет достойной зарплаты, не будет государственной поддержки, то ничего не будет. Надо изучить производительность труда в сфере животноводства, растениеводства. Нужен соцпакет, нужно жилье молодым специалистам. В целом тут нужна комплексная поддержка. Как работать на селе, если нет агрономов, нет ветеринарных врачей? Мы должны понимать, что за 15 тыс. руб. на селе специалисты оставаться не будут», — заявил он, добавив, что нужна целевая подготовка, а «молодёжь должна быть мотивирована, чтобы вернуться и работать на селе».

Советский плакат. Хороши мои красавицы — всем на вытсавке понравятся!

На прошлой неделе госкорпорация Ростех после окончательного согласования подала в ФАС ходатайство на приобретение 42% акций «Казанского электротехнического завода», готовясь взамен отдать республике 2,6% акций ПАО «КамАз». Всего планировалось, что Ростех получит акции трех предприятий Татарии — АО «Радиоприбор» (Казань), АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и «Казанского электротехнического завода» через посредника — госхолдинг «Связьинвестнефтехим», который и получит эту часть акций автогиганта.

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Тем временем в Казани по итогам открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона был выбран тот, что ляжет в основу важного проекта, реализация которого позволит произвести выплаты вкладчикам «лопнувших банков» Татарии.

Напомним, конкурс направлен на разработку проекта развития участка площадью 759 га, расположенного рядом с жилым массивом Аракчино в Кировском районе Казани. Участок был внесён как уставный вклад республики в Республиканский фонд поддержки. На нём решено построить первый в регионе экорайон. На конкурс было зарегистрировано 122 участника из 20 стран.

«В работах конкурсантов есть много элементов, которые нетипичны для сегодняшней архитектуры современной России: общественные сады, отсутствие визуальных границ между объектами и масса других вещей. Всё это позволяет нам говорить об архитектуре XXI века. Данный проект задаст тренд на совершенно новый уровень жизни людей. Это значимая часть Кировского района, которая имеет все шансы стать жемчужиной новой Казани», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Победителем стал проект российско-французско-британский консорциум под лидерством компании Knight Frank, носящий название «Экополис. Два леса». На участке будут построены коттеджи и многоквартирные дома стоимостью 65−85 тыс. рублей за «квадрат». Это позволит выручить за участок около 10 млрд рублей, но их хватит на небольшую часть выплат. В реестр кредиторов только «Татфондбанка» внесены требования на сумму свыше 158 млрд рублей.

Kzn.ru Победители конкурса

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Сразу два крупных экономических события прошло в регионе на неделе — форум нефтепереработчиков Татарии и второй отраслевой форум по государственно-частному партнерству «Инвестиции в индустрию спорта».

Темой первого форума стала нефтепереработка и нефтегазохимия Татарии. Как и год назад на форуме об итогах работы отчитались представители компании «ТАНЕКО», но того, что ждали от них, так и не состоялось. Речь идёт о долгожданном запуске производства автобензинов, который переносится не первый год. Его намечали в очередной раз на ноябрь, но на форуме обозначили новые сроки — первая декада декабря.

«Компания начнет производство бензинов АИ-92 и АИ-95, а чуть попозже — АИ-98. Всего ежегодно ТАНЕКО планирует выпускать 1,2 млн тонн товарного бензина. Так что потребителю уже скоро можно ожидать нового татарстанского топлива в продаже», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Напомним, нефтегазохимический комплекс Татарии за девять месяцев 2018 года нарастил объём выручки на 38%, а отчисления в консолидированный бюджет республики выросли на 30% — до 57 млрд рублей. Малые нефтяные компании за этот срок нарастили объёмы нефтедобычи — добыто 26 млн 882 тыс. тонн сырья, что на 100 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Ещё один важный вопрос, что обсудили на форуме, — это последствия шестилетнего налогового манёвра для нефтяных компаний.

По словам участника форума, гендиректора московской исследовательской группы «Петромаркет» Ивана Хомутова, реформа отличается от всех своих предшественником тем, что в ней произойдет полная отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты — «пошлин, которые фактически существовали с момента образования постсоветской России, с некоторым перерывом в 1996—1999 годах, и были главным элементом существования российской нефтепереработки». Их обнулят к 2024 году, а вслед за ними — и таможенные субсидии для НПЗ России.

«Это очень важная история, поскольку без таможенной субсидии значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов не может функционировать с прибылью. Если взять ситуацию 2017 года, то окажется, что примерно 61 миллион тонн от 283 миллионов переработанных на российских заводах был переработан с прибылью. А все остальные, то есть 220 миллионов тонн, по сути переработаны с убытком, который был скрыт той самой таможенной субсидией», — цитирует эксперта издание «Бизнес-онлайн».

Напомним, вместо пошлин вводится компенсирующий механизм, или отрицательный акциз. Для его получения нужно соответствовать хотя бы одному из трёх критериев: собственники завода с долей не менее 50% находятся под санкциями, предприятия производят бензины в определенном объеме, при этом часть поставляют на внутренний рынок, завод может заключить соглашение с минэнерго России о модернизации, при том в 2016 году переработало более 600 тыс. тонн сырья или вкладывает не менее 60 млрд рублей в модернизацию. На форуме прозвучало, что будут и «акцизные отщепенцы».

«На самом деле уже сейчас понятно, что есть заводы, которые точно не удовлетворяют ни одному из этих трех условий. Речь идет о так называемых мини-НПЗ, которые переработали в 2016 году 600 тысяч тонн и меньше, которые не производят бензины, у которых нет собственников под санкциями. По сути, это все мини-НПЗ, которые не входят в ВИНК», — объяснил эксперт.

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В рамках же II отраслевого форума по государственно-частному партнерству «Инвестиции в индустрию спорта» правительство Татарии подписало соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. На самом мероприятии Рустам Минниханов отметил, что «на спорте можно зарабатывать деньги».

President.tatar.ru Пленарное заседание II Отраслевого форума по государственно-частному партнерству «Инвестиции в индустрию спорта»

Он отметил, что республика на сегодня «в числе регионов-лидеров страны по развитию спорта и физической культуры». Например, суммарный экономический эффект от чемпионата мира по футболу-2018 в регионе составил 11 млрд рублей.

«Спорт — это здоровье, и я уверен, что на спорте можно зарабатывать деньги. И в первую очередь, надо загрузить наши спортивные объекты. Они должны быть загружены, работать. И второе — эта задача более сложная: надо привлечь частный капитал для строительства спортивных объектов», — сказал Рустам Минниханов.

Вояжи Минниханова

На прошлой неделе делегация Татарии отметилась в двух крупных рабочих командировках — в Томскую область и в город Петропавловск (Казахстан), где проходил XV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием обоих глав государства.

На встрече с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным глава Татарии отметил, что оба региона «в своём стратегическом развитии делают ставку на научно-образовательный комплекс, высокотехнологичное производство, и главными драйверами данной стратегии являются старейшие в России вузы: Томский государственный университет и Казанский федеральный университет».

"Нам следует наращивать взаимодействие в сфере высоких технологий, научно-технического сотрудничества и образования. Обмен информацией, студентами и научными кадрами в сфере модернизации и инноваций может принести реальную выгоду», — выразил мнение Рустам Минниханов и добавил, что регион заинтересован «в расширении поставок товаров и партнерстве в области машиностроения, сотрудничестве в нефтехимической отрасли, расширении взаимных поставок медицинских инструментов и оборудования, лекарств, сотрудничестве в сфере лесоводства».

Напомним, за последние три года межрегиональный товарооборот существенно вырос, составив 1,7 млрд рублей.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Сергей Жвачкин в Томске

В завершение встречи Рустам Минниханов и Сергей Жвачкин подписали соглашение между Татарией и Томской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Также был подписан план мероприятий по реализации данного документа. Соглашение о взаимодействии подписали департамент лесного хозяйства Томской области с министерством лесного хозяйства РТ. Ведомства будут обмениваться опытом работы в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, а ООО «РариТЭК» и АО «Томскавтотранс» договорились о реализации проекта по созданию сервисного центра по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо и дальнейшее их обслуживание в Томской области.

В Петропавловске Рустам Минниханов принял участие в XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, основной темой которого стали новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана. Частью мероприятия стала туристическая выставка, где среди прочих представлена и экспозиция Татарии. В ходе осмотра экспозиции президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о развитии туристического направления в республике доложил Рустам Минниханов. Он также пригласил обоих президентов посетить древний город Болгар и оценить достопримечательности объекта ЮНЕСКО.

Скандал с выплатами инвалидам

Федеральные СМИ на прошлой неделе с возмущением обсуждали приостановку выплат 120 инвалидам Татарии «из-за несовпадений в медицинских справках».

"В конце 2017 года Пенсионный фонд сверил данные с результатами медико-социальной экспертизы. Выяснилось, что в сроках действия справок есть несовпадения. По словам жительницы Казани Гузали Хаялиевой, ошибку допустили именно медики, так как у нее и ПФР справки одинаковые. В результате до выяснения всех обстоятельств ПФР перестал выплачивать пенсии 120 людям с ограниченными возможностями. Ошибку в базе данных ищут на протяжении года», — писало издание Inkazan.

Позднее Управление Пенсионного фонда по РТ официально прокомментировало ситуацию на своём сайте. Уточнялось, что пенсия по инвалидности назначается на основании выписки из акта освидетельствования, выданной территориальным органом МСЭ, где указывается группа инвалидности и срок на который установлена инвалидность.

«Документ должен совпадать с первичными документами подлежащих хранению в органах МСЭ», — уточнялось в сообщении и говорилось, что в декабре 2017 года Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ предоставило ведомству списки по не совпадению первичных сведений, содержащих в органах МСЭ на 120 граждан, получающих пенсию по инвалидности.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Инвалид

Им инвалидность была установлена не бессрочно, а сроком на один год, а «по отдельным категориям граждан и вовсе не совпадала группа инвалидности». Когда годовой срок закончился, гражданам приостановили выплату пенсии до последующего переосвидетельствования и подтверждения инвалидности.

«Каждому гражданину было направлено письмо с уведомлением о расхождении с первичными документами и необходимости обратиться, по рекомендации, в органы МСЭ для контрольного переосвидетельствования и подтверждения инвалидности. Данный процесс был организован с целью приведения выплат в законный порядок», — резюмировало ведомство и добавляло, что «тем гражданам, которые прошли контрольное переосвидетельствование и подтверждена обоснованность инвалидности бессрочно — выплата пенсии возобновлена и выплачена за весь срок в полном объеме со дня ее прекращения».

Первый памятник Нуриеву

Именно в Казани на прошлой неделе торжественно открыли первый в России памятник известному артисту балета, балтемейстеру Рудольфу Нуриеву. Площадка под него была определена в сквере у Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля.

Автор скульптуры — Зураб Церетели, он также прилетел на церемонию торжественного открытия.

«У нас есть Нуриевский фестиваль, а теперь есть памятник «летающему татарину», который установлен около оперного театра. Все наши замыслы реализованы в этой скульптуре», — сказал Рустам Минниханов на церемонии, назвав событие знаковым, так как «Рудольф Нуриев — величина международная» и «такие люди рождаются раз в сто лет».

Почтовые марки Сан-Марино, посвященные Рудольфу Нуриеву

Зураб Церетели отметил, что это его «крик души», а саму Казань назвал уникальным городом.

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Затонувшее «наследство» и вред Волге

На берегах Волги, что находятся в Татарии, активисты-экологи обнаружили пешего рейда 38 бесхозных затонувших объектов, которые вредят окружающей среде.

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В исследовании береговой линии Волги в рамках пешего рейда участвовали специалисты Минприроды России, второй этап проводился уже с использованием аэрофотосъемки.

В республики участники рейда нашли 24 частично затонувших объекта и 13 полностью затонувших, была обнаружена площадка сбора отходов — иловые поля. Ликвидировать объекты эковреда планируется в рамках реализации проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга».

В целом во время исследования береговой линии Волги в 17 регионах было обнаружено свыше 230 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Александр Головнин ИА Красная Весна Вид на Казань с Волги

Напомним, федеральная целевая программа по восстановлению экологической обстановки на Волге, реализуемая Минприроды России, стартовала с 2013 года. С 2019 года планируется переформирование приоритетного проекта в федеральный — «Оздоровление Волги», что вошёл в одно из направлений нацпроекта «Экология». На реализацию проекта планируют выделить более 220 млрд рублей, из которых почти 50 млрд рублей — из внебюджетных источников. Программа оздоровления Волги, рассчитанная на срок до 2025 года, обойдётся в 30 млрд рублей.

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Аварийщики: в пикете и в палатке

Конфликту властей Чистополя, Альметьевска, Зеленодольска с жителями аварийных домов много лет, он базируется на том, что выкупная цена, предлагаемая гражданам, не менялась с 2011 года и составляет чуть более 11 тыс. рублей за «квадрат». Это в несколько раз ниже реальной рыночной цены жилья. Граждане, имеющие квартиры, не хотят выезжать в никуда, не хотят снова влазить в ипотечную кабалу, а власти не готовы поднимать размер выкупной цены до реальной рыночной, и ссылаются на действующее законодательство. В Альметьевске и Зеленодольске администрации начали выселять несогласных по суду, принудительно.

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В середине мая 2018 года жильцов многоквартирного дома на улице Белоглазова, 111, которые не захотели выезжать добровольно, выселили с судебными приставами. Бывшие жильцы тогда говорили, что «компенсация составляет 11 тыс. за квадратный метр, а новое жилье им предложили по 32 тысячи», но «денег платить по ипотеке у пенсионеров нет», а «исполком утверждает, что все сделано строго по букве закона». Позднее дом снесли, но это не остановило бывших жильцов — они поставили палатку у своего бывшего жилища, так и живут. До сих пор, вот уже полгода. Несмотря на похолодание на улице, уйдут со своего «поста» они лишь после выделения им подходящего жилья.

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В комментариях изданию «Idel.Реалии» одна из аварийщиц Елена Г. рассказала, что «уходить не собираемся», но «никакой реакции от администрации за все это время не было». Идею строительства шалаша им предложил сосед.

«Сказал, что может помочь сделать шалаш, чтобы хотя бы от ветра спрятаться. Предложил выкопать яму, сделать каркас из брусьев и обить все коврами — хотя бы дуть не будет. С крышей потом что-нибудь придумаем», — говорит женщина.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

В соседнем Зеленодольске дела пока обстоят лучше — из дома не выгнали, здание не снесли, но уже предупредили, что возможности подключить отопление нет.

Напомним, именно этот город попал в федеральную медиаповестку в связи с предложением властей семьям на время зимы, чтобы не помёрзли, сдать детей в социальный приют. Эта история вызвала общественный резонанс, власти вынуждены были оправдываться, что хотели как лучше, а вовсе не предлагали отдать детей насовсем.

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Вот уже месяц зеленодольцы ходят к мэрии как на работу, пытаясь достучаться до местной администрации и требуя прекратить дела в суде об их принудительном выселении и вывести дома из программы расселения. За всё время одиночных пикетов «исполком предложил бывшим собственникам квартир временно, на отопительный период, переехать в квартиру в 19 кв. м. на условиях аренды между исполкомом и Госжилфондом при президенте РТ». Участники акции отметили, что в этих квартирах жилая площадь только 6−7 кв. м, на которой власти предлагают разместиться семьям в три-четыре человека.

«Зеленодольский городской суд рассмотрел более половины дел по искам исполкома города о принудительном выселении аварийщиков из их домов. Администрация Зеленодольска летом этого года подала более 435 исков к жителям аварийных домов о принудительном выселении», — отмечает издание, добавив, что «большая часть аварийщиков не знает, где они будут жить после принудительного выселения».

Здесь власти города также готовы выплатить не более 11 тыс. рублей за «квадрат» и предлагают оформить ипотеку. Для многих даже социальная ипотека не по карману, да и не хотят горожане еще многие годы тянуть ипотечную кабалу.

От инвалидов Казани — президенту Казахстана

Признав неспособность местных властей решить проблему жителей с ограниченными физическими возможностями, казанские активисты ищут помощи у главы другого государства.

Координаторы инициативной группы «Город без преград» направили открытое обращение к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой приехать в столицу Татарии, чтобы проинспектировать улицу, названную в его честь, на предмет доступности для инвалидов. Очередная пешая прогулка активистов по улице Нурсултана Назарбаева показала, что для представителей маломобильных групп жителей остаётся недоступным пешеходный переход рядом со станцией метро «Суконная слобода».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

«Прогулка состоялась вскоре после того, как в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова появился подарок от казахстанской стороны — скульптурная композиция «Тайказан», названная «символом дружбы народов Казахстана и Татарстана», — пишет издание Idel. Реалии, чьи сотрудники принимали участие в эксперименте.

Чтобы попасть к этому памятнику, нужно преодолеть подземный переход, но в нём оба лифта для маломобильных граждан «не работают, а оборудованные пандусами лестницы настолько круты, что их невозможно преодолеть на коляске без риска получить серьёзные травмы».

В письме главе Казахстана авторы выражают уверенность, что к визиту казахстанского президента республиканские «власти отремонтируют и запустят лифты, обеспечив их соответствие требованиям доступности — установив пандус с надлежащим углом наклона», а другого способа решить проблему с неработающими лифтами активисты не видят, добавляя, что «мнение граждан не является значимым для властей».