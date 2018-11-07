В Казани открыли первый в России памятник Рудольфу Нуриеву

Казань, , 23:21 — REGNUM В Казани открыли первый в России памятник артисту балета и балетмейстеру Рудольфу Нуриеву работы Зураба Церетели. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Глава Татарии Рустам Минниханов, обращаясь к участникам торжественной церемонии, отметил, что Нуриев — величина международная и такие люди рождаются раз в столетие.

«У нас есть Нуриевский фестиваль, а теперь есть памятник «летающему татарину», который установлен около Оперного театра. Все наши замыслы реализованы в этой скульптуре», — подчеркнул Минниханов.

Церетели отметил, что работа над этой скульптурой принесла ему радость.

«Это мой крик души. Я обожаю этот уникальный город, много раз здесь бывал. У вас хорошая история, и ее надо поднять языком искусства», — заключил Церетели.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 году во время визита в Башкирию Церетели говорил, что готов подарить Уфе памятник Нуриеву. Изображение знаменитого танцовщика, с которым Церетели неоднократно довелось общаться лично, «уже отлито в металле, причем в двух вариантах». Велись переговоры о покрытии расходов на доставку, хранение и авторский проект монтажа памятника, общая стоимость работ оценивалась в 10 млн рублей.

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Вопрос о необходимости увековечивания памяти известного артиста, который провел в Уфе свои детские и юношеские годы, давно не стоит, говорили в администрации города.

«Значение таланта нашего земляка Рудольфа Нуриева для мирового, российского искусства трудно переоценить. Ежегодно в Уфе проводится Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуриева, Башкирский государственный театр оперы и балета и Башкирское хореографическое училище, а также одна из столичных улиц названы в его честь», — отмечали в мэрии.

Однако в социальных сетях развернулась дискуссия по вопросу установки памятника. Многие пользователи высказывали неодобрение идее появления скульптуры.

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Рудольф Нуриев — один из самых знаменитых балетмейстеров XX века, советский, английский и французский артист балета и балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. В 1961 году во время гастролей труппы в Париже попросил политического убежища. Впоследствии работал в Лондонском королевском балете, руководил балетной труппой Парижской оперы. В 1984 году в крови Рудольфа Нуриева был обнаружен СПИД. Нуриев умер от осложнений СПИДа 6 января 1993 года.