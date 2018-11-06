Забастовка рабочих на Камчатке, на золотодобывающих предприятиях, входящих в группу «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга, показала не только нестабильную и ухудшающуюся ситуацию на полуострове, но и всю несостоятельность госпрограммы по развитию Дальнего Востока, когда в отчётах чиновников — сплошной «экономический бум», появление новых производств, создание тысяч рабочих мест, а фактически — ухудшение ситуации в регионах, рост безработицы и обнищание народа. Налицо вопиющее несоответствие: структуры Вексельберга, разрабатывающие месторождения золота и серебра на Камчатке, получили беспрецедентные льготы в рамках программ по «поддержке бизнеса в целях развития Дальнего Востока». А жители Камчатки никакой пользы от присутствия одной из крупнейших и богатейших российских компаний не почувствовали. Итогом же всей этой «поддержки бизнеса» и вовсе стала забастовка разозлённых рабочих. Почему?

Рабочие

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«Вахте» можно не платить?

С 29 октября 2018 года на Камчатке бастовали рабочие рудника «Аметистовый», к ним пообещали присоединиться рабочие и других предприятий «Ренова» на полуострове — «АО «Камголд», АО «Камчатское золото».

Однако протесты по поводу недостойной тяжелого труда зарплаты либо вовсе отсутствия зарплаты в течение длительного времени на прошедшей неделе имели место не только на Камчатке.

На очередной «стройке века» в Амурской области, в городе Свободном, строители ГПЗ (газоперерабатывающего завода), которым так любят козырять на Восточном экономическом и прочих многочисленных форумах, также остались без зарплаты. Руководитель подрядной организации «СпецСтройСервис» просто бросил работяг и укатил в Симферополь. В ситуации сейчас разбирается прокуратура. Завод — важнейшее звено технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

А незадолго до этого забастовку объявили рабочие в поселке Тыгда Амурской области — на ещё одном мегапроекте: ВСТО. 50 мужиков, которых дома ждут с заработком семьи, прекратили работу в связи с тем, что не видели зарплату с июня. ВСТО — это трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Это стратегический проект, цель которого — обеспечение энергетической безопасности России. А там подрядчик работягам не платит.

Роберт Келер. Забастовка. 1883

Мало того, до вмешательства прокуратуры отказывались даже трудовые договора выдавать.

А ещё раньше на «многолетнем позорище» — строительстве моста через Амур «Нижнеленинское (ЕАО) — Туньцзян (КНР)» — тоже бастовали рабочие. Им тоже не платила подрядная организация.

И это далеко не полный список. Всех этих забастовщиков объединяет одно название «вахтовики».

Вахтовики очень удобны недобросовестным работодателям — у них нет связей в данном регионе, они напуганы перспективой вернуться домой без денег и не станут «качать права», им не нужно платить северные надбавки, им вообще, как выясняется, можно не платить, можно просто недоплачивать. Как не платил и так и не заплатил работодатель брошенным в мороз в хабаровской тайге в 2017 году рабочим из Бийска.

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Один из главных и, пожалуй, самых глупых постулатов московских чиновников, отвечающих за развитие Дальнего Востока, звучит неизменно:

«В ДФО кадров нет. Их надо завозить из других регионов».

Этот «постулат» они и твердят с 2012 года, когда в Москве было основано первое в истории России Министерство по развитию Дальнего Востока.

Местные, дальневосточные кадры, грамотные, образованные, между тем уезжают с Дальнего Востока так, что пятки сверкают. А куда деваться, если выпускник вуза, даже технического вуза, зачастую имеет возможность устроиться на работу разве что консультантом в торговый центр?

А в рамках многочисленных ТОСЭР на мегапроекты завозят, завозят и завозят приезжих — рабочих из других регионов России или из бывших союзных республик. И добро бы, если бы кадров действительно не хватало и «пустоты» заполняли бы приезжими. Но чаще всего местным просто отказывают в трудоустройстве под надуманными предлогами. Исключения есть, есть крупные компании, которые нанимают на работу жителей дальневосточных регионов, сами обучают, вкладывают собственные средства в подготовку кадров. Но такие компании пока — именно исключение.

Что это даёт дальневосточным субъектам? Давайте разбираться на примере Камчатки, где «вдруг», «нежданно-негаданно» забастовали горняки структур «Реновы».

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«Собачьи бега» в обмен на золото и миллиардные льготы?

В 2016 году структуры группы «Ренова» на Камчатке добились для своего проекта — комбинат «Аметистовое» — статуса «региональный инвестиционный». Это даёт компании право в течение целых 10 лет платить налоги по льготной схеме.

Десятилетие льгот распространяется сразу на два налога: на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на прибыль. Первые два года компания вообще не платит налог на добычу полезных ископаемых, а потом льгота сокращается на 20% ежегодно.

С налогом на прибыль — все тоже просто замечательно: на протяжении всего «льготного десятилетия» компания не платит федеральную часть — 2%, по региональной же части платит от 0 до 10% первые пять лет. Во вторые пять лет оплата должна составлять не менее 10%.

Сэкономленные средства компания тогда обещала направить на геологоразведку и развитие новых месторождений.

Уже в 2018 году, по данным ИА Кам 24, в сентябре, АО «Золото Камчатки» добилось включения своих компаний — «АО «Аметистовое», АО «Камчатское золото» — в ТОСЭР «Камчатка», что также даёт компаниям как административные, так и существенные налоговые преференции.

Kremlin.ru Виктор Вексельберг

Сюда же можно добавить госсубсидии на строительство дорог. В 2014 году на полях Инвестиционного форума «Дальний Восток — 2014», обсуждая с губернатором Камчатки развитие горнорудной отрасли на полуострове, Вексельберг обещал, что его компания начнёт строительство жилья на Камчатке.

Во всех сообщениях правительства Камчатки и компаний «Ренова» на полуострове рапортуют о том, что благодаря всем этим замечательным проектам в регионе создано 1200 рабочих мест. Но, как выясняется сегодня, местные жители работы на «мегапроектах» почти не получили.

Может быть, социальный эффект от присутствия структур «Ренова» на полуострове столь велик, что с лихвой оправдывает грандиозные налоговые льготы?

«Единственный вид социальной помощи со стороны этих структур — спонсорство, наряду со всеми другими компаниями, гонок на собачьих упряжках «Берингия». Ни о какой другой социальной деятельности этих компаний нам неизвестно. Обещанных жилых микрорайонов в селе Тиличики также не появилось. Предшественник «Ренова», «Корякгеолдобыча», вёл куда более обширную социальную деятельность в Корякии. Из 1200 работников на предприятиях «Ренова» наберётся от силы человек 40−50 местных. Набирают туда преимущественно приезжих. Местные жители не видят большого смысла в присутствии этих компаний на Камчатке — что они есть, что их нет. Это ни на что не влияет — для местных. Но вот что возмущает всех, так это колоссальные льготы этим компаниям. За что?! Они добывают золото! Много золота. И много серебра. Пользы от них Камчатке — никакой. Я понимаю, если бы льготы предоставили, например, компании, строящей какой-нибудь судостроительный завод, порт, железную дорогу, автомобильные дороги, которых нет на Камчатке! Но эти компании просто добывают золото и серебро. Господин Вексельберг получает прибыль. А люди, которые живут на Камчатке, не видят никакой пользы от их деятельности. То же можно сказать и о рыбной отрасли. Рыбы в регионе — больше, чем где бы то ни было в России, а народ большой пользы от этого не видит», — поделился мнением главный редактор ИА Кам 24 Владимир Хитров.

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Правительство Камчатки без устали рапортует о средней зарплате в 82 тыс. рублей в месяц. Жители Камчатки эти заявления опровергают, утверждают, что получают в большинстве не более 40 тыс. в месяц, что при камчатских ценах — копейки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как же так — мегапроекты, «бурное», если верить губернатору Илюхину и многоголосому хору Минвостокразвития, развитие, а люди говорят — «ничего этого нет!»?

«Да всё просто. Со средней зарплатой совсем просто. На Камчатке огромное количество силовиков. Это и военные — пограничники, подводники, полиция, ФСБ, прочие. Их очень много, наверное, ни в одном регионе нет столько. У силовиков большие зарплаты, да, они тратят деньги в магазинах. Но они — не местные. Они временные жители здесь. Они очень рано уходят на пенсию и уезжают. Или их переводят на новые места службы. Они здесь долго не задерживаются. Они и голосуют на региональных выборах «как надо» — им всё равно, им здесь не жить. И демографическую статистику «какую надо» обеспечивают. А если убрать из статистики всех силовиков, то населения Камчатки останется — «кот наплакал», и сразу будет видно, в какой нищете оно живёт. Но кому это нужно — считать вот так? Властям точно не нужно», — добавил Владимир Хитров.

Протест на Камчатке растёт с каждым днём

Понять недовольство местных жителей можно. Камчатка — настоящий кладезь богатств — золото, никель, есть месторождения угля, газа. Более 22% добываемой в России рыбы приходится на чудо-полуостров, в год здесь производят 7,5 тыс. тонн красной икры.

NASA Камчатка. Вид из космоса

Телеграм-канал «Недебри» сообщил, что на Камчатке готовятся митинги в защиту протестующих рабочих. Общий девиз:

«Сегодня уволили их — завтра уволят тебя».

Прокомментировать возможность массовых протестных акций на полуострове корреспондент ИА REGNUM попросил депутата краевой думы Камчатского края Михаила Пучковского.

«О митингах говорят, говорят много. Но будут ли они — пока не ясно. Я постоянно нахожусь на связи с рабочими-золотодобытчиками, там всё очень сложно. Люди напуганы, у них и телефоны отбирали, и грозили им, и так далее. А когда люди напуганы, учитывая, что они вахтовики, что им нужно привезти своим семьям реальный заработок, а не пустые карманы, и не гроши, очень сложно спрогнозировать, как будет развиваться эта история дальше. Ситуация на Камчатке ухудшается. Люди возмущены поведением губернатора Илюхина, который даже не появился на руднике, а потом и вовсе заявил, что никакой забастовки нет, что это выдумки. Я не исключаю массовых акций протеста», — сказал депутат.

В последних официальных сообщениях из камчатских структур «Ренова» говорится о том, что 54 горняка из числа забастовщиков уволены. Сообщается также, что «ситуация урегулирована».

Уволенных работников компания за свой счёт доставляет в Петропавловск-Камчатский, а оттуда в «пункты сбора, ближайшие к их месту жительства».

А от пунктов сбора, получается, за свой счёт? Странная получается вахта — невыгодная работникам, как минимум — питание за свой счёт, до дома добираться — тоже. Что же останется от той «высокой» зарплаты, которую без устали декларирует компания? Все — в точности по Некрасову в его «Железной дороге»: «Всё заносили десятники в книжку — брал ли на баню, лежал ли больной…» Почти 200 лет прошло — а как сегодня про камчатских золотодобытчиков написано.

Губернатор Илюхин попросил уволенных рабочих не обращаться к юристам и журналистам

В субботу, 3 ноября, губернатор Владимир Илюхин, днём ранее заявивший, что «никто на Камчатке не бастует», всё-таки встретился с представителями Роструда, прибывшими на полуостров. И немедленно заявил: «Нужна комплексная проверка ситуации».

Kremlin.ru Владимир Илюхин

Но ведь, по версии Илюхина, «никто не бастует». Тогда что же проверять, да ещё и «комплексно»?

"Мне известно, что в результате приостановки работы на карьере с рядом работников были расторгнуты договоры. Представители Роструда в обязательном порядке должны проверить, были ли при увольнении соблюдены права людей, получили ли они те выплаты и компенсации, которые гарантирует им закон, и насколько легитимным в целом было решение о расторжении договоров. Мелочей в работе с людьми не бывает. Понятно, что в трудовом договоре невозможно предусмотреть всех аспектов. Именно поэтому на таких предприятиях, которые находятся в отдаленной местности, формальный подход работодателя недопустим. Руководитель должен знать о том, что беспокоит его подчиненных», — заявил губернатор Илюхин.

Очень правильное заявление, особенно учитывая, ещё раз повторим, что «никто не бастует».

Более того, глава Камчатки, так же в выходной день, 3 ноября, в субботу, дал поручение министру природных ресурсов провести встречи с коллективом других структур группы «Ренова» на Камчатке, чтобы выяснить причины беспокойства рабочих. При этом он также добавил, что решение по ситуации на АО «Аметистовое» необходимо принять в кратчайшие сроки.

Похоже, губернатор Камчатки наконец-то понял, что ситуация может привести к массовым протестам, а такие уже имели место весной — когда Владимиру Илюхину народ на площади собрал «пенсионное ведро» и попросил его уйти на покой.

В социальных сетях камчатцы на запоздалое заявление Илюхина отреагировали ожидаемо:

«Пиар. Этот спектакль про заботу о трудящихся Илюхин устроил исключительно ради пиара. На людей ему всегда было плевать».

В понедельник, 5 ноября, Илюхин всё-таки встретился с уволенными горняками. Встреча состоялась в пассажирском терминале аэропорта Елизово, куда рабочие приехали, чтобы купить билеты домой. Глава Камчатки попросил ещё три дня, чтобы «всё урегулировать».

«Он очень просил нас поменьше общаться с юристами и журналистами», — рассказали рабочие.

Однако замять ситуацию теперь уже вряд ли получится. Как стало известно, глава комитета по труду Государственной думы России Ярослав Нилов обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверить соблюдение трудовых прав рабочих на руднике «Аметистовое» в связи с массовыми увольнениями.

«Согласно имеющейся информации, сотрудники предприятия таким образом наказаны за участие в забастовке с требованием пересмотреть уровень оплаты труда», — говорится в сообщении депутата.

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«Ситуация урегулирована» — до следующей забастовки?

В компании «Золото Камчатки» заявили, что работа на руднике «Аметистовое» продолжена в штатном режиме.

Всё в порядке? И можно продолжать всё в том же духе? Ведь 1200 рабочих мест созданы, а для кого они созданы, какой от них прок Камчатке и её жителям — вряд ли интересует «больших людей». «Большие» люди любят большие цифры и красивые отчеты на красивых экономических форумах. И это, пожалуй, всё, что их интересует.

Однако, говорить о том, что «ситуация урегулирована», как минимум наивно. Чтобы это понять, достаточно просто внимательно изучить, что пишут сегодня жители полуострова в социальных сетях.

«90% трудовых договоров с рабочими заключаются сегодня на кабальных условиях. Рабочий бы и рад возразить, но знает, что на эти возражения ему ответят отказом, и соглашается терпеть. Если бы забастовщики победили, то не только на «Аметистовом» — по всей стране пришлось бы отменять такие договоры. Скорее всего, именно поэтому и КПРФ, и профсоюзы, и трудовая инспекция кинули камчатских работяг. Уж слишком большие интересы капиталистов были бы затронуты».

«Ещё раз доказывает: ЕР, КПРФ и ЛДПР — партии олигархов. Им плевать на трудовой народ».

«Работяг кинули капиталисты — просто из беспросветной жадности. В нашей стране на работяг всем плевать. День народного единства прошёл. Ну, где оно — единство?! Нет его», — пишут камчатцы в социальных сетях.

На камчатском телеканале — новая реклама. АО «Золото Камчатки» приглашает работников. Обещает высокие заработки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 100 рабочих камчатского АО «Аметистовое», входящего в группу «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга, заявили о прекращении работы. Люди были крайне недовольны резким снижением оплаты труда при необоснованном, на их взгляд, завышении планов. Некоторые за сентябрь получили «на руки» менее 10 тысяч рублей. Рабочие пожаловались и на то, что их обязывают проходить медосмотры перед выходом на работу, но время, потраченное на обследование, не оплачивают. Возмущает рабочих и то, что из их и без того небольшой зарплаты высчитывают за питание, завтраки, обеды и ужины, даже если рабочий съел просто булочку в столовой. На других золотодобывающих предприятиях, входящих в структуру «Ренова», также заявили о возможной забастовке.

Колоссальные запасы рыбы, других биоресурсов, золота, серебра и других полезных ископаемых, уникальные целебные источники и потрясающая природа ничего не дают Камчатке в плане развития. Инфраструктура одного из самых красивых в мире регионов настолько убога, что опечалила даже российского премьера Дмитрия Медведева. Во время своего визита на полуостров господин премьер посмотрел на Петропавловск-Камчатский и сказал, что «выглядит он грустно». Сказал — и уехал.

Archive.government Посещение Дмитрием Медведевым Петропавловска-Камчатского

А «грусти» с тех пор на Камчатке только прибавилось.

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