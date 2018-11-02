Десятки бастующих горняков Камчатки уволены «за прогулы»

Петропавловск-Камчатский, , 03:06 — REGNUM Бастующих работников крупнейшего золоторудного месторождения «Аметистовое» увольняют десятками. В настоящее время уволены уже 40 рабочих. В ответ на репрессии горняки готовят обращения в администрацию президента РФ, в Госдуму, в федеральные надзорные органы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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1 ноября, как сообщил водитель грузовика АО «Аметистовое» Сергей Тихонов, представители руководства компании провели встречу с 40 работниками, которые прекратили работу, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. В результате переговоров все 40 человек были уволены.

«Людей приглашали в кабинет, по одному. Несколько представителей руководства каждому из нас довольно жестко предлагали небольшой выбор — либо мы подписываем заявление на увольнение по собственному желанию, либо нас увольняют за прогулы. Кто-то под давлением подписывал бумаги. Но большинство отказалось. Тогда им просто объявили, что они уволены», — привело слова рабочего ИА Кам 24.

«Руководство компании никак не реагировало на наши обращения, не шло на переговоры, не хотело обсуждать условия повышения оплаты труда. Претензии у сотрудников возникли после того, как они получили расчёт за сентябрь, Зарплаты оказались значительно меньше, чем раньше. Некоторые работники за сентябрь вообще получили меньше 10 тысяч рублей! Мы уведомили руководство о нашей акции за 15 дней до её начала. За эти четыре дня в приостановке деятельности приняли участие более 130 человек. Сейчас уволенные рабочие готовят обращение в федеральные надзорные органы, в ГД РФ и к президенту России Владимиру Путину», — добавил рабочий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября горняки крупнейшего на Камчатке месторождения золота АО «Аметистовое», входящего в группу «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга, прекратили работу, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Руководство компании объявило забастовку незаконной, поскольку горняки не оформили её официально. К бастующим горнякам АО «Аметистовое» намерены присоединиться рабочие других компаний, входящих в «Ренова».