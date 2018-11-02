На Камчатке губернатора Илюхина «никаких забастовок нет»

Петропавловск-Камчатский, , 03:14 — REGNUM Губернатор Камчатского края Виктор Илюхин заявил, что на Камчатке нет никакой забастовки горняков, а все разговоры про то, что она есть — выдумки, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Читайте также: Горняки структур «Ренова» на Камчатке не откажутся от забастовки

«Да перестаньте придумывать, там никто не бастует! Там сейчас работают руководители самой компании, ещё два инспектора по труду туда направлены. Дайте день-два и мы разберемся. Людей не обидим», — заявил губернатор Камчатки Виктор Илюхин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года горняки крупнейшего золоторудного месторождения Камчатки «АО «Аметистовое» объявили о приостановке работы. Рабочие требуют повышения оплаты труда, улучшения условий труда. Последней каплей стала зарплата за сентябрь, которая оказалась существенно меньше, чем прежние. Некоторые рабочие, по словам водителя грузовика компании Сергея Тихонова, получили «на руки» меньше 10 тыс. рублей. 40 бастующих рабочих, отказавшихся в ходе переговоров с руководством компании подписать заявления об увольнении по собственному желанию, уволены за прогулы. В ответ горняки готовят обращение в администрацию президента России Владимира Путина, в ГД РФ, в федеральные надзорные органы.