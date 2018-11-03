Роструд пообещал разобраться с увольнением бастующих работников на Камчатке

Москва, , 01:55 — REGNUM Роструд направил своего представителя на месторождение «Аметистовое», находящееся в Камчатском крае, для решения ситуации с увольнением 33 сотрудников предприятия, принимавших участие в забастовке из-за недовольства заработной платой, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что представитель Роструда направился на Камчатку, чтобы выяснить обстоятельства забастовки, а также увольнения бастующих работников предприятия. Предполагается, что наличие представителя ведомства поможет урегулировать ситуацию.

Ранее руководство месторождения «Аметистовое» уволило 33 сотрудников (по некоторым данным — 40) из-за участия в забастовке. Как заявил водитель грузовика на предприятии Сергей Тихонов, представители руководства встретились с бастующими работниками и предложили им на выбор три варианта — либо уволиться по собственному желанию, либо вернуться к работе, либо быть уволенными по статье за прогулы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября горняки одного из крупнейших золотых месторождений АО «Аметистовое», входящее в группу «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга, приостановили работу и вышли на забастовку с требованиями повышения заработной платы и улучшения условий труда. Руководство объявило забастовку незаконной. Губернатор Камчатского края Виктор Илюхин заявил, что никакой забастовки на предприятии нет, а все разговоры о ней — выдумки.

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