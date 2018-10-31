Прибалтийские соседи отомстили Литве за СПГ-терминал

Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР У разбитого корыта

Латвия, Эстония и Финляндия договорились создать общий газовый рынок без участия в нем Литвы. Страны планируют построить газопровод Balticconnector из Финляндии в Эстонию и получать по нему скандинавский газ в дополнение к российскому, лишая таким образом Литву надежды на то, что продукция ее СПГ-терминала будет востребована в регионе, пишет информационно-аналитический портал RuBaltic.

Сообщается, что операторы газовых сетей Латвии, Эстонии и Финляндии Baltic Grid, Elering и Gasum подписали договор о намерении создать к 2020 году единый газовый рынок, а к 2022-му — единую газовую зону.

Проект призван обеспечить Прибалтике диверсификацию источников газа и нивелировать «зависимость» от российских поставок, благодаря чему он, в свою очередь, получит в Брюсселе статус регионального, а также европейское финансирование.

Длина газопровода составит 150 километров, 80 из которых пройдут по дну Финского залива, а предполагаемая производительность — 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Стоимость Balticconnector, строительство которого планируется завершить к 2020 году, оценивается в 287 миллионов евро, 206 из которых должны поступить из фондов ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Подобная перспектива фактически не оставляет Литве шансов на то, чтобы продавать соседям продукцию своего СПГ-терминала в Клайпеде, а самому Independence — шансов на европейское финансирование.

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Как рассказал в своих мемуарах бывший глава МИД Литвы Антанас Валенис, работавший на момент проведения «аферы» с Independence послом в Латвии, между Вильнюсом и Ригой было заключено неформальное соглашение: вместе выбить в Брюсселе деньги на региональный СПГ-терминал и электросмычку со Швецией. Электросмычка должна была пройти из Клайпеды, а СПГ-терминал — располагаться под Ригой. Таким образом, обе страны получили бы свою долю европейского финансирования.

При помощи Латвии электрокабель Nord Balt из Швеции в Литву проложили, а вот Литва, в свою очередь, лоббировать в Брюсселе СПГ-терминал для Латвии не стала.

Вместо этого в Вильнюсе решили убить двух зайцев одним махом и приобрести собственный терминал СПГ. Рассчитывалось, что литовский терминал окажется таким крупным и мощным, что в латвийском уже попросту не будет необходимости.

妖精書士 СПГ-терминал

Однако Евросоюз заявил, что для того, чтобы Independence был признан проектом региональным и мог рассчитывать на финансовую поддержку из Брюсселя, его продукцию должны покупать еще как минимум Латвия и Эстония.

Так, одним решением об объединении в общий газовый рынок Латвия, Эстония и Финляндия свели выгоду Литвы от уловки с терминалом фактически к нулю.

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Спасительный уголь больше не поможет транзиту Латвии?

В ноябре этого года Рижский порт официально продемонстрирует новые терминалы на острове Криеву. Мощность новых терминалов достигает 20 миллионов тонн грузов, сообщили в программе Русского вещания LTV7 «Личное дело». Терминалы на другом берегу Даугавы с четырьмя глубоководными причалами и собственной железнодорожной станцией были построены с тем, чтобы избавить центр Риги от угля.

После ухода нефти и нефтепродуктов, которые составляли основу латвийского транзита, лидирующие позиции в структуре грузооборота Рижского порта занял уголь благодаря своей дешевизне в перевалке. Однако вскоре и он перестанет быть спасательным кругом для Латвии. Сообщается, что связано это с тем, что большая часть Европы к 2030 году совсем откажется от использования данного ресурса в энергетике.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

И решение Европы об отказе от угля в первую очередь ударит именно по Латвии. Фактически оно приведет к тому, что Латвия столкнётся со значительным уменьшением объема транзита угля из России. Будут ли в таком случае оправданы вложенные в строительство новых терминалов инвестиции — неясно.

На сегодняшний момент реализация самого крупного проекта в истории латвийского транзитного бизнеса подходит к концу. В проект, не считая частных инвестиций, в общей сложности вложено 150 миллионов евро, половину из которых выделила Еврокомиссия. Уже в марте 2019 года в Ригу приедут ее представители, чтобы убедиться, что выделенные средства потрачены так, как это и было задумано.

По оценке управляющего Рижского свободного порта Ансиса Зелтиньша, объем перевалки угля новая инфраструктура позволит увеличить. При рассмотрении дальнейших перспектив, по его мнению, в случае отсутствия угля по одной из причин, терминалы смогут обслуживать и другие грузы, так как построенная инфраструктура является мультифункциональной.

Anonīms Рижский свободный порт

Напомним, что Россия для Латвии является единственным поставщиком угля, а Евросоюз — его главным покупателем. Как сообщает LTV7, на сегодняшний день всего через Рижский порт проходит 6% российского угольного экспорта. 83% от этой доли затем направляется в ЕС, где главными покупателями являются Нидерланды (21%), Германия (20%) и Италия (13%).

В лучшие годы через Ригу проходило 14 млн тонн угля. В 2017 году этот показатель составил 11 млн тонн, а в этом году ожидается, что объем перевалки составит 12 млн тонн. Обусловлен прирост лишь тем, что в российском порту Усть-Луга этим летом шел ремонт оборудования, из-за чего часть угля дошла до Риги и обеспечила увеличение показателей. На данный момент уголь занимает 39% в общем объеме грузов рижской гавани.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам председателя правления порта Андриса Америка, в случае прекращения транзита угля через Рижский порт влияние на экономику Риги и Латвии будет весьма негативным.

IMAM HARTOYO Погрузка угля

Усть-Луга перетянет на себя экспорт удобрений из Латвии

«Уралхим» и одна из крупнейших логистических компаний «Ультрамар» объявили о стратегическом партнерстве, которое поможет перевести растущий экспорт минеральных удобрений из прибалтийских портов в российские, сообщает информационно-аналитическое агентство PortNews.

Компании подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется строительство в порту Усть-Луга объектов портовой инфраструктуры, предназначенной для перевалки сухих минеральных удобрений, с последующим созданием многофункционального терминала мощностью до 12 млн тонн в год, сообщает также пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Комментируя подписанное соглашение, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Момцемлидзе подчеркнул, что подобные меры помогут обеспечить «перевод наших грузопотоков из портов Прибалтики, что в целом позволит сократить транспортные издержки». По его словам, общий дополнительный объем перевалки грузов компании «УРАЛХИМ» в отечественных портах после завершения строительства и получения всех необходимых разрешений может составить свыше 2 млн тонн в год.

Генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич, в свою очередь, отметил, что «основными предпосылками начала реализации масштабного инвестиционного проекта послужили два фактора: дефицит портовых мощностей и дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры порта Усть-Луга».

Rossimvolika.ru Флаг Усть-Лужского сельского поселения

В настоящее время в портах Северо-Запада России наблюдается дефицит портовых мощностей по перевалке минеральных удобрений, составляющий, по предварительным оценкам, порядка 10 млн тонн в год. По оценкам же самих производителей, с 2020 года ожидается рост экспортного потенциала, подчеркнул также глава «Ультрамара».

Пока же «Уралхим» посредством своей дочерней компании URALCHEM Trading осуществляет экспорт минеральных удобрений через латвийские порты. В прошлом году SIA Uralchem Trading стала второй по величине компанией в Латвии с оборотом 871,557 миллиона евро.

РЖД смогут отправить в Латвию больше грузов

РЖД рассматривают возможность запуска поездов c увеличенной грузоподъемностью до города Резекне — одного из важнейших транспортных узлов Латвии, что, в свою очередь, увеличит скорость обработки поездов у российско-латвийской границы. Новые локомотивы повышенной мощности смогут вести составы весом до 5,5 тысячи тонн, а это позволит избежать переформирования составов у российско-латвийской границы и увеличить пропускную способность железной дороги, сообщает SputnikЛатвия.

Испытания прохода поездов увеличенного веса прошли в октябре на участке Волоколамск — Себеж Октябрьской железной дороги. На данный момент локомотивы на Октябрьской дороге в основном возят составы весом 4,8−4,9 тысячи тонн. Составы увеличенной грузоподъемностью провели с использованием локомотивов «Пересвет», которые производит Брянский машиностроительный завод. В конце сентября локомотивное депо Великие Луки Октябрьской железной дороги получило девять локомотивов с повышенной мощностью.

Жарков Михаил Октябрьская железная дорога

По словам начальника эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки Сергея Михалченкова, результаты испытаний показали, что для постоянной эксплуатации на участке «реально говорить о весе 5,3 тысячи тонн».

Поезда весом 5,3 тысячи тонн приходят в Великие Луки и сейчас, но раньше часть вагонов от тяжелых поездов приходилось отцеплять и формировать новые составы весом 4,8−4,9 тысячи тонн или использовать толкач. Мощность нового локомотива позволит провести поезд весом 5,3 тысячи тонн без отцепки, а это заметно уменьшает накладное время, нагрузку на локомотивные бригады и дает положительный экономический эффект в целом.

Новые тяжеловесные поезда смогут в скором времени отправиться до латвийского Резекне, если позволят возможности Латвийской железной дороги. Основным грузом должны стать нефть и уголь.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Грузовые цистерны с нефтью

В «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» ранее заявляли, что РЖД не утверждают все заявки грузоотправителей из России, которые готовы осуществлять перевалку в латвийских портах. На сложности с пропуском груза в направлении Латвии жаловались и российские зернопроизводители. Однако в РЖД эти ограничения связывали с возможностями инфраструктуры. Комментируя ситуацию с грузопотоком в направлении латвийских портов, президент РЖД Олег Белозеров отметил, что специальных ограничений на перевозку грузов компания не вводит, «но есть определенные технологические ограничения, которые РЖД обязаны соблюдать».

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Литовский бизнес хочет попасть на российский рынок через Минск

«Что нас объединяет?» — форум c таким названием провели власти Клайпеды, в ходе которого литовская сторона высказалась за возрождение активного сотрудничества с восточными соседями. Спонсорами мероприятия стали одни из крупнейших клайпедских стивидорных компаний, тесно связанных с Белоруссией, пишет Baltnews.

Один из непосредственных инициаторов проведения форума — депутат Сейма от партии «Движение либералов» и кандидат на пост мэра города-порта в 2019 году — Симонас Гентвилас напомнил, что литовские предприятия все еще являются одними из крупнейших инвесторов в Белоруссии, а белорусский транзит, в свою очередь, формирует порядка 35% деятельности всего Клайпедского порта. Кроме этого, 60% всех грузопотоков, перевозимых по литовским железным дорогам, идут либо в Белоруссию, либо обратно.

Lettered Клайпедский порт

Тем не менее, ввиду сохраняющейся политической напряженности между Вильнюсом и Минском, Литва может потерять часть белорусских грузов, которые затем могут быть перенаправлены в Латвию.

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Парламентарий также утверждал, что Литва могла бы гораздо активнее работать на восточном направлении, а Белоруссию, по его словам, необходимо рассматривать как «трамплин» для литовских предпринимателей на российский рынок, который для отечественного бизнеса не менее важен, чем белорусский.

«Беларусь — это трамплин для выхода на российский рынок. Сегодня Литва должна по-новому открыть восточное направление, так как за последние годы мы научились работать и на западных рынках, мы успешно преодолели российский кризис, теперь мы не зависим от одной лишь России, а это значит, что сейчас в самый раз взглянуть на Восток по-новому, обрести его вновь», — заявил Гентвилас в ходе своего выступления на форуме.

Groubani Белоруссия и Литва на карте Европы

Клайпедские власти в лице двух вице-мэров Артураса Шульцаса и Юдиты Симонавичюте, которые также представляют партию «Движение либералов», заявили, что столица литовского Приморья жизненно зависит от Белоруссии как стратегического торгового партнера. Согласно их утверждениям, у Клайпедского морского порта попросту нет альтернативы белорусским грузопотокам.

«У нас нет альтернативы… Если белорусы решат направить грузы в другие порты, что тогда произойдет с Клайпедским?» — задалась вопросом Симонавичюте, подчеркнув, что Вильнюсу следует как можно скорее возродить регулярные политические контакты с Минском, чего сейчас не происходит. По ее мнению, бизнес двух стран договориться может и успешно это делает, а вот литовским политикам стоит «прекратить мешать людям работать».

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