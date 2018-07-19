Минск собирается активнее использовать порты Латвии для перевалки грузов

Рига, , 17:23 — REGNUM Латвийские порты крайне важны для перевалки белорусских грузов, и поэтому Минск планирует активно использовать это направление. Об этом говорил сегодня, 19 июля, глава МИД Белоруссии Владимир Макей на переговорах со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом в Риге.

На встрече стороны согласовывали межправительственный среднесрочный план мероприятий по основным направлениям сотрудничества на основании договоренностей, которые были достигнуты во время визита в республику в феврале латвийского премьер-министра Мариса Кучинскиса. В частности, Макей заявил, что белорусская сторона намерена и дальше активно использовать портовую инфраструктуру Латвии, так как «вопрос диверсификации абсолютно важен для любой страны и экономики». По словам главы МИД Белоруссии, соответствующий вопрос войдет в повестку дня заседания межправительственной комиссии.

Клайпедский порт в Литве компании Белоруссии эксплуатируют по большей части для перевалки калийных удобрений, и им выгодно это делать, отметил Макей. Через латвийские порты переваливают также около 64% темных нефтепродуктов и более 80% светлых. Кроме того, по словам белорусского министра, это направление поставок для республики важно и в связи с китайской инициативой «Один пояс и один путь», коридора «Север-Юг», белорусские эксперты уже имеют планы и будут работать в перспективе.

Напомним, что ещё в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перенаправления поставок белорусских нефтепродуктов с прибалтийских портов на российские, поскольку почти все черное золото НПЗ республики получают из России. Официальный Минск, в свою очередь, объяснял отказ от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийских долгосрочными контрактами, а также намного более выгодными условиями, чем те, что может предложить РФ. РЖД предоставляло ранее белорусским компаниям скидки на транспортировку грузов, однако существенно это ситуацию не изменило. До сих пор вопрос с переориентацией транзита остаётся открытым, и это может стать поводом для очередной напряженности в отношении между странами.

Как передавало ИА REGNUM, по мнению экспертов, сегодня предлагаемая схема перевалки белорусских нефтепродуктов через порты РФ остаётся экономически нецелесообразной. Это связано с тем, что при транспортировке грузов через российские порты существенно растет время доставки и протяженность маршрутов. С прибалтийскими портами другая ситуация, и поэтому они могут предлагать Белоруссии низкие тарифы. Заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский ранее отмечал, что чтобы лучше мотивировать белорусских грузоотправителей везти грузы через Усть-Лугу и Санкт-Петербург, российская железная дорога должна дать почти нулевые тарифы на перевалку грузов в направлении этих портов. В этой ситуации ждать, что Белоруссия перенаправит грузы, бессмысленно. Решением проблемы может стать развитие инфраструктуры, в том числе восстановление железной дороги Полоцк — Псков — Гдов с прямым выходом на Усть-Лугу.

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