Порты: Прибалтика активно ищет грузы в Китае и Белоруссии

Анна Мейзер, , 12:17 — REGNUM

Литовские железные дороги будут перевозить грузы в порт Гамбурга

Компания «Литовские железные дороги» (ЛЖД) начнет перевозить грузы в порт Гамбурга, пишет Sputnik Литва.

Как сообщила пресс-служба ведомства, ЛЖД подписали соглашение о сотрудничестве с немецким портом и чешской транспортно-экспедиторской компанией Metrans.

По словам начальника дирекции грузовых перевозок литовской железнодорожной компании Эгидиюса Лазаускаса, сотрудничество с немецким портом гарантирует Литве связь со всей Европой, так как Гамбург является привлекательным железнодорожным центром для логистических компаний.

«Мы постоянно открываем новые возможности для развития бизнеса за рубежом, а Германия является одним из наших важнейших зарубежных рынков, где мы видим большой потенциал», — отметил Лазаускас.

Гамбург является крупнейшим портом Германии, а также одним из самых важных центров распределения грузов в Европе. Он занимается грузоперевозками по Северному морю и Балтийскому морям. Ежегодно в немецком порту переваливается около 15 миллионов стандартных контейнеров, а в день через него проходят до 220 товарных поездов.

Как ранее сообщали сами ЛЖД, литовская госкомпания планирует войти в пятерку крупнейших перевозчиков в Евросоюзе. На данный момент уже утверждена долгосрочная стратегия до 2030 года, согласно которой компания планирует увеличить объем перевозимых грузов до 70 миллионов тонн в год.

«Ростерминалуголь» перестанет делиться грузопотоком с Латвией

Крупнейший в европейской части России терминал по перевалке угля — «Ростерминалуголь» обработал с начала года по сентябрь свыше 15,4 миллиона тонн угля, что почти на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится на официальном сайте компании. Главная причина спада грузооборота — плановый ремонт. А в Рижском порту на этом фоне, напротив, наблюдается значительный прирост перевалки угля, сообщает Sputnik Латвия.

По данным, предоставленным «Ростерминалуглем», за девять месяцев 2018 года на терминале было выгружено 213 925 вагонов, доставивших в порт 15,3 миллиона тонн угля. А в 2017 году с января по сентябрь на экспорт было перевалено почти 18,4 миллиона тонн угля.

Снижение грузопотока вынужденное и связано с ремонтом, отмечают в компании. В настоящее время крупнейший на северо-западе России специализированный терминал по перевалке угля ведет замену одного из двух тандемных вагоноопрокидывателей. Инвестиции в проект превышают 500 миллионов рублей, а введение в строй нового высокотехнологичного оборудования планируется до конца 2018 года.

Напомним, что «Ростерминалуголь» обеспечивает российской угольной продукцией из Кузбасса и других угольных бассейнов потребителей в Европе, странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На фоне сокращения возможностей терминала по перевалке в этом году часть грузопотока перенял на себя Рижский порт: по итогам девяти месяцев работы текущего года грузооборот латвийского порта вышел в плюс, и основную долю в структуре перевалки составил уголь. С января по сентябрь в Рижском порту было перегружено 9,3 миллиона тонн грузов, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Транзит российского угля является одним из основных направлений деятельности крупнейшего латвийского порта — он составляет около 40% всего грузооборота. Председатель правления Рижского порта Андрис Америкс уверен, что в ближайшие пять лет эта ситуация не изменится. Тем не менее, стоит отметить, что в России сейчас активно наращивают собственную инфраструктуру по перевалке угля.

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Ранее руководство Морского торгового порта Усть-Луга сообщило, что намерено поменять структуру грузооборота: было принято решение сосредоточиться на перевалке навалочных и генеральных грузов и постепенно вывести из своей номенклатуры грузы ро-ро. В компании это объяснили тем, что объем экспорта угля растет, а портовых мощностей не хватает — сейчас угольные терминалы работают на пределе своих возможностей.

Кроме прочего, Россия начала строить на западном берегу Кольского залива комплекс перегрузки угля «Лавна» — проект, который также подразумевает строительство железнодорожной ветки, соединяющей поселок Выходной с Лавной, и причалов для загрузки морских балкеров дедвейтом до 150 тысяч тонн.

По оценкам экспертов, увеличить объемы экспорта угля поможет и развитие портовой инфраструктуры в Мурманске. Новые возможности позволят перевести грузопотоки из портов Прибалтики и повысить транзит угля из Казахстана, возможности которого ограничены дефицитом специализированных мощностей.

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Угольный терминал-банкрот Таллинского порта продан финнам

Государственный концерн «Таллинский порт» (Tallinna Sadam) избавился от неприбыльного актива — своего угольного терминала Coal Terminal в порту Мууга, расположенном в северо-центральной части Эстонии, пишет информационно-аналитическое агентство Portnews.

Как сообщила пресс-служба «Таллинского порта», терминал был продан финской компании — оператору портовых терминалов Oy M Rauanheimo Ab. Продаже предшествовала процедура банкротства эстонского терминала. Сумма сделки пока не разглашается.

Oy M Rauanheimo Ab управляет грузовыми терминалами, включая угольные, в 10 различных портах Финляндии — от Калайоки до Хамина.

В конце июня текущего года «Таллинский порт» подписал контракт с эстонским предприятием MPG AgroProduction OÜ о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса в районе теперь уже бывшего угольного терминала в гавани Мууга.

Ранее «Таллинский порт» также сообщал о продаже технического оборудования и снаряжения угольного терминала для скорейшей очистки территории, а компания Coal Terminal AS была объявлена банкротом весной 2017.

Напомним, что, согласно последним прогнозам, порты Эстонии и Латвии к 2020 году должны лишиться еще порядка 60% российских грузов, по мере того, как Россия продолжает переориентировать грузопотоки на собственные портовые мощности на Балтийском море. По словам заместителя руководителя «Росморречфлота» Надежды Жихаревой, грузооборот портов северо-запада России к 2020 году вырастет на 60 миллионов тонн в год.

Общий объем перевалки российских грузов в портах прибалтийских республик в 2017 году составил 42,5 миллиона тонн.

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В войне за белорусские грузы Латвия пытается заполучить и китайские

Белоруссия является одним из наиболее актуальных стратегических целевых рынков для Рижского свободного порта, на котором совместно с ЛЖД, министерством сообщения и другими представителями отрасли ведется активная работа по привлечению грузов и развитию сотрудничества. И сейчас Рига четко нацелена конкурировать с Литвой за привлечение белорусских грузов.

Как сообщал новостной портал Delfi.lv, со 2 по 4 октября в Минске прошла ежегодная Белорусская транспортная неделя и международная выставка «Транспорт и логистика», активное участие в которых приняла многочисленная делегация из Латвии, включая управляющего Рижского свободного порта Ансиса Зелтиньша.

Работа по установлению тесных контактов в транзитной отрасли между Белоруссией и Латвией продолжает набирать обороты как в дипломатическо-политической плоскости, так и на уровне бизнес-контактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии взял курс на стратегическое торгово-экономическое партнёрство с Латвией именно с целью обеспечить беспрепятственный выход к морю. О сотрудничестве с Латвией белорусский президент Александр Лукашенко высказался прямо и лаконично: «Вместе мы можем заработать».

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«Латвию и Белоруссию связывают хорошие и конструктивные соседские отношения. Более того, у нас общие приоритеты дальнейшего развития, и Белоруссия является важным партнером, обладающим большим опытом международных перевозок», —отметил министр транспорта Улдис Аугулис на открытии международной транспортной выставки в Минске.

К концу августа этого года объем белорусских грузов, перевезенных по латвийской железной дороге, вырос более чем на 60%. Таким образом, транспортируемые в латвийские порты белорусские грузы обеспечивают работу и железной дороге, и портам.

Согласно прогнозам, в 2018 году белорусская транспортная отрасль достигнет оборота приблизительно в 4 миллиарда долларов, и предприятия латвийского логистического сектора также претендуют на свою часть «белорусского пирога».

Как пояснил член правления портового предприятия Riga Conteiner Terminal Валдис Андерсонс: «Белоруссия является одним из ближайших к нам производителей, а также важным рынком как для импортных, так и для экспортных грузов. В последние годы у Беларуси развивается успешное сотрудничество с Китаем и в производственной, и в транзитной сфере. Поскольку сейчас Китай является производителем, экспортером и инвестором мирового масштаба, это серьезный аргумент в пользу сотрудничества с Белоруссией для всего латвийского логистического сектора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский транзит из России Латвией был упущен ввиду идеологическо-политической позиции страны. В связи с чем латвийские политики и предприниматели активно ищут другие возможности заполучить транзит из Китая.

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Иранская нефть снова прибыла в Китай

Китай получил новую порцию иранской нефти — впервые за последние четыре года. Судно Национальной иранской танкерной компании (NITC), перевозившее 2 миллиона баррелей иранской нефти, выгрузило сырье в резервуар для хранения в порту Далянь на северо-востоке Китая. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов Refinitiv Eikon сообщило иранское деловое издание Financial Tribune. Известно также, что три других танкера планируют прибыть в Далянь в течение следующей недели или двух.

Иран является третьим по величине производителем в ОПЕК. Сейчас, на фоне возобновления американских санкций, которые вступят в силу уже 4 ноября, страна находит все меньше танкеров и резервуаров для хранения своей нефти.

Ранее, во время первого раунда санкций в 2014 году, Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) арендовала хранилища в Даляне, откуда нефть впоследствии поставлялась в Южную Корею и Индию.

Крупный нефтяной танкер Dune компании NITC покинул иранский порт на острове Харк 12 сентября, а уже 10 октября судно доставило и выгрузило нефть в зоне таможенного хранения в порту Ксинганг.

В Ксинганге находится несколько нефтебаз, включая коммерческие и стратегические резервуары. Коммерческое хранение сырья в этом регионе осуществляют и порт Далянь (Dalian Port PDA Co Ltd), и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC).

Некоторые из поставленных иранских грузов могут остаться на некоторое время в хранилище, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в регионе, контролируемые CNPC, не оснащены мощностями для обработки иранской нефти.

С июля текущего года покупатели иранской нефти в Китае, в том числе государственная интегрированная энергетическая и химическая компания Sinopec и госкомпания Zhuhai Zhenrong Corp, являющаяся крупнейшим покупателем иранской нефти в мире, переместили свои грузы на суда, принадлежащие NITC, чтобы продолжать поставки и после возобновления Вашингтоном антииранских санкций.

Хранение нефти в подобного рода резервуарах дает владельцу груза возможность продавать ее как напрямую Пекину, так и другим потребителям в регионе.