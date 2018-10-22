Ростов-на-Дону направил в колледж в Керчи диагностический комплекс

Ростов-на-Дону, , 08:28 — REGNUM Оценку степени повреждений и возможности дальнейшей эксплуатации помещений политехничекого колледжа в Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство и взрыв, проведут с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П». Аппарат направили в помощь крымским специалистам сотрудники главного управления МЧС России по Ростовской области, сообщает ИА REGNUM.

По информации регионального ведомства, оценка состояния зданий занимает не более недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первые часы после трагедии в Керчь из Ростова-на-Дону вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. К месту происшествия отправились психологи, спасатели и медицинские модули. Кроме того, донской губернатор Василий Голубев сообщил, что больницы Ростовской области готовы принять пострадавших от рук «керченского стрелка».

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Ростовская область готова принять пострадавших из Керчи

Вместе с тем в образовательных учреждениях Ростовской области на прошлой неделе были ужесточены меры безопасности. В некоторых школах были установлены стационарные металлодетекторы, через которые ученики попадают в здание. Часть руководителей решила все запасные выходы временно закрыть.

ИА REGNUM напоминает, что по последним данным в медицинских учреждениях Крыма, Москвы и Краснодарского края проходят лечение 50 пострадавших в вооружённой атаке на политехнический колледж в Керчи. Несколько пострадавших уже выписаны из больниц. Всего жертвами нападения стали 20 человек. 21 погибший — Владислав Росляков, которого следователи считают единственным подозреваемым в совершении массового убийства людей.

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