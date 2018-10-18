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Эхо керченской трагедии: ростовчане зажгли свечи в память погибших

Общество

К мемориалу «Мать и дитя» горожане принесли игрушки и цветы

Эхо керченской трагедии: ростовчане зажгли свечи в память погибших
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Стихийный мемориал в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 18 октября 2018, 19:08 — REGNUM  В Ростове-на-Дону прошла акция в память о погибших в керченском политехническом колледже. Мемориал памяти молодёжь организовала возле памятника «Мать и дитя» в районе Театральной площади. Сотни горожан принесли игрушки и цветы, зажгли свечи в память о жертвах «керченского стрелка», сообщает ИА REGNUM.

«Молодежь Ростова изготовила тематический баннер «Керчь! Ростов-на-Дону с вами! Соболезнуем родным и близким». Он установлен рядом со скульптурной композицией», — уточнили в пресс-службе администрации города-миллионника.

ИА REGNUM напоминает, что ранее соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в керченской трагедии выразили представители органов законодательной и исполнительной власти, жители региона.

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В частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал произошедшее в Керчи «верхом кощунства», а спикер донского парламента Александр Ищенко призвал жителей Дона объединиться.

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«Мы все должны сплотиться!» — спикер заксобрания Ростовской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в керченском политехническом колледже был убит 21 человек, десятки попали в больницы. В расстреле людей, а затем и взрыве следователи подозревают студента этого колледжа Владислава Рослякова, который после массового убийства сверстников покончил с собой. С 18 октября в Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур по погибшим.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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