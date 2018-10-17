«Готовимся к газовой атаке!» — в Ростовской области горит мусорный полигон

Таганрог, Ростовская область, , 11:43 — REGNUM В Ростовской области огнеборцы тушат пожар, вспыхнувший на территории мусорного полигона в Таганроге. Свалка твёрдых бытовых отходов загорелась на Николаевском шоссе сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В социальным сетях тем временем жители приморского города и близлежащих населенных пунктов оставляют комментарии, в которых жалуются на то, что ветер относит дым на жилые дома. Из-за этого людям нечем дышать. По информации очевидцев, свалка загорелась ещё ночью, «так как утром уже стоял столб дыма».

«Горит родимая. Сады ароматическим дымом окутала«, — написал один из участников сообщества «Мой Таганрог» в соцсети «ВКонтакте».

»Готовимся к газовой атаке. Люди, проживающие на Садах-1, ночью были вынуждены забирать детей, бросать дома и уезжать к знакомым и родственникам. Ситуация опасная. От властей никаких известий. Люди просят помощи«, — отметил ещё один комментатор.

По информации ведомства, с огнём борются 24 человека и 12 единиц техники.

«Сил и средств достаточно. Площадь возгорания уточняется», — уточнили в МЧС.