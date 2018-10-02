Нижегородское правительство, отправленное в отставку сразу после инаугурации Глеба Никитина, почти полностью сформировали на прошлой неделе. В целом неделя была наполнена кадровыми решениями, развенчанием слухов и скандалами коррупционной направленности. Переназначены 16 министров, выбран по итогам конкурса министр культуры — им стала глава управления госохраны объектов культурного наследия области Надежда Преподобная, которая обошла в борьбе заместителя министра культуры Аллу Забегалову, также участвовавшую в конкурсе. Новым сельхозминистром стал глава администрации Дальнеконстантиновского района Николай Денисов.

Нижний Новгород

Также Глеб Никитин заявил, что «никакой специальной политики на омоложение правительства нет», а «настоящая эффективная команда — это симбиоз мудрости и молодости». В большом интервью глава Нижегородской области отметил, что для формирования команды он использовал «дружеский хантинг» из Татарии, и пригласил «свежую кровь» — новых людей, которые принесли с собой свой опыт, свои знания. А при выборе министра культуры Глеб Никитин и вовсе растерялся — «выбор был очень сложный — все кандидаты очень достойные, хоть монетку кидай». При этом Никитин добавил, что он «искренне ориентирован на местных», но подобрать кадры, которые бы соответствовали его требованиям, удаётся не всегда.

Большая пресс-конференция главы Нижнего Новгорода Владимира Панова прошла на прошлой неделе. На ней он опроверг слухи о своем уходе — «у нас каждое должностное лицо через короткое время начинают провожать», обвинил частных перевозчиков в уклонении от уплаты налогов и рассказал, что согласен с идеей переноса административного центра из кремля.

Admgor.nnov.ru Владимир Панов

Правительство Нижегородской области выступило против проекта завершения строительства Чебоксарской ГЭС, связанного с подъемом Чебоксарского водохранилища, и напомнило, что он получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы пять лет назад и некорректно сопоставлять лишь экономические схемы вариантов завершения строительства ГЭС.

Главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника — усадьба Рукавишниковых перешло из федеральной в региональную собственность. Нижегородское правительство предложило ПАО «Сбербанк» выступить финансовым партнером для достройки домов ЖК «Новинки Smart City» и рассматривает возможность открытия представительства Сербии в Нижегородской области.

А в Нижнем Новгороде начат выбор конкурсного поставщика для 143 школ. Претенденты на контракт должны будут взять обязательства по модернизации оборудования и по выполнению текущего ремонта пищеблока. А цена на закупку продуктов будет согласовываться с мэрией.

«Нулевые чтения» самого важного документа региона на 2019 год прошли на прошлой неделе. К этому дню от парламентариев поступили предложения по увеличению объемов финансирования программы местных инициатив, по увеличению средств на создание инженерной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. На 2019 год доходы областного бюджета планируются в объеме 141,4 млрд рублей, бюджет будет бездефицитным. Наибольший объем средств будет направлен на реализацию госпрограммы развития образования — 36,2 млрд рублей.

Пять депутатов Заксобрания Нижегородской области в декларациях о доходах скрыли наличие транспортных средств и недвижимости. Эти нарушения выявила прокуратура, но фамилии нарушителей обнародовать не стала. Ранее за сокрытие сведений о доходах в Нижнем Новгороде городской депутат лишился мандата. Ждёт ли это и областных депутатов, неизвестно. Прокурор области внёс председателю регионального парламента представление.

В нижегородской медиа-сфере — скандал. Старейшую газету, сменившую собственника с экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, проходящего фигурантом уголовного дела, пытаются закрыть. Новый владелец ограничил выпуск еженедельника до двух раз в год, что, по сути, можно приравнять к закрытию издания, существовавшего с 1932 года. Горожане написали открытое письмо в защиту издания, а главный редактор газеты рассказал в открытом обращении, что на самом деле происходит в газете после смены владельца — гонорары не платят два месяца, «московские хозяева нижегородской газеты задолжали типографии, и это при том, что на счёте издания денег для этого достаточно», а «средства на существование газеты приходилось буквально выбивать».

Станок офсетной печати

В отношении экс-главы администрации Арзамаса Игоря Киселева возбудили уголовное дело. Его обвиняют в служебном подлоге, связанном с расселением аварийного фонда: договор на строительство новых домов был заключен, а фактически их никто не возвёл — на участке стоят недострои. Несмотря на это, по мнению следствия, Киселев подписал отчёт о приёмке и положенные 44 млн рублей с застройщика не взыскал. Более того, чиновник требовал переселить жильцов аварийного в эти «дома-невидимки». А тем временем в Дзержинске заместитель главы администрации Александр Кабанов приговорён к 3,5 годам колонии в связи с нецелевым расходованием средств бюджета при ликвидации шламонакопителя «Белое море».

«Команда Никитина»

Практически завершилось формирование правительства Нижегородской области, которое по регламенту после инаугурации было отправлено в отставку и стало работать в статусе исполняющих обязанности. С 4 октября 2018 года работать без этой приставки начали все министры, кроме и.о. министра экологии и и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. А вот заместителей главы должно еще согласовать Законодательное собрание Нижегородской области.

«Сейчас могу с уверенностью сказать, что кадровый состав команды правительства Нижегородской области почти полностью сформирован. Надеюсь, что каждый министр приложит максимум усилий для повышения качества жизни нижегородцев», — отметил Глеб Никитин.

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Позднее стало известно, что после полугодового конкурса наконец-то выбран министр культуры. Им стала глава управления госохраны объектов культурного наследия области Надежда Преподобная, которая обошла в борьбе за место заместителя министра культуры Аллу Забегалову, также участвовавшую в отборе.

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«Я благодарю всех участников конкурсного отбора. У каждого из вас есть свои сильные стороны, и выбирать министра культуры было непросто. Путь, который прошли, как претенденты на пост, так и члены экспертной комиссии, был очень сложным, но интересным. Каждый из нас получил новый опыт, а программа «Команда правительства» показала свою эффективность», — подчеркнул Глеб Никитин, а позднее в интервью федеральному изданию «РИА Новости» отметил, что «выбор был очень сложный — все кандидаты очень достойные, хоть монетку кидай».

Зал совещаний

Кресло министра сельского хозяйства и продовольствия, освободившееся после ухода в отставку в конце сентября 2018 года Алексея Морозова, занял бывший глава Дальнеконстантиновского района Николай Денисов.

«У Николая Денисова большой опыт работы в сфере сельского хозяйства. Он прошел путь от механика в колхозе до начальника сельхозуправления, а затем и руководителя администрации Дальнеконстантиновского района, в экономике которого ведущую роль играет именно агропромышленный комплекс», — отметил Никитин, представляя нового главу министерства.

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О формировании своей команды Глеб Никитин достаточно подробно рассказал в интервью, размещенном на официальном сайте правительства. Говоря о «варягах» — назначенных на посты заместителей Андрее Харине и Александре Югове, которых словно в укор ставят главе региона нижегородские СМИ, он сообщил, что «искренне ориентирован на местных, но подобрать кадры, которые бы соответствовали моим требованиям, на эти позиции из нижегородцев не удалось».

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Губернатор также уточнил, что курса на омоложение правительства нет.

«Никакой специальной политики на омоложение нет. Я считаю, что настоящая эффективная команда — это симбиоз мудрости и молодости», — уточнил Никитин, добавив, что, помимо этого, использовал «дружеский хантинг».

Government-nnov.ru Глеб Никитин и Игорь Носов

Речь идёт о назначенном в июле 2018 года выходце из Татарии Игоре Носове, ставшем еще одним заместителем Никитина.

«Можно отдельно сказать про «дружеский хантинг» из Татарстана, который у нас происходит. Татарстан — признанный лидер по целому ряду направлений: это и работа с инвесторами, и благоустройство городов и населенных пунктов, создание современной комфортной среды для жизни. При поддержке руководства республики мы, возможно, продолжим приглашать оттуда специалистов, чтобы они эту практику приносили на нашу землю. Разумеется, эти вопросы мы согласовываем и обсуждаем с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, и я очень благодарен ему за поддержку», — добавил глава региона, а также отметил, что, когда «приглашаешь «свежую кровь», новых людей», то они «приносят с собой свой опыт, свои знания, свои уровни компетенции», что тоже полезно региону.

Большая пресс-конференция мэра

Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов в рамках большой пресс-конференции на прошлой неделе опроверг несколько слухов, поделился мнением по ряду вопросов и заверил, что никуда уходить не планирует.

Напомним, осенью в ряде СМИ стали активно муссироваться слухи о возможном переходе назначенного в январе 2018 года Панова на более высокую должность. Поговаривали, что речь идёт о кресле в правительстве.

«Мои полномочия истекают через пять лет. Пока ни о каком переходе речи быть не может, — ответил Владимир Панов на вопрос о возможной смене работы и добавил, что «у нас каждое должностное лицо через короткое время начинают провожать».

Отвечая на вопрос о маршрутной сети, Владимир Панов отметил, что все отменённые маршруты не вернут и решено вносить изменения в существующие, а насколько это будет глобально, зависит от количества выведенных автобусов.

«У ряда частных перевозчиков выявлены нарушения: водители получают по 11 тысяч рублей, значит компании уклоняются от налогов. В то же время МП «Нижегородпассажиравтотранс» зарплату увеличили до 45 тысяч рублей. Ситуация там сложная: долги увеличились до 1,5 млрд рублей», — отмечает издание «Нижний Новгород» со ссылкой на слова мэра.

Admgor.nnov.ru Автобус

Еще один вопрос, свою позицию по которому озвучил глава, — это возможный перенос административного центра из кремля.

«Но перенести администрацию не так просто, как хотелось бы. Пятый корпус я бы хотел перенести за пределы кремля», — резюмировал он.

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Экономические акценты

Важным событием недели с далеко идущими перспективами можно назвать обсуждение возможности открытия в Нижнем Новгороде представительства Сербии. Это может положительно повлиять на интерес иностранных инвесторов.

Напомним, в мае 2018 года Нижегородская область подписала с сербской делегацией межправительственное соглашение о сотрудничестве, подтверждая свою готовность развивать культурно-образовательную и торгово-экономическую кооперацию, а в сентябре сербская делегация посетила регион для обсуждения конкретных направлений взаимодействия.

«Следующим нашим шагом станет вероятное открытие Представительства Республики Сербской в Нижегородской области. Кроме того, мы рассматриваем возможность проведения Дней нижегородской культуры в Республике Сербской», — отметил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи с президентом Сербии Милорадом Додиком, состоявшейся во время визита нижегородской делегации.

А тем временем список региональной собственности пополнился еще одним зданием. На прошлой неделе главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника — усадьба Рукавишниковых было передано области федеральным центром.

«Правоотношения, которые были у этого музея, не были оформлены до конца. По сути, он располагался здесь без правовых оснований. Совместные действия всех государственных органов завершились тем, что, наконец-то, эта визитная карточка Нижегородской области не просто перешла в пользование в установленном порядке музею, но и это здание, все строения переданы в собственность региона. Это принципиальный момент, потому что все материально-имущественные отношения должны быть упорядочены», — отметил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Artem Korzhimanov Усадьба Рукавишниковых

Среди событий прошедшей недели также можно отметить старт открытого конкурса по выбору единого организатора питания в 143 школах Нижнего Новгорода. Постановление об этом подписал глава города Владимир Панов. Он также отметил, что сегодня организатор питания пользуется тем оборудованием, что уже есть в школе, но по новым правилам «он должен будет взять обязательства по модернизации оборудования и по выполнению текущего ремонта пищеблока».

Также, по словам градоначальника, победившее в конкурсе предприятие должно будет согласовывать цены на закупку продуктов с мэрией, «чтобы не было сомнений в том, что цена соответствует качеству».

В сфере долевого строительства и проблемных недостроев также есть новости. Глеб Никитин встретился 5 октября с заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Олегом Ганеевым и председателем Волго-Вятского банка Сбербанка России Петром Колтыпиным. На встрече одной из основных тем стала новая модель финансирования долевого жилищного строительства в рамках изменений в федеральном и региональном законодательстве. Правительство региона предложило банку выступить финансовым партнером для достройки домов ЖК «Новинки Smart City». На сегодня завершается работа по оценке рисков и рационализации финансовой модели возможного сотрудничества. При этом, по словам Глеба Никитина, схема основана на создании регионального оператора и финансовом участии Сбербанка.

Чебоксарская ГЭС: позиция власти

Нижегородские власти повторно высказали свое мнение по вопросу достройки Чебоксарского водохранилища и повышения уровня воды на ГЭС. Этот вопрос обсуждался на совещании под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Козака 2 октября. На нём был зачитан доклад аналитического центра при правительстве РФ.

Авторы документа оценили последствия повышения уровня воды на Чебоксарской ГЭС с текущей отметки 63 метра до 68 метров, сочтя, что нынешний уровень воды ведет к ухудшению экологической обстановки, экономическим потерям и обойдется в 238 млрд рублей. При этом звучало, что повышение отметки будет обходиться в 136 млрд рублей.

Нижегородские власти же настаивают, что именно подъём уровня воды приведет к негативным для региона последствиям.

«Мы выступаем против любых вариантов завершения строительства, связанных с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища как до 68 м, так и до каких-либо иных отметок», — приводит газета «Коммерсантъ» позицию областных властей, которые также напомнили, что проект поднятия уровня Чебоксарского «моря» уже имеет отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, оформленное в 2013 году.

Иван Слива Чебоксарская ГЭС

Нижегородские власти считают, что нужно «как минимум оценить угрозу для объекта культурного наследия — Макарьевского монастыря, а также ущерб, который понесет Нижегородская область от возможного подтопления территорий, в том числе жилой застройки», например, перенос трёх объектов наследия потребует расходов в районе 2 млрд рублей.

Власти Чувашии, наоборот, придерживаются мнения, что сложившаяся ситуация не может устраивать, и ссылаются на то, что идёт «прогрессирующее ухудшение экологии водохранилища», «происходит бурный рост так называемых сине-зеленых водорослей, вода «цветет» и в негодность приходят объекты инженерной защиты на всем протяжении от Чебоксар до Нижнего Новгорода, а также «нет нормального судоходства на Волге».

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По итогам правительственного совещания была поддержана именно нижегородская позиция о нецелесообразности подъёма уровня Чебоксарской ГЭС до 68 метров.

«Нулевые чтения» бюджета

На прошлой неделе представители Заксобрания, власти региона и заинтересованные лица обсудили главный финансовый документ области на 2019 год — бюджет. Как ранее и было решено, для него провели так называемые «нулевые чтения».

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

3 октября на рабочем совещании речь шла «О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области и об основных принципах и подходах формирования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Было озвучено, что к предварительному обсуждению от депутатов поступили предложения по увеличению объемов финансирования программы местных инициатив, по увеличению средств на создание инженерной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. Глеб Никитин отметил, что предложения учтут.

«Что касается прорывных направлений: мы планируем ликвидировать дефицит в финансировании территориальной программы государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. В 2017 году дефицит был равен 2 млрд рублей, в текущем году — около 800 млн рублей. В 2019 году мы планируем уйти от дефицита и обеспечить финансирование в полном объеме. Рассчитываю, что это отразится на качестве оказания медицинских услуг. В течение года мы провели очень большую работу по разработке методики формирования модельных бюджетов. По моему поручению рассчитаны модельные бюджеты для всех муниципалитетов региона. Благодаря этому мы сможем увеличить финансовую помощь на 51% к 2018 году — объем на 2019 год составит 12,3 млрд рублей», — отметил губернатор.

Спикер Евгений Лебедев добавил, что к первому чтению документа, которое пройдёт не позднее 25 октября, он подходит уже с багажом совместных наработок с правительством.

Известно, что на 2019 год доходная и расходная части будут одинаковыми, то есть бюджет планируется бездефицитным — 141,4 млрд рублей. Основная часть расходов запланирована на развитие образования — 36,2 млрд рублей, здравоохранения — 24,3 млрд рублей, социальную поддержку граждан — 24,3 млрд рублей, развитие транспортной системы — 15,2 млрд рублей и развитие агропромышленного комплекса — 3,3 млрд рублей.

Депутатские декларации и нарушители

Прокуратура Нижегородской области провела проверку декларационной кампании депутатов Законодательного собрания региона за 2017 год, и в этот раз не обошлось без нарушений. Сразу пятеро депутатов Заксобрания оказались настолько забывчивы, что не указали в декларациях о доходах наличие транспортных средств и недвижимости.

Председателю регионального парламента внесено представление, его исполнение взято на контроль. Фамилии нарушителей не обнародованы.

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Bestalex Заксобрание Нижегородской области

Напомним, в 2018 году один из депутатов думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин уже лишился мандата за некорректную информацию в декларации. Он «забыл» указать в ней заём на 9 млн рублей. После представления надзорного органа его лишили полномочий досрочно.

А в 2017 году в думе Ижевска за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов, также и в Пензе были отозваны полномочия у трех депутатов из 14, в чьих декларациях были обнаружены нарушения. Остальные 11 народных избранников отделались предупреждением, в противном случае возникла бы блокировка работы законотворческого органа.

«Умерщвление» газеты

В июле 2018 года стало известно, что у медиа-активов бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова появится новый собственник. Помимо телекомпании «Волга», компании из структур «Ростеха» была продана старейшая газета Нижнего Новгорода — выпускаемый с 1932 года «Нижегородский рабочий», который ранее выходил как многостраничный еженедельник. В начале октября читатели свежего выпуска не увидели, а на сайте газеты появилось открытое письмо главного редактора Юрия Ищенко, адресованное губернатору Глебу Никитину, мэру Владимиру Панову и главе Союза журналистов Нижегородской области Ольге Носковой.

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«Очередной номер газеты «Нижегородский рабочий» не вышел в печать. И больше уже не выйдет. Новый собственник издания — ООО «Русэнерго» принял решение сократить выпуск газеты до двух раз в год. Фактически это означает закрытие одной из старейших газет региона, известного и прославленного бренда Нижнего Новгорода. Эта газета им не нужна. А мнение нижегородцев их не интересует», — писал Ищенко.

Он также рассказал о том, что творческим работникам с июля не платят гонорары, а менджерам по рекламе — комиссионные.

«27 июля этого года «Нижегородский рабочий» купила московская компания ООО «Русэнерго». Скорее всего, москвичей заставили «отжать» издание у бывшего владельца, экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Александровича Кондрашова, находящегося под заочным арестом. Мы надеялись, что новый собственник заинтересован в улучшении и продвижении издания. Разработали программу развития газеты. Но новые хозяева с самого начала дали понять, что старейшая общественно-политическая газета Нижнего Новгорода их абсолютно не интересует. Они не только не захотели познакомиться с деятельностью газеты и коллективом, но даже не перезаключили трудовые договора с сотрудниками, хотя зачем-то забрали в столицу всю документацию газеты и наши трудовые книжки», — отмечал главный редактор газеты в открытом письме.

Станок офсетной печати

Юрий Ищенко рассказал, что продавать издание собственник также не хочет, хотя был найден инвестор, который «готов был выкупить бренд даже с долгами и развивать». В своем открытом обращении он назвал возникшую ситуацию «демонстративным умерщвлением старейшей нижегородской газеты».

Позднее горожане написали открытое письмо в поддержку газету, в котором пытались привлечь внимание власти города к ситуации и не дать закрыть рупор общественности, называя среди причин — политическую смелость газеты.

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Районные скандалы

Заместитель главы Дзержинска Александр Кабанов на прошлой неделе был осужден на 3,5 года колонии-поселения, но приговор пока в законную силу не вступил. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере»).

По данным следствия, шесть лет назад администрация Дзержинска подписала с ОАО «Сибур-Нефтехим» договор о безвозмездной передаче шламонакопителя «Белое море». Он находится на территории завода «Капролактам», в обмен экс-собственник должен был принять участие в финансировании работ по консервации шламонакопителя. ОАО в августе 2013 года перечислил «дочке» — АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер» 77 млн рублей. Их перевели на счета администрации, а те должны были направить средства на работы по консервации шламонакопителя. В 2016—2017 годах 65 млн рублей из бюджета, имеющие целевое назначение, были потрачены мэрией города на иные цели.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Противоправные действия представителей администрации г. Дзержинск были выявлены сотрудниками УФСБ по Нижегородской области», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Puankare Шламонакопитель «Белое море»

Приговор может быть еще обжалован.

Между тем уголовное дело возбуждено и в другом городе региона — Арзамасе. Здесь фигурантом дела о служебном подлоге стал бывший глава Игорь Киселев. Следствие считает, что по программе расселения аварийного фонда власти города заключили контракт с некоей фирмой, которая должна была построить три дома в микрорайоне «Южный» к ноябрю 2016 года, но строительство домов так и не было завершено, и квартиры для расселения мэрия не получила. А вот аванс и штраф с застройщика никто не взыскал.

«Подозреваемый, исходя из ложно понимаемых интересов службы, мер к расторжению контрактов и взысканию со строительной фирмы уплаченной денежной суммы (свыше 44 миллионов рублей), уплаты процентов на нее, а также возмещению причиненных администрации города Арзамаса убытков, не предпринял», — отметили следователи.

Более того, глава администрации в марте 2017 года подписал отчет об исполнении мероприятий программы, где указал заведомо несоответствующую действительности дату ввода домов в эксплуатацию. Там же отмечалось, что средства бюджета, выделенные под программу, были полностью израсходованы. И после этого подозреваемым были подписаны иски «к гражданам о понуждении их к переселению» — в недостроенные по факту дома. Расследование по делу продолжается.

«Игорь Киселев стал главой администрации Арзамаса в 2015 году. В 2016-м те же депутаты, что его единогласно избрали, предложили ему уйти в отставку, чтобы город перешёл на одноглавую модель управления, но он отказался. В итоге в 2017 году в отставку добровольно ушла глава города Татьяна Парусова, а он — за ней автоматически», — отметил политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях.

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