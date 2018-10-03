Нижегородской культуре назначили министра: конкурс завершён

Нижний Новгород, , 03:41 — REGNUM Завершлся полугодовой конкурс на должность министра культуры Нижегородской области, которая пустовала с апреля 2018 года после добровольной отставки Сергея Горина, в сентябре избранного в Думу Нижнего Новгорода. Новым исполняющим обязанности министра стала глава управления госохраны объектов культурного наследия области Надежда Преподобная, обойдя в борьбе заместителя министра культуры Аллу Забегалову, также участвовавшую в отборе и прошедшую в последний этап, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, отбор проходил через портал «Команда правительства», запущенный по инициативе главы региона. На первом этапе на должность министра претендовали около 850 человек, из которых до тестирования были допущены 613. Три отборочных этапа отсеяли еще часть желающих и в списке осталось 245 человек, число которых в итоге сократилось до 35. А уже на очную защиту предложенных программ допущены были 11 человек, а осталось пятеро представительниц прекрасного пола, из которых уже глава региона Глеб Никитин по результатам личного собеседования и выбрал наиболее подходящего кандидата.

За несколько дней до назначения главы министерства культуры Никитин назначил своего заместителя, который будет в числе прочего курировать и это ведомство. Им стал уроженец Красноярска Александр Югов, с марта 2018 года работавший на посту главы Управления Росимущества по Нижегородской области. Он занял в правительстве место Дмитрия Сватковского, избранного депутатом Госдумы.

Новый министр культуры области Надежда Преподобная занимала свой пост руководителя управления госохраны объектов культурного наследия региона с конца августа 2017 года. До этого она была заместителем министра экологии и природных ресурсов. Новый министр культуры родом из Нижегородской области, по образованию — юрист. С 2007 года работает в правительстве Нижегородской области в разных ведомствах и должностях.