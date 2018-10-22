5 октября 2018 года Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу Казахстана, где обозначил цели на 2019 год. Чем же оно отличается от посланий 31 января 2017 года и 10 января 2018 года?

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

1. Содержанием. Предыдущие два послания были сугубо экономическими. В новом внимание уделено и вопросам внутренней и внешней политики.

2. Формой подачи. Два предыдущих послания президент не зачитывал. Он выступал в эфире только с текстом анонса. А сам документ появлялся позднее на сайтах госорганов. Это послание впервые за три года президент зачитал полностью.

3. Временем появления. Предыдущие послания появлялись в большинстве своем в январе. Нынешнее — в начале октября. Так гораздо удобнее для государственного аппарата. Пока не принят государственный бюджет, можно внести в него все упомянутые в послании поправки. После январских посланий требовалось вносить коррективы в уже утвержденный документ.

Akorda.kz Послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 2018

Послание называется «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и состоит из нескольких частей:

Рост доходов населения Повышение качества жизни Создание комфортной среды проживания Госаппарат, ориентированный на потребности граждан Эффективная внешняя политика Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразования в стране

Три раздела посвящены экономике и доходам граждан, один касается государственного управления, по одному разделу досталось внешней и внутренней политике.

Послание отражает следующую проблему: в течение четырех последних лет экономический рост в стране сопровождался снижением реальных доходов населения. Это снижало доверие граждан к государству. Теперь основной упор сделан на повышении благосостояния.

В разделе «Рост доходов населения» отдельно можно отметить следующие положения:

Повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года в 1,5 раза — с 28 до 42 тысяч тенге. При этом минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму. 30 миллиардов тенге ежегодно должны выделяться на повышение занятости в рамках «Дорожной карты бизнеса». С 1 января 2019 года должны подняться пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч минимальных расчетных показателей с увеличением штрафов. Должна быть ликвидирована служба экономических расследований комитета государственных доходов с передачей ее функций в комитет финансового мониторинга. Должна быть сокращена теневая экономика. С 1 января 2019 года должны приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога. Правительству рекомендовано направить дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет. Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов рекомендовано предоставить долгосрочную тенговую ликвидность в размере не менее 600 миллиардов тенге.

Непонятно правда, как стремление повысить доходы населения сочетается с госполитикой по повышению налогов для бизнеса и введению дополнительных сборов с фрилансеров. Тем не менее, пока вот так: одна рука дает, другая отнимает. Вероятно, так обеспечивается некий баланс идей внутри государственного аппарата.

Казахстанский тенге

В разделе «Повышение качества жизни» можно отметить следующие предложения:

В течение пяти лет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП. Систему и методики обучения Назарбаев Интеллектуальных школ сделать единым стандартом для государственных школ. Правительству предусмотреть в республиканском бюджете на 2019−2021 годы дополнительно 50 миллиардов тенге для регионов, испытывающих наибольший дефицит ученических мест и проблемы с трехсменными и аварийными школами. Разработать и принять в следующем году Закон «О статусе педагога». Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций. Создать комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг. С 1 января 2019 года все поликлиники и больницы перевести на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации.

При этом очевидно, что ряд предложений не может быть реализован в срок: к примеру, цифровое ведение медицинской документации сейчас невозможно, потому что электронные медицинские системы внедрены далеко не во всех клиниках, а стандарты Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ) в обычных школах невозможно внедрить, потому что разница в финансировании из расчета на одного ученика между НИШ и остальными школами достигает 20 раз.

В разделе «Создание комфортной среды проживания» из важных предложений можно отметить следующие:

Выдача жилищных сертификатов для частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Системное развитие городской и региональной инфраструктуры. Улучшение экологической обстановки. Разработка прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2030 года, которая должна стать новой картой управляемой урбанизации страны. Подготовка прагматичной программы развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования. Принятие правительством совместно с администрацией президента «Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел». Дальнейшая модернизация судебной системы.

Этот раздел отразил основные запросы со стороны населения и является реакцией на критику внутри страны.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

В разделе «Госаппарат, ориентированный на потребности граждан» основным было одобрение пилотного проекта по созданию новой системы государственной службы. Его реализацией займется Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Проект был опробован в четырех государственных органах и был признан успешным. Там выросла заработная плата, увеличился конкурс на вакантные места, снизился отток госслужащих. Также заявлено создание Национального офиса по модернизации при администрации президента, создание единой базы земельных ресурсов и недвижимости, сокращение числа совещаний в правительстве (сейчас их проводится до семи в день).

Стоит пояснить, чем плохи совещания. В Казахстане они превратились в способ ухода от ответственности за принятие решений. Если оценить ситуацию в динамике, то эффективность работы государственного аппарата в Казахстане снижается с 2000 года, что особенно заметно в сравнении с набирающим обороты Узбекистаном.

В разделе «Эффективная внешняя политика» перечислены внешнеполитические ориентиры страны. Первыми идут отношения с Россией и ЕАЭС. Цитата:

«Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей. Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный участник мировых экономических отношений».

В целом ничего существенного во внешней политике не меняется. Сделан больший упор на прагматизм, то есть деидеологизированную политику. Однако конкретных указаний по шагам в этом направлении в послании нет.

Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Слева направо Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев

В разделе «Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразования в стране» отражены основные внутриполитические приоритеты и направления работы. Подтверждено продолжение программы «Рухани жангыру», 2019 год объявлен Годом молодежи, будет развиваться массовый школьный туризм. Также объявлено о проекте по продвижению идеологии труда на сельских территориях и проекте создания детского военно-патриотического объединения.

Это очередное обращение к молодежи свидетельствует о том, что чиновники до сих пор не совсем понимают, какова казахстанская молодежь на самом деле, и не читают социологические исследования.

Остальные предложения тоже вызывают вопросы. Массовый школьный туризм — явление полезное, но довольно затратное и доступное пока только школьникам из крупных городов.

Собственно, каких-то политических изменений в разделе предложено не было. Намечен тренд на консервацию системы, что подтверждают последние реформы выборного законодательства вроде выборов в маслихаты только по партийным спискам.

В целом в послании хорошие и нужные предложения перемежаются с устаревшими концептами. В нем все еще не отражен ряд важнейших для страны проблем.

С самим посланием можно познакомиться на сайте президента Казахстана.

Читайте также: Доходы населения Казахстана в динамике: лукавая статистика

Читайте также: Коррупция в Казахстане и ее влияние на экономику страны

Читайте также: Лидерство в Средней Азии: о развитии экономик Казахстана и Узбекистана