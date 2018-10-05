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Назарбаев поручил продлить действие «Дорожной карты бизнеса» до 2025 года

Экономика

На реализацию программы планируется ежегодно выделять не менее $54 млн

Назарбаев поручил продлить действие «Дорожной карты бизнеса» до 2025 года
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 5 октября 2018, 09:08 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил продлить действие программы «Дорожная карта бизнеса-2020» до 2025 года. Об этом глава государства сказал 5 октября 2018 года в ходе своего послания народу, которое транслируется пресс-службой президента.

Назарбаев отметил, что в ходе поездок по регионам его убедили в эффективности данной программы. На реализацию программы планируется ежегодно выделять не менее 20 млрд тенге ($54 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором рассмотрел вопросы социально-экономического развития Казахстана.

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Экономика Казахстана
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