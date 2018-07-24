Коррупция в Казахстане и ее влияние на экономику страны

Марат Шибутов, Наталья Малярчук, , 21:06 — REGNUM

Власть в Казахстане приняла на вооружение лозунг «Люди — новая нефть!» и решила заняться повышением налогов и платежей с населения. Отметим основные вехи:

Внедрение системы социального медицинского страхования;

Внедрение Единого социального платежа для самозанятых (ожидается);

Обязательные взносы фрилансеров в Единый пенсионный фонд с 14 июля 2018 года;

Утверждение формы обязательной декларации о доходах. Декларирование будет введено с 2020 года.

Остановимся на двух моментах — единый социальный платеж и пенсионные взносы для фрилансеров.

В сумму единого социального платежа (далее ЕСП) для самозанятых включаются суммы индивидуального подоходного налога (10% от ЕСП), обязательного пенсионного взноса (40% от ЕСП) социального отчисления в Государственный фонд социального страхования (10% от ЕСП), социального взноса в Фонд социального медицинского страхования (40% от ЕСП).

Фрилансеры же должны платить пенсионные взносы в Единый национальный пенсионный фонд в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы и не выше 10% 75-кратного минимального размера заработной платы.

Сколько денег можно получить от самозанятых и фрилансеров?

Сейчас сумма единого социального платежа для самозанятых составляет для городских жителей 28 860 тенге в год (около 5300 р.), а для сельских жителей — 8664 тенге (около 1600 р.). Отчислять эти платежи должны следующие категории самозанятых (кроме работодателей):

самостоятельные работники;

члены кооператива;

помогающие (неоплачиваемые) работники семейных предприятий.

В городах в первом квартале 2018 года таких было 705 416 человек, а в селах — 1 203 351 человек. Если представить ситуацию, что все эти люди заплатят единый социальный платеж, то получится 30 784 138 824 тенге (около 5,6 млрд рублей).

Почти 31 миллиард тенге — много это или мало?

Откроем статистический бюллетень министерства финансов Казахстана за 2017 год и посмотрим размеры индивидуального подоходного налога, полученного за год. Он составляет 750 миллиардов тенге. Сколько же составит ожидаемая прибавка в процентах? Целых 4,1%, причем просто общий рост по сравнению с 2016 годом составил 59 миллиардов тенге или 7,9%.

ЕСП составит в общих налоговых поступлениях 0,45%. А если учесть, что там внутри три социальных платежа, а сам индивидуальный подоходный налог составляет 10% от ЕСП, то надо все делить на 10. Собственно, весь подоходный налог с самозанятых — это 3,1 миллиарда тенге. Фактически это нововведение прибавит к общей сумме налогов 0,045%, а к индивидуальному подоходному налогу — 0,41%. То есть это настолько мизерная сумма, что ее даже не стоит рассматривать.

Теперь про фрилансеров. Размер индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, то есть с заработной платы работников, составляет 676 миллиардов тенге. Вряд ли фрилансеры, заключающие договора, получают сумму большую, чем 10% от общего фона заработной платы страны, так что можно предположить, что в единый пенсионный фонд пойдет около 69 миллиардов тенге в год. Хотя это очень и очень оптимистичный сценарий. В реальности ни в России, ни в Белоруссии больших выплат налогов от самозанятых и фрилансеров государство не увидело.

Но допустим, что Казахстан не сможет выжить без 31 миллиарда тенге от самозанятых, а Единый пенсионный фонд страны не продержится без 69 миллиардов тенге. То есть общий объем предполагаемых отчислений от населения — 100 миллиардов тенге.

Можно ли их взять где-нибудь в бюджете, не затрагивая население? Да, как минимум двумя способами:

Снизить финансовые нарушения и коррупцию при использовании бюджетных средств;

Лучше управлять государственным имуществом.

Финансовые нарушения и коррупция при использовании бюджетных средств

Начнем с финансовых нарушений и коррупции. Имеющиеся официальные данные о финансовых нарушениях и неэффективно использованных бюджетных средствах, по данным Счетного комитета Казахстана, не позволяют полностью оценить масштабы и нанесенный экономике Казахстана ущерб, потому что проверки выборочные и охватывают в основном программы, а не постоянную государственную деятельность. Вместе с тем они позволяют выявить имеющиеся тенденции и определить сферы, наиболее подверженные коррупции.

За период с 2013 по 2016 годы сумма выявленных финансовых нарушений, включая неэффективно использованные бюджетные средства, составила 1,7 трлн тенге или 6,9 млрд долл. США. Пик растрат пришелся на 2015 год и составил 874,3 млрд тенге или 4,7 млрд долл. США.

В целом уровень коррупции в госсекторе оценивается Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции. По оценке агентства, ежегодные потенциальные потери экономики Казахстана от коррупции составляют около 3,8 млрд долларов США, что составляет около 10% от годового бюджета страны.

Также есть еще следующая оценка:

«Национальным бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службой) разыскивается 82 должностных лица, из которых две трети находится за рубежом. Они разыскиваются за злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток, создание организованных преступных сообществ, хищение денежных средств и их отмывание. Общий ущерб государству оценивается на сумму свыше 1,1 триллиона тенге», — сообщил председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе интернет-конференции.

Оценка делалась на основе данных по ущербу от правонарушений, отнесенных казахстанским законодательством к коррупционным (взяточничество, мошенничество и иные противоправные действия, ведущие к перераспределению уже созданного производителями дохода).

Сумма финансовых нарушений, включая неэффективно использованных бюджетных средств

Год Сумма, KZT (млрд) Сумма, USD (млрд) 2013 191,0 1,24 2014 355,2 1,94 2015 874,3 4,70 2016 267,9 0,78

По данным Счетного комитета Республики Казахстан

Основной объем финансовых нарушений, включая неэффективно использованные бюджетные средства, зафиксирован в процессе реализации государственных программ.

Антирекорд поставлен при исполнении следующих государственных программ:

Программа по развитию космической деятельности на 2010−2014 гг. — 81,1% нарушений от общей сумму бюджетных средств, выделенных на реализацию программы;

Программа «Информационный Казахстан — 2020» — 46,4% нарушений от общей сумму бюджетных средств, выделенных на реализацию программы;

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» — 32,2% нарушений от общей сумму бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

Общая сумма финансовых нарушений, включая неэффективно использованные средства, зафиксированная Счетным комитетом Казахстана при реализации государственных программ за период с 2013 по 2016 годы, составила 6,7 трлн тенге или 2,07 млрд долл. США. И здесь следует отметить снижающуюся с каждым годом открытость в предоставлении данных со стороны Счетного комитета Казахстана.

Финансовые нарушения, включая неэффективно использованные средства, выявленные в ходе реализации государственных программ, млн тенге

Программа Всего выделено % выявленных нарушений от выделенных средств Выявленные нарушения 2013 2014 2015 2016 Программа развития здравоохранения «Саламаты Қазақстан» на 2011−2015 гг. 415 605,7 16,2 1 800 - 65 800 - Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010−2014 гг. 6 500 000 2,4 22 300 137 200 - - Программа по развитию горно-металлургической отрасли на 2010−2014 гг. 1 151 400 0,001 14 - - - Программа по развитию нефтегазового сектора на 2010−2014 гг. 5 195 937 0,07 3 800 - - - Программа «Ак булак» на 2011−2020 гг. 1 273 859 3,2 42 000 - - - Программа Модернизация ЖКХ на 2011−2020 гг. 1 099 373 1,7 18 700 - - - Программа «Дорожная карта занятости — 2020» 391 500 8,4 9 100 23 900 - - Программа развития и функционирования языков на 2011−2020 гг. 19 134,9 15,7 - 3 020 - - Программа обеспечения безопасности дорожного движения в РК на 2012−2014 гг. 3 155,6 4,2 - 133 - - Программа по развитию космической деятельности на 2010−2014 гг. 128 300 81,1 - 104 100 - - Программа «Информационный Казахстан — 2020» 121 400 46,4 - - 55 900 - Программа по развитию агропромышленного комплекса на 2013−2020 гг. «Агробизнес-2020» 2 102 300 5,2 - - - 110 400 Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 244 284,1 32,2 - - - 78 900

По данным Счетного комитета Республики Казахстан

Из этих данных видно, что финансовые нарушения при использовании бюджетных средств составляют 190−870 миллиардов тенге в год

как минимум. И это в несколько раз больше сумм, которые хотят получать с самозанятых и фрилансеров.

Управление государственной собственностью

Теперь про государственную собственность. Посмотрим, сколько она приносит дохода.

Доходы от государственной собственности в 2017 году составили 104,867 млрд тенге. Они делятся по следующим категориям:

Поступления части чистого дохода государственных предприятий — 12,535 млрд тенге

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности — 22,849 млрд тенге

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности — 3,077 млрд тенге

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности — 53,400 млрд тенге

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета — 3,265 млрд тенге

Прочие доходы от государственной собственности — 8,574 млрд тенге.

Получается, что больше всего государство получает денег от сданной в аренду собственности.

А что же с расходами бюджета? Как ни странно, но на квазигосударственные и подведомственные организации государство, как владелец, еще и тратит деньги. И это в 3,5 раза больше, чем полученные от них же доходы. 105 миллиардов тенге доходов и 348 миллиардов тенге расходов — это не очень хорошее соотношение.

Пополнение уставных фондов и целевые вклады в объекты квазигосударственного сектора в 2017 году

Назначение расходов Сумма, млрд тенге Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики 74,552 Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» для поддержки отечественных экспортеров 13,900 Увеличение уставного капитала АО «Национальный центр космических исследований и технологий» для последующего увеличения уставного капитала ДТОО «Институт космической техники и технологий» по проекту «Создание научно-экспериментальной лаборатории разработки и испытания космической техники и технологий» 0,300 Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса 18,060 Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» для реализации механизма гарантирования долевых вкладов» 10,000 Увеличение уставного капитала АО «Международный аэропорт Астана» 3,470 Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Банк развития Казахстана» для реализации лизингового финансирования проектов обрабатывающей промышленности и инфраструктуры через АО «БРК-Лизинг» 20,000 Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора для реализации проектов по заимствованию субъектов квазигосударственного сектора 0,569 Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» 7,675 Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса 14,967 Увеличение уставного капитала НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для создания лабораторий в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015−2019 годы 0,734 Увеличение уставного капитала НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» 0,057 Целевое перечисление в АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» 13,074 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» 69,457 Целевые трансферты на развитие бюджету Мангистауской области на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги «Курык — порт Курык» 7,713 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан 0,467 Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области на формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2,823 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан 3,551 Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» 10,710 Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 21,304 Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» 53,848 Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» 0,687 Всего 347,917

По данным Статистического бюллетеня министерства финансов РК

Интересно, что ФНБ «Самрук-Казына» требуется пополнение уставных фондов в 74,5 миллиарда тенге. Между тем, по данным на 2016 год, размеры активов фонда составили около 20 триллионов тенге, а прибыль — 455 миллиардов тенге, и дивиденды из этой прибыли — 57 миллиардов тенге. Очевидно, что в 2017 году параметры не сильно изменились. То есть мощнейший суверенный фонд, включающий нефтяные, газовые, горно-металлургические, энергетические и транспортные компании для государства, как для владельца, является убыточным. 23 декабря 2017 года председателем правления фонда назначен Ахметжан Есимов, известный своим талантом решать очень сложные проблемы, и возможно, теперь ситуация изменится. Но тем не менее надо помнить, что государство сейчас несет убытки от своей собственности, и эти убытки составили в 2017 году 243 миллиарда тенге.

Что мешает государству увеличить объем дивидендов с квазигосударственного сектора или хотя бы не давать ему деньги в таком объеме? Да ничего. Может ли государство брать деньги с мультимиллионеров за доли в предприятиях и акциях — конечно. Но по понятным причинам не хочет. То есть самые простые действия осуществлены не будут.

Но доходы государства можно нарастить двумя способами:

Максимизация доходов за счет проверки договоров на аренду, на доверительное управление, увеличение дивидендов и т.д. То есть просто управлять государственной собственностью как обычной коммерческой. Этому мешают недостатки законодательства — нигде не написано, что государственное имущество должно приносить доход и прибыль, существует и полный бардак в определении количества имущества. Определение точного количества государственных активов и принятие их на баланс. Это касается в первую очередь земли, но есть еще и разные инфраструктурные объекты, в том числе и работающие, которые сейчас являются бесхозными. Набрать сначала активов, а потом провести акционирование и частичную приватизацию государственных компаний — хороший способ получить деньги и развить фондовый рынок.

И то, и другое запросто может покрыть все суммы, которые гипотетически должны быть получены от самозанятых и фрилансеров.

Выводы

Подводя итоги, приходим к следующим выводам:

Суммы, которые можно получить от фрилансеров и самозанятых, представляют для государственного бюджета мизерную часть от налоговых и других поступлений, даже если их удасться собрать с этих категорий граждан в полном объеме. В реальности они составят несколько миллиардов и даже не оправдают расходы на администрирование. Вместо этого необходимо улучшить систему учета безработных и частично занятых, а также объяснить населению, что накопительная часть пенсии — это личная забота каждого, и никто популизмом за счет добросовестных налогоплательщиков заниматься не будет. Государственный бюджет испытывает проблемы с управлением — количество средств, расхищающихся или тратящихся неэффективно во много раз больше ожидаемых поступлений от фрилансеров и самозанятых. У государственного бюджета есть огромный резерв получения доходов за счет квазигосударственного сектора — там можно сократить дотации или увеличить доходы, или сделать и то, и другое одновременно. Также государство может сделать ревизию своих активов и частично выставить их на приватизацию в том или ином виде — это может принести большие доходы. Повышение налоговой нагрузки на граждан приведет только к одному положительному итогу — граждане Казахстана, наконец, будут озабочены качеством расходования бюджета и коррупцией среди госслужащих.

Рекомендации

Ежегодно Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов следует публиковать национальный доклад, посвященный доходам от государственного имущества, который бы включал в себя следующие показатели: дивиденды, доходы от аренды, доходы от доверительного управления, доходы от переоценки активов. Все организации с государственным участием должны сдавать раз в полгода только одну и короткую форму отчета, на основе которой затем рассчитываются общие показатели всего управления государственными активами. Показатели следующие (но нужно не больше 10, иначе их невозможно будет обработать): Активы краткосрочные и долгосрочные Прибыль валовая Прибыль чистая Объем уплаченных налогов Размер выплаченных государству дивидендов Провести инвентаризацию и взятие на баланс следующих объектов, которые в настоящее время часто остаются бесхозными, несмотря на то, что действуют и часто эксплуатируются: линии электропередачи, трансформаторы, кладбища, дороги, мосты, плотины, водохранилища, водопроводы, системы канализации и др. В законе «О государственном имуществе» необходимо обозначить цели и задачи, которые выполняет государство с помощью своего имущества и подведомственных организаций, которые им управляют. Кроме того, отдельно надо прописать назначение каждого из видов государственного имущества. Для центральных исполнительных органов должна быть разработана процедура создания подведомственной организации с обязательным указанием цели создания и обоснованием, что она не конкурирует с частным бизнесом и не выполняет функции самого ведомства. Если подведомственная организация приносит прибыль, то она должна быть перенесена в национальный управляющий холдинг. Прямо подчиняться ведомству должны организации, которые выполняют социальные/инфраструктурные функции и сложные задачи, которые в рамках частного предпринимательства решить невозможно. Провести на основе космических снимков инвентаризацию всех видов земель и создать сайт земельного кадастра, где была бы доступна информация по функциональному зонированию и текущему распределению земельных угодий. Реквизировать в пользу государства незаконно используемые земли. Провести на основе космических снимков или аэрофотосъемки учет домов и других строений в городах. Сравнить их как с текущей базой кадастров, так и с «красными линиями» генеральных планов. Выявить незаконные строения. Также выявить пустующие и неиспользуемые по назначению строения. Повсеместно опубликовать генеральные планы населенных пунктов с «красными линиями», для того чтобы можно было планировать градостроительную деятельность, а также бороться с самохватами земель общего пользования. Включить в состав организаций публичного интереса согласно подпункту 7 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» землепользователей, имеющих в своем распоряжении (аренда, собственность) более 10 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Разработать нормы дивидендов для всех организаций с государственным участием, ведущих хозяйственную деятельность. В закон «О правовых актах» внести антикоррупционную экспертизу как отдельный и обязательный этап научной экспертизы правовых актов.

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