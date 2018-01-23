Доходы населения Казахстана в динамике: лукавая статистика

Марат Шибутов, , 14:57 — REGNUM

Когда в межстрановых сравнениях говорят о благосостоянии населения, то в качестве сравнения берут обычно или величину ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, или среднемесячную или среднегодовую заработную плату. В Казахстане, если судить по уровню заработной платы наемных работников, картина вырисовывается очень и очень обнадеживающая — рост за 17 лет в 10 раз. Правда, данные приводятся в национальной валюте. Но зато налицо постоянный рост.

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По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Другое впечатление складывается, если взять данные по средней заработной плате в переводе в доллары США — из-за девальвации тенге после 2013 года она только падала, хотя в 2017 году и наметился небольшой рост и, возможно, он продлится и в 2018 году. В общем, для Казахстана отметкой «старые добрые времена» стал 2013 год. И когда в стране удастся вернуться к этому же уровню заработных плат в валюте, пока непонятно.

2

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Но в реальности среднемесячная номинальная зарплата — это весьма и весьма отдаленный от жизни показатель. На это есть следующие причины:

Далеко не все (особенно в Казахстане, где 1,55 млн граждан официально названы «непродуктивно самозанятыми») являются наемными работниками с заработной платой Заработная плата является не единственным источником дохода Заработная плата делится на всех членов семьи, в том числе и нетрудоспособных Не берется в учет сумма расходов.

Гораздо лучше отражают экономическое состояние населения доходы и расходы граждан.

В статистических сборниках с 2008 по 2016 год эти данные есть. Сведения за 2017 год пока не представлены.

Если взять доходы, то становится очевидно, что они намного ниже заработной платы — в 2008 году при годовой зарплате в 729 660 тенге доходы ниже в 2,97 раза. В 2016 году заработная плата за год составила 1 775 856 тенге, а доходы 533 561 тенге — ниже в 3,33 раза. Как видно, разрыв между заработной платой и доходами увеличивается. Это соотношение — разница между зарплатой и доходами в три раза — примерно соответствует показателям занятости. В стране 6,4 миллиона наемных работников, получающих заработную плату, и 18 миллионов населения, то есть соотношение также 1 к 3.

В таблице ниже рассчитана величина разницы между расходами и доходами. Минимума она достигла в 2011 году, а максимума — в 2010 году. Эта разница как раз и позволяет людям копить деньги. Однако с учетом инфляции и девальвации 31 тысяча тенге в 2016 году на самом деле меньше 25 тысяч тенге в 2008 году.

Доходы и расходы населения в Республике Казахстан за год

Год Доходы Расходы Разница 2008 245 618 219 883 25 735 2009 270 873 236 616 34 257 2010 330 123 293 514 36 609 2011 350 117 346 706 3 411 2012 394 464 382 636 11 828 2013 432 573 417 555 15 018 2014 467 763 445 569 22 194 2015 493 264 462 027 31 237 2016 533 561 502 162 31 399

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Если взять относительный прирост доходов и расходов, то выяснится, что скорость роста расходов в тенге немного ниже, а в процентах немного выше, чем у доходов. Но в целом и те, и другие выросли в 2016 году по сравнению с 2008 годом на 120%.

Прирост доходов и расходов населения в Республике Казахстан за год

Год Прирост доходов, тенге Прирост доходов, % Прирост расходов, тенге Прирост расходов, % 2008 2009 25 255 10,3 16 733 7,6 2010 59 250 21,9 56 898 24,0 2011 19 994 6,1 53 192 18,1 2012 44 347 12,7 35 930 10,4 2013 38 109 9,7 34 919 9,1 2014 35 190 8,1 28 014 6,7 2015 25 501 5,5 16 458 3,7 2016 40 297 8,2 40 135 8,7 Прирост за исследуемый период 287 943 117,2 282 279 128,4

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Однако важен не только общий рост, но и изменение структуры. Если посмотреть, сколько сейчас составляют доходы от трудовой деятельности в общей структуре, то очевидно, что они снизились с 81,5% в общих доходах до 78,3%. Это фактически говорит о том, что все колебания находятся в пределах статистической погрешности.

Доходы от трудовой деятельности и их доля в общих доходах за год

Год От трудовой Общие Доля от трудовой 2008 200 240 245 618 81,5 2009 217 786 270 873 80,4 2010 267 126 330 123 80,9 2011 282 621 350 117 80,7 2012 320 848 394 464 81,3 2013 351 296 432 573 81,2 2014 376 632 467 763 80,5 2015 395 155 493 264 80,1 2016 417 817 533 561 78,3

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

А из чего на самом деле складываются доходы казахстанца? В 2016 году они распределялись так:

доход от работы по найму — 68,0%

доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности — 10,3%

пенсии — 14,9%

пособия — 2,8%

стипендии — 0,4%

материальная помощь от родственников, знакомых, алименты — 2,7%

доход от собственности — 0,4%

прочие денежные поступления — 0,4%

Тут видно, что самозанятые не стремятся показывать свои доходы, и в целом Казахстан не очень социальное государство — пособия и пенсии очень маленькие. Также у казахстанцев маловато инвестиционных доходов. Не исключено, что это связано с отсутствием доступных и понятных инвестиционных инструментов.

По расходам примерно такая же картина: потребительские расходы составляют от 92,3 до 93,8% от общих. Ситуация меняется слабо — всё уходит на потребление, на накопление и инвестирование остается очень мало.

Потребительские расходы и их доля в общих расходах за год

Год Потребительские Общие Доля от потребительских 2008 204 699 219 883 93,1 2009 219 679 236 616 92,8 2010 275 369 293 514 93,8 2011 323 298 346 706 93,2 2012 355 556 382 636 92,9 2013 386 836 417 555 92,6 2014 411 133 445 569 92,3 2015 426 825 462 027 92,4 2016 465 830 502 162 92,8

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

В целом расходы у казахстанцев в 2016 году были следующие:

продовольственные товары — 45,8%

непродовольственные товары — 25,2%

платные услуги — 21,8%

материальная помощь родственникам, знакомым, алименты — 3,4%

налоги, платежи и другие выплаты — 0,2%

погашение кредита и долга — 3,6%.

Как видно, самый большой вид расходов — это еда. С другой стороны, нельзя не отметить маленькую долю налогов, выплачиваемых непосредственно людьми, а не у источника выплаты — это, кстати, отчасти компенсирует малую долю в доходах в виде социальных пособий.

Но есть в вопросе расходов и доходов населения и региональный аспект — в некоторых регионах население в среднем иногда впадает в минус и тратит больше заработанного. Это свидетельствует о нарастании бедности и слабой финансовой дисциплине населения.

Доходы превышали расходы за рассматриваемый период в семи регионах: Западно-Казахстанской области, Кустанайской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алма-Ате. В остальных девяти регионах такие ситуации складывались лишь время от времени.

Динамика по регионам с плохим финансовым положением населения такая:

2008 год — 2

2009 год — 0

2010 год — 2

2011 год — 7

2012 год — 7

2013 год — 3

2014 год — 3

2015 год — 2

2016 год — 2

Ниже в таблице отражена ситуация в регионах по годам, а также указано, насколько сумма расходов на одного человека превышала сумму его доходов в год.

Регионы, где годовые расходы населения превышают доходы

Год Регион Разница между доходами и расходами гражданина, тенге 2008 Актюбинская -16 512 г. Астана -17 666 2009 - - 2010 Алма-Атинская -24 939 Северо-Казахстанская -2 520 2011 Акмолинская -14 348 Актюбинская -22 505 Алма-Атинская -66 878 Атырауская -3 070 Джамбульская -11 575 Кзыл-Ординская -47 414 Северо-Казахстанская -9 319 2012 Акмолинская -4 684 Актюбинская -10 707 Алма-Атинская -36 696 Атырауская -3 650 Карагандинская -159 Кзыл-Ординская -73 080 Северо-Казахстанская -5 004 2013 Актюбинская -10 883 Алма-Атинская -64 897 Кзыл-Ординская -73 177 2014 Акмолинская -3 559 Алма-Атинская -49 922 Кзыл-Ординская -52 943 2015 Алма-Атинская -54 290 Кзыл-Ординская -11 920 2016 Алма-Атинская -58 423 Атырауская -6 434

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

В целом видно, что картина, которую показывают доходы и расходы населения, существенно отличается от той картины, что дает среднемесячная номинальная зарплата. Здесь гораздо богаче оттенки. Также видно, что Казахстан как был страной с бедным населением, работающим за зарплату, так и остается, и никакого изменения ситуации пока не предвидится.

PS. Вместе с доходами и расходами населения есть еще связанная с этим тема — это численность работающих граждан. И тут есть тонкий момент учета.

В Казахстане 12,9 миллиона совершеннолетних граждан, остальные — это 5,1 миллиона детей и подростков. Занятое население — 8,5 миллионов, официально зарегистрированные безработные 0,4 миллиона, самозанятые — 2,2 миллиона человек.

А вот лиц, не входящих в состав рабочей силы, около 3,9 миллиона человек.

Смотрим статистику. Получателей пенсий — 2 миллиона, студентов — 0,47 миллиона, студентов колледжей — 0,49 миллиона. Но надо учесть, что среди пенсионеров и студентов есть работающие люди, и поэтому реально неработающих можно определить в 2,5 миллиона. А теперь вопрос — где еще 1,4 миллиона человек? Получается, это тоже самозанятые? Или это безработные?

Есть и вопрос к министерству труда и социальной защиты, которое проводило специальное обследование — что за 5,7 миллионов человек, не имеющих статуса? Это самозанятые или безработные? И почему результаты этого обследования никак не отразились в данных Комитета по статистике? Как правительство может планировать социальную и экономическую политику, не зная, чем занимаются миллионы граждан государства? Недаром именно эта сфера подверглась критике президента Назарбаева — настолько это стало очевидно.

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