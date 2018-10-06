Ровно год прошёл со дня, когда теперь уже экс-мэр Вологды и действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил сибирский регион — 6 октября президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы области.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников

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9 сентября Андрей Травников одержал победу на выборах главы региона и 14 сентября официально вступил в должность.

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Удалось ли «варягу», которому год назад новосибирцы предрекали сложности на посту, заслужить доверие жителей вверенного ему региона, и что успел он сделать за этот одновременно короткий, но достаточный для политических решений период?

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Главное, что заметили политические элиты и региональные СМИ — более пристальное внимание федерального центра. Причём, если в предыдущие годы оно было связано скорее с проходившими в регионе акциями протеста и открытыми столкновениями политических интересов, то с осени 2017 года оно сопровождалось уже различными инвестиционными проектами. Нельзя не отметить и личные встречи Андрея Травникова с главой государства Владимиром Путиным — а их за этот год было пять, несколько из них состоялись во время рабочих поездок президента в Новосибирскую область.

Сказалась ли поддержка со стороны центра на отношении местных властей к Травникову, оценить трудно, но то, что Травников, несмотря на отсутствие опыта на такой высокой должности, сумел «успокоить» конфликтующие политические элиты, очевидно. И даже свести конкуренцию по отношению к себе со стороны мэра Новосибирска Анатолия Локтя на нет перед самыми губернаторскими выборами — тоже.

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Nso.ru Андрей Травников и Владимир Путин (слева)

Заместитель председателя «Партии дела» в Новосибирске Олег Викторович отмечает, что «Андрей Травников, безусловно, очень активен и трудолюбив».

«Очевидно, что он подробно изучает регион и его возможности. И уже хорошо знаком со всем потенциалом области и Новосибирска. Знает и о проблемах. Смог договориться с местной законодательной и исполнительной властью, составив триумвират с Шимкивом (председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив — прим. ИА REGNUM ) и Локтем, что скажется положительно на течении дел. Основную ставку сделал на местные кадры, что скорее носит положительный эффект. Другое дело, что пока мы находимся в ожидании положительных перемен, и слов больше дела. Вопросы, которые остались от Городецкого и компании пока не разрешены. Огромных финансовых вливаний из федерального центра — не замечено. Так что выводы делать рано, но надеемся на лучшее. Хуже уже не могло быть. Так что лёгкой прогулки у губернатора не получится. Есть огромный запрос на перемены и пока регион замер в ожидании активных действий от Травникова», — говорит Олег Викторович.

Управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что у нового главы региона получается далёко не всё.

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«Просто посмотрите на его правительство — что поменялось по сравнению с правительством Городецкого? У «руля» все те же, уволены несколько напрягших общество министров. Это означает, что своей команды у Травникова не было (ну не считать же ей нового вологодского директора ГТРК «Новосибирск» и вице-губернатора, предоставленного, по-видимому, полпредом Сергеем Меняйло). Так что, как я понимаю, в плане персоналий министров — всё почти то же самое. Сложно представить, что они будут управлять областью иначе, чем прежде. Возможно, кстати, что эти люди его и «съедят». Посмотрим… — отмечает Дьячков. — Что касается перспектив этого правительства, то просто посмотрите на итоги выборов — 80% жителей Новосибирска их проигнорировали. Сложно представить, что при таком уровне поддержки у Травникова всё будет получаться. Отказ федерального правительства в финансировании строительства четвёртого моста, недорешённые вопросы мусорной концессии — вряд ли все это добавляет легитимности и уверенности правительству Травникова. Я уже не говорю о том, что за год господин Травников не соизволил даже встретиться с оппозицией. Так что — поживем и увидим».

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D-man Администрация Новосибирской области

Краевед Константин Голодяев не заметил за новым главой особых огрехов.

«Правда, не очень-то и следил. Но вот ситуация с упразднением управления по государственной охране памятников тревожит. Надеюсь, что плодотворная работа его коллектива не окажется зачёркнутой, значимые объекты культурного наследия будут защищены, а начатая консолидация сибирского краеведения будет только способствовать позитивному потенциалу нашего региона и его туристической привлекательности», — надеется Голодяев.

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Политолог Сергей Бирюков считает, что Андрей Травников вполне успешен на посту губернатора Новосибирской области.

«Андрей Травников оказался эффективным менеджером и руководителем, способным к эффективной публичной коммуникации, моделированию и согласованию интересов. Поэтому его адаптация в статусе теперь уже избранного губернатора протекает вполне успешно», — сказал Бирюков.

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Декан факультета государственного сектора Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрей Макарцев проанализировал деятельность Травникова за год.

«6 октября 2017 года Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. Для региона это было первым опытом занятия «варягом» должности руководителя субъекта Федерации. И этот факт осложнял положение нового главы региона, перед которым стояло несколько достаточно важных для дальнейшего развития области задач: урегулировать конфликт политических и экономических элит, сбалансировать социальную ситуацию в областном центре, в котором почти еженедельно проходили митинги. Одно из первых решений, принятых новым главой региона, было связано с урегулированием ситуации с так называемой мусорной концессией, перевод её в русло переговоров. Дальнейшая деятельность нового главы региона демонстрирует его отказ от принятия революционных решений и способность создать условия для эволюционного развития процессов», — считает Макарцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Эксперт говорит, что это довольно ярко проявляется на примере ротации членов областного правительства. Первые перестановки начались еще в декабре 2017 года. Постепенное обновление областной исполнительной власти продолжалось весь год. В связи с чем после выборов правительство существенному изменению не подверглось.

«Фактически это «старое-новое» правительство, которое продолжит свою деятельность в уже реализуемом в течение последних месяцев русле. Сохранение в новом составе правительства почти всех ключевых фигур можно рассматривать как средство консолидации традиционной новосибирской политической элиты вокруг нового губернатора, включение нового главы региона в её состав. Эту же цель преследовала достаточно публичная договоренность с мэром Новосибирска по поводу его неучастия в избирательной кампании по выборам губернатора Новосибирской области, которая может иметь существенное политическое значение на выборах мэра в 2019 году», — заявил Андрей Макарцев, подчеркнув, что благодаря поддержке федерального центра Травникову удалось либо возобновить, либо инициировать ряд значимых для региона социально-экономических проектов — это строительство перинатального центра, начало переговоров по поводу новой ветки новосибирского метро, реализация проекта научного центра «Академгородок 2.0»

Выборы же, как говорит эксперт, показали, что у Андрея Травникова, который ещё недавно был варягом на сибирской земле, есть свой электорат.

«Он одержал убедительную победу, получив 64,52% голосов. Явка на выборах, скорее всего, свидетельствует о том, что избирателей устраивает новый губернатор и реализуемая им политика. Назначенный год назад президентом РФ, в сентябре 2018 года Андрей Александрович подтвердил свой статус, получив мандат народного доверия. В настоящий момент от главы региона, скорее всего, ждут экономических решений, хорошая основа которых была заложена за год его работы в Новосибирской области», — подытожил он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Вот что сказал сам Андрей Травников, комментируя свои кадровые решения:

«Решения, которые принимались на прошлой неделе, сложно назвать революционно-новыми, но если посмотреть на решения, которые были приняты в течении этого года, то их можно назвать эволюционно-новыми, — сказал он журналистам 1 октября. — Такой подход будет продолжаться».

Напомним, Андрей Травников пришёл на смену Владимиру Городецкому, который досрочно покинул пост 6 октября 2017 года. В тот же день президент России назначил Травникова врио губернатора. 9 сентября он одержал победу на выборах и избавился от приставки врио.