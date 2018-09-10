На выборах новосибирского губернатора с 64,52% победил Андрей Травников

Новосибирск, , 05:28 — REGNUM В Новосибирской области избирком после подсчёта голосов избирателей на выборах губернатора озвучил итоговые результаты: победу одерживает нынешний врио главы Андрей Травников («Единая Россия») — за него проголосовали 64,52% новосибирцев. За ним с 17,35% следует депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (ЛДПР), далее — заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») с 11,73% и заместитель директора по развитию Центра правовой помощи Георгий Михайлов («Народный Альянс») с 3,39% голосов избирателей.

Явка по региону составила 28,09% избирателей, по городу Новосибирску — около 20%.

Комментируя явку избирателей, Андрей Травников назвал её нормальной.

«Я не считаю явку низкой. Это явка на уровне 2014 года. Явка примерно соответствует среднему уровню регионов с высокой урбанизацией, как Новосибирская область. Нормальная явка», — сказал Травников.

А вот глава регионального избиркома Ольга Благо отметила, что явкой в областной столице в новосибирском ЦИКе «не очень довольны». В районах области, сказала она, «избиратели проявили определённое сознание». Но в то же время объяснила низкую явку тем, что люди просто не успели перестроиться после начала учебного года, или, что также вероятно, недостаточным интересом к выборам. Тем временем, серьёзных нарушений на выборах в Новосибирской области зафиксировано не было.

«Ни одного обращения на нарушения избирательного законодательства не поступало. Мы мониторили всю информацию, серьёзных нарушений, которые хоть каким-то образом могли повлиять на волеизъявление избирателей не зафиксировано, — сказала Ольга Благо. — На карте нарушений «Голос» в общей сложности за всю избирательную кампанию у нас размещено пять нарушений: одно до дня голосования и четыре в течение дня голосования. Они все отработаны, чего-либо серьёзного там тоже не зафиксировано».

На выборах губернатора проголосовали 598,4 тыс человек, из 2 130 269 зарегистрированных на территории региона избирателей, 49 394 бюллетеней содержались в переносных ящиках для голосования, 18 988 бюллетеней оказались недействительны.

Вступление в должность вновь избранного губернатора региона запланировано на 14 сентября

Напомним, 9 сентября в Новосибирской области выбирали губернатора. Досрочные выборы были назначены после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года.

Также в единый день голосования в регионе довыбирали парламентариев советов депутатов в 19 районах и двух городах — Искитиме и Оби.