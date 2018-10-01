Новосибирский губернатор рассказал, за что уволил министра здравоохранения

Новосибирск, , 11:43 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга сегодня, 1 октября, рассказал, за что был уволен Олег Иванинский с поста министра здравоохранения региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Покинул работу в правительстве министр здравоохранения Олег Иванинский. Мы пришли к такому решению в связи с тем, что те проблемы в сфере отрасли здравоохранения, с которыми мы столкнулись в течение последнего года, та оценка со стороны населения Новосибирской области положения дел в здравоохранении, требует более напористого активного подхода. Поэтому я посчитал необходимым сменить руководителя этого министерства и назначил на пост министра Хальзова Константина Васильевича, который ранее занимал должность директора регионального центра крови. Это было сделано в том числе в связи с серьёзными задачами, которые поставлены перед нами президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным по развитию отрасли здравоохранения, по достижению конкретных целей по снижению заболеваемости, по увеличению продолжительности жизни. Очень серьёзная задача поставлена в части развития первичного звена отрасли здравоохранения», — прокомментировал своё кадровое решение Травников.

По словам главы региона, Константин Хальзов показал себя как молодой, но достигший серьёзных результатов руководитель. Травников уверен, что «у него получится реализовать все необходимые мероприятия, направленные на достижение задач, поставленных главой государства, и ожиданий жителей региона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, что губернатор Новосибирской области уволил Олега Иванинского с поста главы министерства здравоохранения. На эту должность в этот же день был назначен главный врач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.

Отметим, что на протяжении нескольких лет новосибирцы не переставали критиковать работу регионального министерства здравоохранения из-за нехватка вакцин, инсулинового коллапса, скандалов в отделениях с отказниками, плесени на стенах палат в инфекционной больнице, долгого ожидания прибытия машин скорой медицинской помощи, огромных очередей и многого другого.

Читайте также: Новосибирский минздрав опроверг слухи о принуждении к отказу от прививок

Неоднократно они требовали отправить Иванинского в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские власти, улучшая медобслуживание, осложнили жизнь населению

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили об увольнении новосибирского министра здравоохранения