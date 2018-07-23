«Управляемый плюрализм»: безвыборные выборы в Новосибирской области

Анна Алябьева, , 17:10 — REGNUM

Насколько были активны собиравшиеся выдвигаться в качестве кандидатов на выборы губернатора Новосибирской области до начала предвыборной кампании, настолько же они пассивны после её официального старта.

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После того, как губернаторскими амбициями ради мэрского кресла поступился первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, он же мэр Новосибирска, ситуация, которая быстро перерастала из конкурентной в абсурдную, стабилизировалась. Что не могло не отразиться на информационном поле: в региональных СМИ пока не видно особой активности на предвыборные тексты, анализы и прогнозы.

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Кандидаты с губернаторскими амбициями

В качестве кандидатов на выборы главы региона выдвинулись следующие кандидаты: заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук 64-летний житель города Барнаула Алтайского края Владимир Кириллов (партия «Зелёные»); заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области 46-летний Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»); заместитель директора по развитию Центра правовой помощи 58-летний Георгий Михайлов («Народный Альянс»); депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции 47-летний Дмитрий Савельев (ЛДПР); врио губернатора Новосибирской области 47-летний Андрей Травников («Единая Россия»).

Владимир Кириллов в десятый раз выдвигается на выборах различного уровня. Он, в том числе, участвовал в выборах депутатов Госдумы седьмого созыва в 2016 году (региональная группа: Алтайский край, Новосибирская область), выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва в 2015 году, выборах губернатора Алтайского края в 2014 году и выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва в 2013 году.

Анатолий Кубанов участвует в выборах в восьмой раз (два раза был избран), в том числе в выборах депутатов Госдумы седьмого созыва в 2016 году, выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области шестого созыва в 2015 году, выборах губернатора Новосибирской области в 2014 году, досрочных выборах мэра города Новосибирска в 2014 году.

Георгий Михайлов выдвигается в пятый раз. Он принимал участие в выборах депутатов Госдумы седьмого созыва в 2016 году, выборах депутатов Калининградской областной Думы шестого созыва в 2016 году, выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва в 2015 году.

Дмитрий Савельев выдвигался восемь раз, а избирался дважды. Он участвовал в выборах депутатов Госдумы седьмого созыва в 2016 году, выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области шестого созыва в 2015 году, выборах губернатора Новосибирской области в 2014 году, досрочных выборах мэра города Новосибирска в 2014 году, выборах главы города Новокузнецка в 2010 году.

Андрей Травников выдвинулся впервые.

Принципы фильтрации

Напомним, что избирательная комиссия Новосибирской области начала принимать подписи от кандидатов 16 июля. Претенденты на пост губернатора региона должны заручиться поддержкой депутатов местного уровня. Представить подписи в облизбирком им нужно до 25 июля. Потом проверка. Во время выборов губернатора региона в 2014 году на этапе муниципального фильтра с дистанции сошёл один претендент.

«270 подписей в общем — минимальный порог, обязательное количество. Из них 51 подпись должна быть депутатов представительных органов районного и городского уровня. И эти подписи должны быть собраны в 27 муниципальных образованиях. Такие требования, — сказала глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо в интервью «Вестям. Новосибирск». — У нас эта цифра, если мы говорим от общего количества депутатов, составляет 5%. Это минимальный порог, который установлен законом Новосибирской области о выборах губернатора региона. Я считаю, что, в принципе, он вполне преодолим. Понятно, что он требует определённых усилий со стороны кандидатов для того, чтобы договориться с депутатами, потому что все эти подписи подлежат нотариальную заверению».

На сегодняшний день, 23 июля, документы для регистрации и подписные листы в избирательную комиссию региона представили Дмитрий Савельев, Георгий Михайлов и Анатолий Кубанов.

«Сейчас проводится проверка представленных документов и подписных листов, которые представили 19 июля Михайлов Георгий Михайлович (выдвинут региональным отделением политической партии «Народный Альянс») и Кубанов Анатолий Анатольевич (выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»). По итогам проверки избирательная комиссии региона принимает решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации», — уточнили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Выборы губернатора в рублях

Согласно документам, размещенным на сайте регионального избиркома, на избирательных счетах пяти кандидатов числится 56,3 млн рублей, из них 50 млн рублей — на предвыборном счёте Андрея Травникова (это на 28,3 млн рублей больше, чем общая затраченная сумма на выборы экс-губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого в 2014 году). На счету Анатолия Кубанова — 3,03 млн рублей, Георгия Михайлова — 2,03 млн рублей, Дмитрия Савельева — 1, 2 млн рублей, Владимира Кириллова — ноль. По данным главы регионального избиркома Ольги Благо, на выборы в 2018 году власти потратят на 55% больше, чем на выборы главы региона в 2014 году — сумма составит более 400 млн рублей, из них около 260 млн рублей на основное голосование, остальные предусмотрены на повторное голосование, при условии если ни один из кандидатов не наберёт больше 50%.

Вне конкуренции или без конкуренции

Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что после отказа Анатолия Локтя от участия в выборах избирательная кампания в Новосибирской области приобрела инерционный и сравнительно предсказуемый характер.

«Кандидаты — как уже известные, так и дебютирующие на выборах такого уровня — стремятся закрепить в сознании избирателей свой имидж. Новинки могут иметь в основном политтехнологический характер, не нарушая при этом хода компании. Ситуация в рамках предвыборной кампании едва ли выйдет за рамки модели «управляемого плюрализма». На сколько-нибудь значимый электоральный результат в конкуренции с главным фаворитом врио Андреем Травниковым могут рассчитывать хорошие известные новосибирскому избирателю «партийные» кандидаты Анатолий Кубанов и Дмитрий Савельев», — отметил Бирюков.

Несмотря на то, что сразу после отставки Городецкого многие эксперты, как региональные, так и федеральные, прогнозировали конкурентную борьбу на выборах главы Новосибирской области, интрига продлилась не долго. Анатолий Локоть, который мог, если уж и не составить серьёзную конкуренцию основному кандидату, то хотя бы как следует пощекотать нервы его команде и расширить возможности для аналитики в информационном поле, выбрал кресло мэра. А потому сегодня предвыборная кампания главы региона утратила привлекательность и для политологов, и для СМИ.

Если посмотреть глазами избирателя, которому предстоит решить, за кого свой голос отдать 9 сентября, то и здесь пока провал — охват избирателей узкий и однообразный: отдельные листовки или номера газет встречаются на улицах редко, в почтовых ящиках ещё реже.

Для примера содержание одной из таких газет одного из кандидатов (называть имени намерено не будем).

«Не блатной, не маменькин сынок, всего добивающийся самостоятельно», — цитата, в продолжении которой «реклама» через лепку пельменей с супругой, спорт и нелюбовь к телевизору.

Отметим, что выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после того, как 6 октября 2017 года Владимир Городецкий был досрочно отправлен в отставку указом президента РФ. В тот же день временно исполняющим обязанности главы области назначен экс-мэр Вологды Андрей Травников.

Владимир Городецкий занял пост губернатора Новосибирской области в 2014 году.

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До этого он возглавлял регион в статусе врио губернатора, после того как Василий Юрченко в марте 2014 года был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия».

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В единый день голосования 14 сентября 2014 года на выборах губернатора Новосибирской области за Владимира Городецкого проголосовали 64,97% избирателей, за депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Савельева — 18,82%, за депутата областного Заксобрания от «Справедливой России» Анатолия Кубанова — 13,49%.

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Явка избирателей на выборах губернатора региона в 2014 году составила 30,73%

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