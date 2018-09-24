Главной темой недели в Татарии стало ежегодное послание главы региона Рустама Минниханова к Госсовету. Отличительной особенностью обращения, продлившегося почти 1,2 часа, стали частые переходы на татарский язык, а также акцент на экономике и необходимости развития бизнеса. 2019 год в Татарии объявили Годом рабочих профессий.

Татария

Слово «республика» в послании в этот раз прозвучало 83 раза, а «Татарстан» — 35 раз, что чаще, чем в послании 2017 года.

Первый глава региона Минтимер Шаймиев, комментируя обращение, отметил, что испытывает «чувство, что это послание Рустама Минниханова создало уверенность, что мы выбрали путь, адекватный формирующейся в нашей стране рыночной экономике» и на его взгляд «Татарстан себя нашел», добавив, что «республика — один из ведущих регионов России по социально-экономическому развитию» — «нужно уметь и задавать тон», а «останавливаться нельзя».

Потенциальным кандидатам в Госсовет РТ, выборы которого пройдут в 2019 году, Рустам Минниханов направил посыл, чтобы «в пылу полемики безусловные и знаковые достижения Татарстана не были заслонены проблемами и сложностями, которые порой возникают и, конечно же, требуют своего разрешения», а «любая критика должна основываться на здравом смысле и объективной оценке пройденного пути». Мельком глава региона обратил внимание и на «определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций и лиц» — «проблемы пострадавших вкладчиков банков, обманутых дольщиков, жителей аварийных домов» и добавил, что «практически по всем направлениям у органов власти есть видение путей решения, разработаны дорожные карты, и они реализуются», но «нужно время и ресурсы», так как «чудес не бывает». Глава региона поручил правоохранительным и надзорным органам «на ранних стадиях и более принципиально принимать меры к конкретным юридическим и должностным лицам для недопущения разрастания возникающих проблем».

Любопытный посыл был сделан правительственному холдингу «Татмедиа» — организовать работу по подаче качественной информации, а министерствам, ведомствам и муниципалитетам своевременно реагировать «при распространении недостоверной информации». Рустам Минниханов заявил, что «обилие противоречивой информации значительно усложняет понимание людьми происходящих процессов», а «недостаточное и слабо аргументированное официальное освещение развития республики порой приводит к сомнительным формулировкам».

За пару дней до послания Рустам Минниханов дал откровенное интервью федеральному изданию, где назвал себя «сыном лесника», «мелким бизнесменом» и удивился, что, если «если у человека есть две руки, две ноги, какой он может быть бедный человек», а также добавил, что лет через 10−15 «надо будет вводить обязательно» прогрессивную шкалу подоходного налога.

Пока эксперты обсуждают, что же именно заложил глава республики в своём послании, и готовят документ, закрепляющий озвученные поручения, казанские СМИ критикуют власти за обсуждение вопросов противодействия коррупции за закрытыми дверями. Ежегодное заседание профильной комиссии под председательством Рустама Минниханова в этот раз прошло без участия журналистов. По данным местных изданий, «необычность, говорят, связана с тем, что рассматривалась в том числе деятельность и правительства» и «влиятельные силы настояли «не выносить сор из избы». В целом за 1,5 года ущерб от коррупции в Татарии превысил 1 млрд рублей. За семь месяцев 2018 году было выявлено 443 преступления, в том числе 98 фактов взяточничества. За 2017 год в преступлениях коррупционной направленности уличено 29 руководителей органов местного самоуправления.

В регионе посчитали доплаты к пенсиям, которые могут быть у первых лиц Татарии, если бы они уже завтра ушли на заслуженный отдых. На фоне средней пенсии в республике около 13 тыс. рублей доплаты вышли колоссальными. Рустам Минниханов может рассчитывать на дополнительные 103,7 тыс. рублей ежемесячно, а спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин — на 81,9 тыс. рублей. При этом в Госсовете РТ заявили, что не планирует отменять пенсионные доплаты парламентариям. В это же время на 2019 год в регионе «заморозили» прожиточный минимум пенсионеров, от которого считается федеральная доплата, оставив его на уровне 8232 рублей. Власти региона заявили, что уже и так фактическая «величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год будет опережать прогнозируемую величину прожиточного минимума пенсионера на 10,8%».

Вопрос прожиточного минимума Госсовет РТ рассмотрел на сессии, которая включала еще несколько десятков вопросов — от ужесточения порядка привлечения муниципальных служащих к административной ответственности за коррупционные правонарушения, приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным до повышения стоимости патента, дающего иностранным гражданам право на работу. Обсудили депутаты и поправки в республиканский бюджет, увеличив доходы на 21,2 млрд рублей, а расходы на 17,4 млрд рублей.

Основное событие в сфере экономики на прошлой неделе — это визит президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова и подписание соглашения о сотрудничестве с республикой. При этом товарооборот Татарии и крупнейшей российской компании уже достиг 50 млрд рублей. Глава «Лукойла» на встрече с властями республики предложил поддержать его при обсуждении налогового законодательства, касающегося нефтяной отрасли — «мы выступаем за то, чтобы налог на добавленный доход распространился на все месторождения», так как «это позволит нам более экономично подходить к разработке и даст возможность вовлечь в нее низкопроницаемые и малодебетные ресурсы». Он добавил, что на уровне правительства России этот вопрос, скорее всего, начнут обсуждать в середине 2019 года и поддержка Татарии будет существенна.

Посетил регион на прошлой неделе и представитель группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр, с которым были рассмотрены «вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства и перспективы развития партнерских связей». Игорь Алёшин, назначенный руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в июле 2018 года, начал свои рабочие поездки по регионам с Татарии, где отметил налаженную работу по противодействию незаконного и контрафактного оборота алкоголя.

Прошедшая неделя выдалась богатой на визитёров и встречи в рамках рабочих командировок главы региона. С чрезвычайным и полномочным послом Кореи в России У Юн Гыном, посетившим Казань, власти региона обсудили возможность прямого авиасообщения. Рустам Минниханов отметил, что было бы хорошо, «если бы корейские авиакомпании, выполняющие авиаперелеты в Европу, рассмотрели промежуточную посадку в Казани». На встрече премьер-министра Татарии Алексея Песошина с генконсулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, напомнив, что с 25 по 26 октября 2018 года в Казани запланировано проведение заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии. А на встрече с председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Республики Каракалпакстан Узбекистана Мусой Ерниязовым глава Татарии заметил, что нужно определить перспективные направления и пообещал посетить страну для расширения сотрудничества.

Богат на переговоры был и визит Рустама Минниханова в Китай. Для представителей Тяньцзиньской зоны экономического и технического развития прошла презентация преимуществ площадки ОЭЗ «Алабуга» в Татарии, с китайской химической компанией «Wanhua Chemical» обсудили перспективы развития сотрудничества, во время визита в китайско-российский технопарк в зоне высоких технологий города Яньтай китайская сторона выразила готовность создать на его территории спецплощадку с презентацией промышленного и инновационного потенциала Татарии. В рамках рабочего визита в город Циндао глава Татарии встретился с руководством корпорации Haier и заявил о готовности региона «к более широкому взаимодействию». С провинцией Шаньдун власти Татарии также решили наладить более широкое сотрудничество «в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других отраслях».

Житель Татарии инициировал необычный иск. Обвинив Сбербанк в дискриминации по языковому признаку, он потребовал компенсации причиненного ему морального ущерба в размере 100 тыс. рублей. Свои требования он мотивировал тем, что ему отказались предоставить услуги, в том числе в интернете, на татарском языке. В Банке России претензии считают необоснованными, напоминая, что «государственным языком России на всей ее территории является русский язык».

Кредиторы обанкроченного «Татфондбанка», чьи долги уже превысили 158 млрд рублей, попросили Следственный комитет России провести проверку действий главы правительственного Госжилфонда РТ, обосновав свои требования выводом 9,8 млрд рублей по кредитным договорам, заключённых с рядом компаний. Обеспечением по кредитам выступали акции от Госжилфонда РТ.

Очередной скандал в Казани — мужчина на улице избил подростка-инвалида. В отношении него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Детский омбудсмен России Анна Кузнецова, комментируя ЧП на своей странице в соцсетях, вопрошает как можно «поднять руку на ребенка-инвалида, избить его на глазах у всех, у детей?!», резюмируя, что «после этого не нужно вопросов о природе детской агрессии».

Главный «посыл» Минниханова

24 сентября глава Татарии Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием к Госсовету РТ. Продлилось послание почти 1,2 часа, и в своей речи глава региона в этом году довольно часто переходил на татарский язык. Также в рамках послания он объявил 2019 год для региона Годом рабочих профессий, акцентировал внимание на экономике и необходимости развития бизнеса.

Tatarstan.ru Послание президента Руспеблики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан

«Республика Татарстан по уровню социально-экономического развития является одним из лидеров среди российских регионов. Вместе с тем текущие темпы роста экономики нас не устраивают. Нужно задействовать все имеющиеся резервы, в том числе привлечение и реализацию крупных инвестиционных проектов, повышение эффективности производства и уровня деловой активности, расширение присутствия на товарных рынках», — заявил Минниханов и добавил, что «необходимо развивать связи с партнерами из западных стран, активнее использовать пространства международной экономической кооперации, в том числе в рамках Евразийского экономического союза», а также «нужно повышать эффективность участия представителей органов власти в российских и международных мероприятиях, более качественно прорабатывать предлагаемые инвестиционные проекты».

Внимание в послании было уделено и языковому вопросу — «недавнее общественное обсуждение законопроекта об изучении родных языков народов Российской Федерации выявило определенные точки напряжения и особое значение этой темы для будущего многонациональной культуры нашей страны». Он добавил, что видения региона «в целом были услышаны экспертами и федеральными органами власти» и «принятый взвешенный вариант поправок в действующее законодательство создает необходимые условия для изучения родных языков народов России».

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Говоря о проблемах Рустам Минниханов заявил, что есть видение путей их решения.

«Наше развитие сопровождают определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций и лиц. Мы их не скрываем. Это проблемы пострадавших вкладчиков банков, обманутых дольщиков, жителей аварийных домов и ряд других. Практически по всем направлениям у органов власти есть видение путей решения, разработаны дорожные карты, и они реализуются. Для этого нужно время и ресурсы. Мы действуем строго в рамках законодательства и с учетом имеющихся возможностей. Не всем нравится такой подход. Однако чудес не бывает», — заявил он и добавил, что «правоохранительным и надзорным органам следует на ранних стадиях и более принципиально принимать меры к конкретным юридическим и должностным лицам для недопущения разрастания возникающих проблем».

Напомнил Минниханов и о том, что в 2019 году предстоит выбирать Госсовет Татарии.

«Важно, чтобы в пылу полемики безусловные и знаковые достижения Татарстана не были заслонены проблемами и сложностями, которые порой возникают и, конечно же, требуют своего разрешения. Любая критика должна основываться на здравом смысле и объективной оценке пройденного пути. Безусловно, будущий состав Государственного Совета Республики Татарстан должен сочетать в себе, с одной стороны, необходимое обновление, а с другой — преемственность, основанную на успешном опыте работы», — добавил он.

Любопытный посыл был сделан правительственному холдингу «Татмедиа».

"Обилие противоречивой информации значительно усложняет понимание людьми происходящих процессов. Недостаточное и слабо аргументированное официальное освещение развития республики порой приводит к сомнительным формулировкам, — заявил он. — В этих условиях серьезной задачей средств массовой информации становится распределение информационных потоков по целевым аудиториям, каналам и формам доставки. Кратно возрастает ответственность средств массовой информации за качество распространяемых сведений, а также министерств, ведомств и муниципалитетов за своевременное реагирование при распространении недостоверной информации. Поручаю республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» организовать соответствующую работу».

Казанские журналисты посчитали, что слово «республика» в послании в этот раз прозвучало 83 раза, а «Татарстан» — 35 раз, что чаще, чем в послании 2017 года.

Первый глава региона, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев прокомментировал обращение, заявив, что послание Рустама Минниханова создало уверенность, что выбран путь, адекватный формирующейся в стране рыночной экономике.

«Я как человек, по жизни имеющий отношение не к одному посланию, ставшему уже правилом и признаком государственности, испытываю чувство, что это послание Рустама Минниханова создало уверенность, что мы выбрали путь, адекватный формирующейся в нашей стране рыночной экономике. Я должен сказать, что Татарстан себя нашел, и есть уверенность во всех сферах социально-экономической жизни», — отметил Шаймиев, добавив, что «учитывая то, что республика — один из ведущих регионов России по социально-экономическому развитию», то «нужно уметь и задавать тон» и «останавливаться нельзя».

За несколько дней до послания вышло откровенное интервью Рустама Минниханова в журнале «Эксперт-онлайн». В нём он несколько раз назвал себя «сыном лесника».

"Я всю жизнь жил на лесном кордоне. Мой отец — лесник. Мой брат и я — мы не в больнице родились, а на кордоне», — заявил Минниханов изданию.

Tatarstan.ru Слушают послание

Глава Татарии также отметил, что «пенсионная реформа — неизбежный шаг» и «мы этот путь все равно должны пройти, нравится он нам или не нравится», рассказал, что иногда представляется как «мелкий бизнесмен», чтобы лишних вопросов не задавали, но в кабинете главы ощущает себя главой, а «в лесу — сыном лесника».

Рустам Минниханов, отвечая на вопрос о бедных людях, удивился: «Что такое бедный человек? Ну что такое? Если у человека есть две руки, две ноги, какой он может быть бедный человек».

Говоря об экономике, он добавил, что лет через 10−15 «надо будет вводить обязательно» прогрессивную шкалу подоходного налога, а перспектива — «это экономика» и «надо создавать производство, развивать бизнес».

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Антикоррупция за закрытыми дверями

Очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарии прошло под знаком скандала.

«В этот раз мероприятие прошло за закрытыми дверями, хотя обычно журналисты присутствуют хотя бы на его первой части. Необычность, говорят, связана с тем, что рассматривалась в том числе деятельность и правительства. Поэтому влиятельные силы настояли «не выносить сор из избы», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Некоторые подробности с мероприятия приоткрыл официальный пресс-релиз правительства РТ. Было отмечено, что за 2017 год и первое полугодие 2018 года выявленными правоохранительными органами преступлениями коррупционной направленности причинен ущерб в сумме более 1 млрд рублей.

«В 2017 году выявлено 803 преступления, в том числе 149 фактов взяточничества, за семь месяцев 2018 года — 443, в том числе 98 фактов взяточничества», — отмечалось в сообщении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

При этом наибольший объём преступлений этого сегмента связан с распоряжением недвижимым госимуществом — 114, еще 70 правонарушений пришлось на сферу образования. Помимо этого, органами прокуратуры за январь — июнь 2018 года выявлено 1565 нарушений, из которых 260 связаны с исполнением обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«При этом вектор роста коррупционных правонарушений и преступлений сместился в сторону должностных лиц местного самоуправления. В преступлениях коррупционной направленности в 2017 году в муниципальных районах уличено 29 руководителей органов местного самоуправления, около половины коррупционных посягательств были связаны с незаконным отчуждением земельных участков, находившихся в государственной или муниципальной собственности», — отмечалось на совещании и уточнялось, что выявлено 15 коррупционных преступлений при отчуждении земель в отношении глав сельских поселений ряда районов.

Пенсия для простых жителей и «первых лиц»

Вопрос пенсионного обеспечения на прошлой неделе в свете принятия Госдумой закона об изменении параметров пенсионного законодательства в третьем, итоговом чтении, был на острие обсуждения.

Добавило масла в огонь и то, что на очередной сессии депутаты Госсовета РТ «заморозили» прожиточный минимум пенсионеров в регионе на 2019 год на уровне 2017 года — 8232 рубля. Исходя из этого показателя, идёт расчёт федеральных доплат. Республиканские власти в оправдание своих действий заявили, что «устанавливаемая величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год выше прогнозируемой величины на 10,8%». Это на сессии подчеркнул министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

«Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения федеральной социальной доплаты к пенсии на 2018 год составила 8726 рублей (за I квартал 2018 года — 8269 рублей; по проекту приказа Минтруда России за II квартал 2018 года — 8583 рубля). При этом согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов прожиточный минимум пенсионера в целом по Российской Федерации на 2019 год по базовому варианту прогноза составит 8586 рублей», — заявлялось в пресс-релизе Госсовета.

Между тем лишать себя доплат к пенсиям депутаты Госсовета РТ пока не планируют. Ранее с такой инициативой выступил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Газета «Коммерсантъ» отмечает, что речь идет о доплатах к страховым пенсиям бывших депутатов в размере 35−55 тыс. рублей ежемесячно. Это притом, что средние пенсии в Татарии для простых смертных на уровне 13 тыс. рублей.

«Рано об этом говорить. Мы не смотрели этот вопрос», — заявил изданию спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который возглавляет отделение единороссов в регионе.

Василий Максимов. Все в прошлом. 1889

А депутат Альберт Хабибуллин и вовсе заявил, что «на сегодняшний день денежное содержание и все преференции у нас очень скромные даже по сравнению с нашими соседями».

Издание Idel.Реалии подсчитало, сколько же составят пенсионные доплаты первых лиц Татарии, если они пойдут на пенсию сегодня.

Напомним, в республиканском законе «О государственных должностях Республики Татарстан» отмечено, что руководители республики, в числе которых не только глава региона и члены правительства, но и депутаты на постоянной основе, имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости. Максимальная доплата — 70% от расчётного денежного вознаграждения, её размер зависит от стажа.

Расчётное денежное вознаграждение для исчисления доплаты определяется указом главы региона, который Рустам Минниханов подписал еще в 2011 году, а в 2017 году увеличил выплату. В итоге данный параметр равен двукратному размеру ежемесячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности региона.

«Само денежное вознаграждение для каждой должности разное. Оно рассчитывается исходя из денежного вознаграждения министра. Сейчас оно составляет 39 тысяч рублей. Но еще в октябре 2017 года было лишь 23 750 руб. То есть рост составил 64%. А учитывая то, что была увеличена кратность расчетного денежного вознаграждения, то речь идет об общем повышении пенсионных надбавок первым лица Татарстана в 2,2 раза. И такая резкая индексация произошла буквально за один год», — пишет издание.

Таким образом, если сам Минниханов сейчас выйдет на пенсию, то доплата для него составит 103 тысячи 740 рублей, спикеру Госсовета РТ Фариду Мухаметшину гарантирована ежемесячная надбавка в 81 900 рублей.

Следует напомнить, что доплаты к пенсии — не единственные преференции для госчиновников региона. Например, главе региона полагается единовременное денежное вознаграждение в размере десятикратного месячного денежного вознаграждения. Для Минтимера Шаймиева — первого главы Татарии оно составило 4,4 млн рублей.

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Госсовет: первая сессия после каникул

24 сентября депутаты Госсовета Татарии собрались на первую сессию после летних каникул. Помимо ежегодного послания Рустама Минниханова на ней был разрешен ряд важных вопросов. Всего повестка включала свыше 50 вопросов.

Так были приняты поправки в республиканский закон о муниципальной службе. По словам главы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, они вносят дополнительные основания для привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения. Среди таких оснований — доклад подразделения кадровой службы муниципалитета, отвечающего за профилактику коррупционных правонарушений. Но это правило сработает лишь в том случае, если сотрудник признает факт правонарушения и предоставит письменное объяснение.

Tatarstan.ru Альберт Хабибуллин

Среди важных разрешённых вопросов на сессии — установление новой стоимости патента для мигрантов на 2019 год.

Министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова отметила, что региональный коэффициент, отражающий особенности рынка труда в республике предлагается установить в размере 1,83 против 1,81 в 2018 году. Таким образом, стоимость патента с января 2019 года вырастет с 3 662 до 3 847,4 рубля. Напомним, за 2017 год в Татарии было оформлено 28 689 патентов, на 1 августа 2018 года — 18 136 патентов.

На этой же сессии депутаты утвердили изменения в республиканский закон о бюджете на 2018 год, увеличив доходы на 21,2 млрд рублей, а расходы на 17,4 млрд рублей.

Министр финансов республики Радик Гайзатуллин отметил, что дополнительные средства в основном получены за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений, межбюджетных трансфертов. Из них 830 млн рублей составят дополнительные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, которые в итоге составят 48,9 млрд рублей.

В целом бюджет республики на 2018 год составляет: по доходам — 246 млрд рублей, по расходам — 261 млрд 96,3 млн рублей, дефицит — 14 млрд 878,6 млн рублей. Последний в итоге уменьшился на 3 млрд 771 млн рублей.

Экономика: главные события недели

Президент ПАО «Лукойл», с которым у Татарии оборот уже достиг 50 млрд рублей, посетил Казань на прошлой неделе. Самым главным событием этого визита Вагита Алекперова стало подписание соглашения о сотрудничестве, нацеленного «на укрепление производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата» региона, а также на поддержку проектов, направленных на социально-экономическое развитие.

Напомним, компания с 2010 года проводит конкурс социальных и культурных проектов, на который за восемь лет поступило почти 5,5 тыс. проектов, из которых около 1,1 тыс. стали победителями. Общая сумма грантов была около 200 млн рублей. В 2018 году в конкурсную комиссию поступило 610 заявок, а грантовый фонд составляет 25 млн рублей.

Flazingo Photos Сотрудничество

Высокий инвестиционный потенциал имеет и визит делегации группы компаний «ЭкоНива» во главе с ее президентом Штефаном Дюрром. На встрече стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства и перспективы развития партнерских связей.

Напомним, на сегодня компания «ЭкоНива-АПК Холдинг» — крупнейший производитель молока в России, не так давно она стала работать и в Татарии.

Высокие гости

На прошедшей неделе в Казани прошла встреча Рустама Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Кореи в России У Юн Гыном.

«Перспективным направлением для сотрудничества является и туризм. Мы были бы рады, если бы корейские авиакомпании, выполняющие авиаперелеты в Европу, рассмотрели промежуточную посадку в Казани. Думаю, это было удобным многим корейцам, прибывающим в Россию, и россиянам, планирующим поездку в Корею», — отметил глава Татарии на встрече.

Tatarstan.ru Встреча президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в России У Юн Гыном

А с генконсулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым встретился премьер-министр республики Алексей Песошин. Среди перспективных направлений были названы продвижение в Казахстане республиканской продукции, привлечение инвестиций из Казахстана, развитие сотрудничества в области нефтехимии, машиностроения, автомобилестроения, вертолетостроения, судостроения, энергетики, сельского хозяйства, информационных технологий, а также сотрудничество в области науки, образования, культуры, спорта и туризма. Стороны напомнили всем, что с 25 по 26 октября 2018 года в Казани запланировано проведение заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии, в рамках которой пройдёт и заседание татарстано-казахстанской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, и татарстано-казахстанский деловой форум.

На встрече с председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Республики Каракалпакстан, заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Мусой Ерниязовым, посетившим Казань с рабочим визитом, власти Татарии отметили в качестве приоритетов разноплановые контакты.

«Надо выстраивать разноплановые контакты, определить перспективные направления для совместной работы. Например, КАМАЗ присоединился к узбекистанским проектам. У вас сильная нефтегазовая отрасль, необходимо изучить эту сферу. Кроме того, важно укрепить и межпарламентские связи. Возможностей для сотрудничества немало, и мы открыты для взаимодействия», — заявил Рустам Минниханов и сообщил, что планирует посетить Узбекистан.

Татария стала также первым регионом, который посетил глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин, назначенный на этот пост в июле 2018 года. В ходе встречи с главой Татарии, Алешин отметил, что в республике налажена системная работа по противодействию незаконного и контрафактного оборота алкоголя.

Богат на встречи был рабочий визит главы Татарии в Китай. Во время посещения Тяньцзиньской зоны экономического и технического развития (TEDA) была сделана презентация преимуществ площадки ОЭЗ «Алабуга» в Татарии. Руководство ОЭЗ рассматривает TEDA в качестве партнера по созданию совместного предприятия. Предполагается, что наличие китайского партнера позволит привлечь на площадку инвесторов из этой страны.

Помимо этого, состоялась встреча с представителями китайской химической компанией Wanhua Chemical. Глава компании Женгтяй Ляо отметил, что рассчитывает «на взаимовыгодное сотрудничество» и надеется «найти точки соприкосновения».

Во время визита в китайско-российский технопарк в зоне высоких технологий города Яньтай китайская сторона выразила готовность создать на его территории спецплощадку с презентацией промышленного и инновационного потенциала Татарии. В качестве ответного жеста глава Татарии предложил организовать аналогичную экспозицию китайско-российского технопарка в Казани.

Tatarstan.ru Рабочий визит Президента Татарстана Р.Н.Минниханова в город Яньтай (Китай)

В городе Циндао Рустам Минниханов встретился с руководством корпорации Haier, заявив о готовности региона к более широкому взаимодействию.

«Мы готовы к более широкому взаимодействию с корпорацией Haier. И готовы оказывать необходимое содействие в вашей работе в нашей республике», — добавил Рустам Минниханов, положительно оценив инициативу Haier по строительству современного индустриального парка новых технологий в Набережных Челнах.

Еще ряд встреч у делегации прошёл с представителями провинции Шаньдун, где состоялся бизнес-форум «Татарстан-Шаньдун». Рустам Минниханов отметил, что товарооборот республики с Китаем по итогам 2017 года вырос на свыше 50%, составив 565 млн долларов.

«Сегодня Татарстан заинтересован в продвижении в Китай своей продукции: грузовых автомобилей, вертолетов, судов, газоперекачивающего оборудования, шин, компрессоров, медицинских инструментов, машиностроительной и нефтехимической продукции. Мы также заинтересованы в развитии взаимодействия с провинцией Шаньдун в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других отраслях», — заключил он.

Клиент против банк: спор о татарском языке

Необычный спор в ближайшее время начнёт разбирать городской суд Набережных Челнов. Местный житель подал иск к Сбербанку, обвинив его «в дискриминации по языковому признаку», отметив, что кредитная организация отказалась предоставлять ему услуги на татарском языке, в том числе в интернете. Сам же банк считает, что ничего не нарушал, так как «государственным языком России на всей ее территории является русский язык».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

По сведениям газеты «Коммерсантъ», Алмаз И. в марте 2018 года обратился в службу поддержки банка, требуя предоставить ему «услуги интернет-обслуживания на сайте Сбербанка на татарском языке, идентичные услугам», предоставляемые на русском. В банке ему сообщили, что обслуживание на татарском языке не предусмотрено.

«В офисе банка в Набережных Челнах меня также не стали обслуживать на государственном языке республики. Даже не оказалось бланков на татарском языке, только табличка о времени работы», — заявил истец в комментариях изданию, добавив, что «с населением работают сотрудники, не имеющие документов, удостоверяющих их знание татарского языка в объеме, достаточном для ведения финансовых юридических документов».

Сославшись, что банк нарушил республиканский закон «О государственных языках», гласящий, что «в государственной сфере обслуживания и в коммерческой деятельности используются государственные языки Республики Татарстан и иные языки населения, проживающего на соответствующей территории», мужчина пошёл в суд, требуя выплаты морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Иск к производству принят, слушания назначены на 15 октября 2018 года.

Куда ушли миллиарды?

Над головой главы правительственного Госжилфонда Татарии Талгата Абдуллина сгущаются тучи. Кредиторы первой очереди обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» обратились в Следственный комитет РФ по Татарии с заявлением о возбуждении уголовного дела и просьбой «расследовать вывод 9,8 млрд рублей из Татфондбанка».

""Татфондбанк» заключил в мае — июле 2016 года серию кредитных договоров с третьими лицами: ООО «Весна», ООО «Умная электроника», ООО «Алнаир», ООО «Торгбыт», ООО «МетИнвест», ООО «Люксор», ООО «СК «Альбатрос» на общую сумму 9,8 миллиарда рублей. В качестве залога были приняты акции Ак Барс банка от Государственного жилищного фонда при президенте РТ», — пишет, ссылаясь на обращение кредиторов, издание Idel.Реалии.

В обращении уточнялось, что залоговый договор был подписан главой фонда Талгатом Абдуллиным, «который в середине 90-х работал председателем того самого Ак Барс банка».

(сс) klimkin Деньги уплыли

Издание отмечает, что все фирмы, получившие кредиты, так или иначе были связаны с экс-главой ТФБ Робертом Мусиным, который на сегодня проходит фигурантом уголовного дела, где ущерб превысил 50 млрд рублей.

По данным кредиторов ТФБ, до введения моратория в банке с Госжилфондом РТ были расторгнуты договоры поручительства и «фактически кредиты на 9,8 млрд рублей, выданные компаниям, остаются без поручительства». Эти средства до сих пор не вернулись в банк, который сам должен своим кредиторам уже свыше 158 млрд рублей. Оспорить соглашения о расторжении залоговых договоров конкурсному управляющему ТФБ не удалось.

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Избит подросток-инвалид

Дикая история произошла в Казани на прошлой неделе. На улице, возле станции метро, был избит 17-летний инвалид, который обратился к прохожему с вопросом.

19 сентября в полицию пришёл мужчина, который и рассказал, что неизвестный избил его 17-летнего сына. Опрос очевидцев, видеозаписи с уличных камер наблюдения помогли установить личность напавшего и задержать его. Им оказался житель города 43 лет.

«Как выяснилось, около часа дня через витринное стекло сотрудники одного из магазинов увидели, как мужчина избивает молодого человека. В потасовку вмешалась женщина-очевидец и завела парня к ним», — пишет портал «Татар-информ».

Задержанный заявил полицейским, что молодой человек сам напал на него. Месяц подозреваемый в избиении проведет в СИЗО.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

17-летний подросток с ограниченными физическими возможностями возвращался вечером из фитнес-центра, где занимался плаванием, но перепутал станции метро — вышел не на той.

«Позвонил матери, та посоветовала обратиться к полиции, передать трубку — якобы сотрудники объяснили бы, куда женщине подъехать за сыном. Дойти до пункта полиции подросток не смог: возле метрополитена его начал избивать Г., который в этот момент вел за руку малолетнего ребенка. На видеозаписи, опубликованной в сети, было видно, как мужчина наносит несколько ударов подростку, причем даже тогда, когда тот пытается подняться. Позднее, когда к месту происшествия подъехала мать школьника, Владимира отвезли в горбольницу № 7», — пишет «Бизнес-онлайн»,

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ст. 112 ч. 2 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Следствие продолжается, сам задержанный вину не признает.

«Поднять руку на ребёнка-инвалида, избить его на глазах у всех, у детей?! Не могу поверить, что никто из прохожих не остановил это издевательство. После этого не нужно вопросов о природе детской агрессии», — написала на своей страницы в соцсетях детский омбудсмен Анна Кузнецова, когда сведения о ЧП вышли на федеральный уровень.

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