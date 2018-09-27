Избивший подростка в Казани мужчина стал фигурантом уголовного дела

Казань, , 23:12 — REGNUM В отношении 43-летнего жителя Казани, избившего подростка, возбуждено уголовное дело по ст. 112 ч. 2 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Татарии.

Заявление об избиении сына в полицию подал отец мальчика. Инцидент произошел рядом со станцией метро. Было установлено, что мужчина нанес телесные повреждения 17-летнему подростку, после чего скрылся. Личность нападавшего была установлена на следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело было возбуждено по результатам медицинской экспертизы, которая установила степень тяжести нанесенного вреда здоровью.

В настоящее время следствие выясняет мотивы нападения. Мужчина задержан и водворен в изолятор. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

По сообщениям пользователей соцсетей, подросток страдает врожденным неизлечимым заболеванием. Также опубликована видеозапись инцидента, на которой видно, что до нападения подросток разговаривал по мобильному телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в поселке Рафтинском Свердловской области было совершено нападение на инвалида, однако ситуация обратная — избивали подростки. Точнее, один избивал, а другой снимал видео избиения. По некоторым данным, пострадавший не получил серьёзных травм, а личности подростков уже установлены.

Тем временем полиция и СКР выясняют обстоятельства ЧП в Нижней Туре. Там толпа подростков избила своего сверстника.