Обсуждение языкового вопроса – серьёзный урок: Минниханов – Госсовету РТ

Казань, , 10:52 — REGNUM В рамках ежегодного послания Госсовету РТ 24 сентября 2018 года глава Татарии Рустам Минниханов затронул языковой вопрос, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обсуждение языкового вопроса должно стать серьёзным уроком для всей нашей системы, для всех нас. То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технология обучения татарскому языку — наше серьёзное упущение», — заявил глава Татарии.

В рамках послания Рустам Минниханов дал поручение министерству образования и науки республики — оперативно предпринимать меры по исправлению ситуации, проработать комплекс вопросов развития всей инфраструктуры национального образования и завершить совместно с Казанским федеральным университетом создание национального педагогического института.

Существенная часть послания этого года звучит на татарском языке, без перевода.

Напомним, языковой вопрос в регионе начали активно обсуждать осенью 2017 года, когда прошли массовые прокурорские проверки в школах республики. В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения, в том числе в вопросе добровольности изучения татарского языка, занижение объёма русского языка. После вынесенных прокурорских предписаний нарушения устранили и свыше 115 тыс. родителей выбрали в качестве родного языка русский язык.

Точку в языковых спорах поставил закон, который президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа 2018 года. Он касается изучения родных языков и позволяет выбрать в школах любой родной язык, в том числе и русский. Для этого до начала учебного года родители должны написать заявление на его изучение.

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