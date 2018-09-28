Банкроты: долги «Татфондбанка» и «Татагропромбанка» превысили 160 млрд

Казань, , 08:41 — REGNUM На начало сентября 2018 года долги обанкроченного в мае 2017 года «Татагропромбанка», через своего учредителя аффилированного с экс-главой другого банкрота «Татфондбанка», составляют свыше 1,776 млрд рублей. Долги ТФБ перед кредиторами на эту же дату — свыше 158,5 млрд рублей. Конкурсный управляющий обоих банков, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», подвёл итоги конкурсного производства банков за весь период с момента объявлениях их банкротами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

У «Татагропромбанка» на начало сентября 2018 года было 134 кредитора, сумма их требований составила 1 776 665 000 рублей. На первую очередь кредиторов приходится сумма свыше 1,636 млрд рублей. При этом за всё время конкурсного производства было удовлетворено лишь 26,68% требований на сумму 436,663 млн рублей.

Долги «Татфондбанка» на сентябрь 2018 года составляют 158 500 724 000 рублей, установлены долги перед 18 046 кредиторами. Из них на первую очередь пришлось 11 625 кредиторов с общей суммой требований — 71 318 426 000 рублей. За время конкурсного производства были удовлетворены требования на сумму чуть более 18,247 млрд рублей.

Напомним, ТФБ, где доля республики превышала 40%, лишился лицензии в марте 2017 года, а в апреле его уже признали банкротом. Несостоятельным «Татагропромбанк» признали в мае 2017 года, с ТФБ он связан через своего основного акционера с долей свыше 46,5% — ООО «Новая нефтехимия». Последнее аффилировано с бывшим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным и является акционером «Татфондбанка» с долей свыше 18%, и на сегодня находится на стадии банкротства.

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Экс-банкир Мусин проходит фигурантом ряда уголовных дел по хищению имущества банка. В них уже свыше 20 эпизодов, а сумму ущерба — более 50 млрд рублей. Роберт Мусин находится под домашним арестом и признан банкротом как физлицо.