На выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва, состоявшихся 9 сентября 2018 года, неожиданно победила КПРФ, обогнав «Единую Россию» и по числу голосов за партийные списки, и в одномандатных округах. При явке в 24,09% за КПРФ отдали голоса 30,57% новгородцев, «Единая Россия» получила 24,39%, ухудшив результат 2013 года (тогда было 27,56%), «Справедливая Россия» — 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08%. Больше, чем итоги голосования за списки, поразили результаты выборов в одномандатных округах: «Единой России» удалось выиграть только в четырёх из 15, ещё четыре мандата завоевали кандидаты от «Справедливой России», у коммунистов оказалось восемь победителей-одномандатников, а всего КПРФ получала самую многочисленную фракцию: 12 мест из 30. Учитывая депутатов от остальных оппозиционных фракций (у «Справедливой России» — семь мандатов, у ЛДПР — два, один мандат получила партия «Яблоко»), «Единая Россия» оказывалась в новой новгородской думе в меньшинстве — всего восемь мест. Но весь этот расклад изменился буквально за неделю.

Duma.nov.ru Удостоверение депутата думы Великого Новгорода

Лекарство от «покраснения»

Сразу после оглашения избиркомом итогов выборов стало понятно, что всем в новой думе придётся договариваться, ведь ни одна из пяти партий не получила большинства. Ключевым вопросом стало и назначение спикера — на это место по понятным причинам могла бы претендовать лидер партийного списка КПРФ, депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова. Так бы, возможно, и вышло, если бы не одно «но». На пресс-конференции 13 сентября лидеры Новгородского отделения КПРФ публично признались в «условностях своего круга кандидатов»: в том, что четверо победителей из их 12 депутатов — не члены КПРФ и партии ничем не обязаны.

Это Светлана Новикова (округ №8), Людмила Караулова (округ №13), Владимир Исаков (округ №14), Юрий Бочаров (округ №15). Все они так или иначе связаны со строительной группой компаний «Деловой партнёр плюс», владельцем которой является депутат Новгородской областной думы Михаил Караулов.

«Это не члены КПРФ, назовём их в данный момент союзниками. Был обговорён момент, что в случае победы союзники не входят в нашу фракцию. Они могут спокойно образовать депутатскую группу со своим названием», — заявила Ефимова.

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Спустя несколько дней из ближайшего окружения Михаила Караулова Ефимова узнала, что свою депутатскую группу недавние союзники КПРФ образовывать будут вряд ли, зато войдут во фракцию «Единой России». Так у КПРФ стало на четыре мандата меньше, а у «Единой России» на четыре больше.

Duma.novreg.ru Михаил Караулов

А ещё ранее стало известно о том, что свой партийный окрас готовы пересмотреть и ряд кандидатов от «Справедливой России»: в числе них называются Алексей Чернов,Владимир Богомолов и претендующий на пост спикера Юрий Чермашенцев. Так у «Единой России» может стать ещё на три голоса больше.

Официально о смене партий никто заявлений пока не писал, а новгородские партийные лидеры «Справедливой России» и КПРФ раздают комментарии в СМИ о непорядочности перебежчиков-предателей, оперируя инсайдерской информацией. Но ещё 11 сентября эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) заявили, что, несмотря на красный отлив новой думы Великого Новгорода, в ней всё же будет провластно настроенное большинство, и в самом скором времени.

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Ничего личного

Лидер Новгородского регионального отделения КПРФ Валерий Гайдым победу партии на выборах в Великом Новгороде прокомментировал осторожно, да и «победой» её не называл. А предвыборный альянс с беспартийными представителями крупного строительного бизнеса объяснил так:

«Мы должны были сообща отстранить от власти «Единую Россию».

Договориться об этом, как показывают итоги голосования, новгородскому «блоку коммунистов и беспартийных» удалось. А об условиях удержания победы почему-то нет. Или и задачи такой не стояло?

Вот и получилось, что четверо депутатов из группы тех, кто баллотировались в думу Великого Новгорода под лозунгом «Я болею за Новгород», воспользовались брендом КПРФ без каких-либо обязательств — дума Великого Новгорода «покраснела», да и то ненадолго. И будто бы никто в этой ситуации никому и ничего не должен: так договорились, ничего личного. И Ольга Ефимова останется депутатом Новгородской областной думы — зачем рисковать, если место спикера в муниципальной думе «расторговано» иначе. Тем более что впереди ещё выборы — и депутата от региона в Государственную думу РФ, и в Новгородскую областную думу. Есть за что побороться.

Kprf53.ru Ольга Ефимова и Валерий Гайдым

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Корреспонденту ИА REGNUM Ефимова заявила, что решение не менять областную думу на муниципальную было принято после того, как коммунистам стало понятно, что большинства голосов при голосовании за кандидатуру спикера у них не будет. А у «Единой России», которую они со своими «союзниками» отстранили от власти, вдруг насчиталось уже не восемь, а чуть ли не 16 голосов из 30.

Кто победил?

Первоначально предполагалось, что новая дума Великого Новгорода соберётся на первое заседание уже 27 сентября. Но всё пошло не так, и официально дата первого заседания думы до сих пор не объявлена. По закону, это должен сделать действующий мэр города: у Юрия Бобрышева есть на это 30 дней со дня официального опубликования решения об итогах голосования, то есть до середины октября.

Mayor.nov.ru Юрий Бобрышев голосует на выборах в думу Великого Новгорода

Расклад сил в новой думе Великого Новгороде критически важен для региональной власти, ведь именно новые депутаты будут голосовать за кандидатуру на пост мэра областного центра по итогам конкурсного отбора.

Какой именно будет новый представительный орган власти в Великом Новгороде, простые новгородцы сейчас даже не представляют. Особенно возмущены голосовавшие за оппозицию: как же так, голосовали за «красных», выиграли «красные», а в кресла усядутся члены фракции «Единая Россия»? Единороссам тоже не позавидуешь: да, первоначально можно будет отчитаться о сформированном провластном большинстве. Но будет ли прочна такая коалиция?

Кажется, на этих выборах в думу Великого Новгорода никто не победил.

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