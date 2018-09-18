Новгородская КПРФ просчитала шансы: лидер списка не будет менять думу

Великий Новгород, , 17:41 — REGNUM Лидер списка КПРФ на выборах в думу Великого Новгорода, депутат Новгородской областной думы, первый секретарь городского отделения КПРФ Ольга Ефимова не будет сдавать мандат депутата регионального парламента ради места в городской думе. Об этом Ефимова сообщила сегодня, 18 сентября, корреспонденту ИА REGNUM.

По её словам, такое решение было принято после того, как коммунистам стало понятно, что большинства голосов при голосовании за кандидатуру спикера у них не будет. Более того, по данным Ефимовой, «Единая Россия» в ходе переговоров и «переманивания» депутатов из других фракций за неделю после выборов нарастила своё представительство до 15−16 голосов (из 30 мандатов).

«Весь же этот сыр-бор с перетягиванием голосов из-за должности спикера», — пояснила Ефимова.

Она также сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в ходе переговоров ей предлагали должность заместителя председателя думы Великого Новгорода, но это КПРФ не устраивает.

Несмотря на то, что после подведения итогов голосования у КПРФ насчитывалось больше всего мандатов — 12 из 30 — в новой думе Великого Новгорода, а у «Единой России» только восемь, сейчас, по словам Ольги Ефимовой, ситуация изменилась в противоположную сторону.

«Никаких официальных заявлений у нас пока нет, но из ближайшего окружения Михаила Караулова [депутата Новгородской областной думы, владельца строительной компании «Деловой партнёр плюс» — прим. ИА REGNUM] есть сведения, что четыре одномандатника, которые были выдвинуты КПРФ и которые выиграли выборы, вероятнее всего, перейдут во фракцию «Единой России», так как они представители компании «Деловой партнёр». Также есть сведения, что предмет торга — чтобы спикером думы был представитель «Делового партнёра», — сообщила Ефимова корреспонденту ИА REGNUM.

Речь идёт о заместителе генерального директора ООО «Деловой партнер» Юрие Чермашенцеве, который был выдвинут на выборы «Справедливой Россией».

При этом Ефимова заявила, что КПРФ всё равно будет бороться за кресло спикера в городской думе, на этот пост партия предложит одного из кандидатов, выигравших выборы: Алексея Старостина, Виталия Макарова или Никиту Макаревича.

Напомним, Ольга Ефимова была избрана депутатом Новгородской областной думы в 2016 году. В региональный парламент она тогда вернулась: по итогам выборов 2013 года Ефимова оставляла областную думу и меняла мандат на кресло муниципального депутата.

Напомним также, что по итогам выборов 9 сентября в думу Великого Новгорода шестого созыва прошли представители пяти партий (КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко»), при этом ни одна не получила большинства. Первоначально самой многочисленной фракцией оказалась фракция КПРФ — 12 мандатов из 30, но затем выяснилось, что четверо из 12 победивших депутатов в партии не состоят и ничем КПРФ не обязаны. У «Единой России» получилось восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один у партии «Яблоко».

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