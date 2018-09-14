«Единую Россию» на выборах в Новгороде победила коалиция КПРФ с бизнесом

Великий Новгород, , 00:36 — REGNUM Руководитель Новгородского регионального отделения КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым не считает, что партия «одержала победу» на выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на пресс-конференции в Великом Новгороде.

«Я очень осторожно отношусь к этому выражению. И могу согласиться только с тем, что мы добились определённого успеха. Мы — это наши сторонники, союзники, а прежде всего новгородцы. Говорить о политической победе пока рано. Эта победа была бы убедительной, если бы мы без сомнения сегодня могли бы укомплектовать все уровни власти», — прокомментировал Гайдым.

При этом новгородский лидер КПРФ заявил, что партии вместе со своими союзниками удалось добиться главного: отстранить от власти «Единую Россию».

«Единая Россия», чувствуя своё бессилие, пытается отщипнуть у других партий наиболее шаткие и неустойчивые звенья и перевести по известной схеме в лагерь единороссов. Понятно, что это те люди, кто завязаны на бизнес, которым есть что терять. Это те, кто работают в бюджетной сфере, на кого можно оказывать давление. Все представители команды КПРФ, которая шла на выборы, сегодня этот удар и натиск выдерживают», — заявил Валерий Гайдым.

Он подчеркнул, что удастся ли партии остаться самой многочисленной фракцией в городской думе, будет зависеть как от порядочности действий власти, так и от порядочности тех союзников, которые шли на выборы под флагами КПРФ.

Возглавлявшая партийный список на выборах в гордуму, депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова уточнила, что из 12 победивших кандидатов только восемь являются членами партии. В четырёх одномандатных округах выборы выиграли не члены партии — это Светлана Новикова (округ №8), Людмила Караулова (округ №13), Владимир Исаков (округ №14), Юрий Бочаров (округ №15).

«Это не члены КПРФ, назовём их в данный момент союзниками. Был обговорён момент, что в случае победы союзники не входят в нашу фракцию. Они могут спокойно образовать депутатскую группу со своим названием», — заявила Ефимова.

Напомним, что эти кандидаты так или иначе связаны со строительной группой компаний «Деловой партнёр плюс», владельцем которой является депутат Новгородской областной думы Михаил Караулов.

Читайте также: Вече особого назначения

Гайдым заявил, что пока эта предвыборная коалиция сохраняется.

Читайте также: В «красной» думе Великого Новгорода прогнозируют прогубернаторскую коалицию

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва КПРФ лидировала с 30,57%, «Единая Россия» набрала 24,39%, «Справедливая Россия» — 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08%. С учётом побед кандидатов в одномандатных округах больше всего мандатов — 12 из 30 — получили коммунисты. У «Единой России» — восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один у партии «Яблоко».

Читайте ранее в этом сюжете: ЛДПР: «Единая Россия» увеличивает фракцию в думе Новгорода админресурсом