В «красной» думе Великого Новгорода прогнозируют прогубернаторскую коалицию

Великий Новгород, , 16:09 — REGNUM В новом составе думы Великого Новгорода, в которой «Единая Россия» утратила большинство, а значительную часть мандатов получила КПРФ, эксперты прогнозируют создание провластно ориентированной коалиции, лояльной губернатору Новгородской области Андрею Никитину. Об этом было заявлено сегодня, 11 сентября, в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Я думаю, что она будет создана в ближайшее время. К оппозиционерам, которые победили на выборах на популистской риторике, очень быстро придут избиратели с вопросом: «А где?». Ты говорил, что транспорт плохой, теперь ты во власти и где хороший транспорт?» — предположил представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Новгородской области Алексей Громский.

По его мнению, без продолжения «того магистрального вектора, который заложен губернатором Новгородской области», выполнить свои обещания перед избирателями депутатам от оппозиции будет сложно.

Генеральный директор АПЭК, председатель Экспертного клуба «Регион» Дмитрий Орлов добавил:

«Я думаю, что об этой коалиции мы услышим раньше, намного раньше».

Отметим, что в социальных сетях уже появились сведения о ведущихся переговорах с кандидатами, выигравшими выборы в думу Великого Новгорода от оппозиции, об их возможном переходе в состав фракции «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов, по данным избиркома, больше всего мест в новом городском парламенте — 12 из 30 — получат представители КПРФ. У «Единой России» — восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один — у партии «Яблоко».

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